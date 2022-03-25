Кому нужен МВФ? - В.Катасонов

00:28 27.03.2022

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ



Останется ли Россия в МВФ?



Нам из международных финансовых организаций надо выходить, этого права никакие санкции нас лишить не могут



Санкционная война против России переходит в новую фазу. Коллективный Запад пытается ограничить права и полномочия РФ в ведущих международных организациях или даже исключить Россию из них. Были уже попытки исключить ее из Совета Безопасности ООН, но эта задача не по зубам "нашим партнерам".



А вот еще замах похожего масштаба. 22 марта Польша предложила рассмотреть возможность исключения России из G20, заявил министр развития и технологий Польши Петр Новак. А министр иностранных дел Польши Збигнев Рау даже сказал, что его страна может… заменить Россию в G20.



Всемирный экономический форум (ВЭФ) приостановил работу с Россией и отменил участие россиян в форуме в Давосе. "Мы не взаимодействуем ни с одним человеком, попавшим под санкции, и заморозили все отношения с российской стороной", – заявила руководитель пресс-службы ВЭФ Аманда Руссо (Amanda Russo).



25 февраля было временно приостановлено членство России в Совете Европы и ПАСЕ. Позже Россия заявила, что по своей воле покидает ПАСЕ. 15 марта Россию исключили из Совета Европы. Поднят вопрос об исключении России из состава Венецианской комиссии (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы). С 16 марта российским и белорусским дипломатам запретили вход в Европейский парламент.



Надо сказать, все подобные запреты и исключения никак не вредят России, скорее они помогают ей избавиться от тлетворного влияния идеологии экономического либерализма.



Фактически Россию исключили из ВТО. США готовят закон, лишающий Россию режима наибольшего благоприятствования в торговле с Америкой. Япония тоже объявила о прекращении для России режима наибольшего благоприятствования.



Особого внимания заслуживают предложения "наших партнеров" по дальнейшему пребыванию России в Международном валютном фонде (МВФ), Всемирном банке (ВБ) и Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР). Были горячие головы, призывавшие исключить Россию из всех этих институтов. 22 марта член совета директоров ЕБРР от Украины Артем Шевалев призвал руководство банка исключить Россию из своих членов. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил, что Украина призвала союзников приостановить членство России и Белоруссии в МВФ и Всемирном банке.



Практически сделать это сложно, даже невозможно: предусмотренные процедуры принятия решений предполагают голосование всех членов этих организаций, необходимого количества голосов для исключения не собрать.



Поэтому поставлен вопрос не об исключении и даже не о приостановке членства, а об ограничении полномочий Российской Федерации в международных финансовых организациях. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева подчеркнула, что страну можно исключить только на основании нарушения экономических обязательств в соответствии с уставом МВФ, а Россия выполняет все обязательства. Кстати, в январе 2005-го погасила всю задолженность перед фондом и сама выступает кредитором МВФ.



Пока суд да дело, в МВФ решили предпринять такой демонстративный шаг, как лишение представителя России Алексея Можина почетного звания дуайена совета директоров Фонда. Решение было продавлено делегациями США, Великобритании и Канады.



Министр финансов США уже дал указание представителям США во Всемирном банке и МВФ выступать против "предоставления финансовой помощи Российской Федерации и Белоруссии от соответствующего учреждения, кроме как для удовлетворения основных потребностей гражданского населения". России от этого указания ни жарко, ни холодно; Москва уже давно не обращалась за кредитами ни в МВФ, ни во Всемирный банк.



Однако "наши партнеры", кажется, все же нашли способ "ущипнуть" Россию как члена МВФ. На счетах РФ в Фонде находится специфическая валюта, называемая "специальными правами заимствования" (SDR). Это деньги с ограниченным кругом функций, которые время от времени эмитирует сам Фонд. Их стоимость определяется ежедневно на основе рыночного курса основных валют – доллара США, евро, китайского юаня, японской иены и фунта стерлингов (так называемая корзина SDR). Сейчас распределено в общей сложности 660,7 миллиарда SDR (примерно 943 миллиарда долларов). После прошлогодней эмиссии SDR на счет России было перечислено этой валюты 12,3 млрд. единиц (на тот момент это соответствовало 17,5 млрд долларов). В общей сложности на счете РФ скопилось SDR на сумму, эквивалентную 24 млрд. долл. Доля SDR в золотовалютных резервах России в феврале (накануне заморозки их значительной части) составила 3,8 процента.



SDR может использоваться странами-членами Фонда лишь следующим образом: одна страна может менять SDR на обычные резервные валюты у других стран. И это безусловное право конвертации SDR в другие валюты поставлено Вашингтоном под сомнение. 17 марта комитет по финансовым услугам палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект, который запрещает американскому министру финансов предоставлять России и Белоруссии доллары взамен имеющихся в их распоряжении SDR. Кроме того, законопроект обязывает главу американского финансового ведомства вести консультации с другими странами, чтобы те "аналогичным образом отказались от конвертации" SDR России и Белоруссии в твердую валюту.



Самый худший сценарий: все наши SDR будут лежать мертвым грузом на счете России в МВФ. Однако за три десятилетия нашего членства в Фонде мы никогда не пытались конвертировать SDR в другие валюты. Обходились без SDR и сейчас обойдемся. А вот доверие к Фонду и его валюте SDR эта инициатива Вашингтона снизит.



Нам не следует пассивно ждать, пока коллективный Запад ограничивает права и полномочия России в международных финансовых организациях. Если подытожить результаты нашего пребывания в МВФ, ВБ и ЕБРР, они будут обозначены знаком "минус". Тот же МВФ каждый год спускает Москве свои рекомендации; наиболее резонансной рекомендацией МВФ в последние годы были его предложения по реформе пенсионной системы России.



Нам из этих организаций надо выходить. Такого права нас никакие санкции лишить не могут. Статья XXVI, раздел 1 свода нормативных документов МВФ гласит: "Любое государство-член имеет право в любой момент выйти из Фонда, направив Фонду в его штаб-квартиру, письменное уведомление. Государство-член выходит из Фонда с даты получения последним указанного уведомления".