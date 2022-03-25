КазПолицию начали обмундировывать новой формой (видео)

00:37 27.03.2022

Полицейские Нур-Султана переоделись в новую форму



У столичных полицейских новая форма. На плацу Полка патрульной полиции ДП Нур-Султана состоялся строевой смотр личного состава, сообщает Zakon.kz.



Смотр проводил начальник департамента Марат Тулебаев.



Разработка новой формы для стражей порядка – один из пунктов дорожной карты по модернизации органов внутренних дел. Основной акцент сделан на создание максимально удобной и комфортной для полицейских одежды с учетом пожеланий сотрудников, несущих службу в различных климатических условиях, а также изучения мирового опыта.







Линейка новой формы с учетом службы сгруппирована по дизайну и конструкции на форменную одежду для патрульных полицейских и сотрудников наружных служб. Отдельная форма разработана для участковых инспекторов полиции. Металлические изделия – жетоны, эмблемы, звезды и кокарды заменены на текстильные. При этом особое внимание уделено светоотражающим элементам по всему силуэту, что увеличивает уровень безопасности на дороге.



В ходе смотра руководство проверило готовность сотрудников к службе, строевую подготовку и обеспеченность обмундированием.



Новая форма заметно отличается от предыдущей. Главное, что она очень комфортная и удобная для несения службы. Участковый инспектор служит народу и обществу, тесно работает с населением, занимаясь профилактикой и выявлением правонарушений. Также работаем с возможным задержанием преступника. Для этого должна быть соответствующая одежда. В новой форме это все предусмотрено.

Участковый инспектор Нурдаулет Танатаров



Константин Вноровский

Нур-Султан