 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Из африканской Мали выставляют французский воинский контингент. Деколонизация, однако
06:20 27.03.2022

Ультиматум Мали о возвращении к демократии
26.03.2022

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) ставит ультиматум Мали и дает военному правительству страны еще 12-16 месяцев для возвращения к демократии. Об этом заявил президент комиссии ЭКОВАС Жан-Клод Касси Бру вчера после саммита представителей 15 государств в Аккре. Санкции против Мали будут постепенно сняты, если военные согласятся.

В прошлом месяце европейские государств во главе с Францией объявили об уходе своих войск из Мали после того, как военное правительство в Бамако отложило выборы на долгий срок, не пустило военный контингент Дании, приехавший без спроса и выслало посла Франции. Как считают на Западе, этому поспособствовали договоренности генералов Мали с российской стороной. Однако перед резкими шагами Мали Париж сделал ряд угрожающих и совсем не демократичных заявлений в адрес руководства африканской страны.

В последние годы европейские государства проявляют большой интерес и активно участвуют в регионе Сахель, потому что он считается важным для стабильности и безопасности южной границы ЕС. В этом африканском регионе действуют террористические радикальные группировки, такие как запрещенный в РФ ИГИЛ. Кроме того, через страны проходят важные маршруты миграции и контрабанды в ЕС. Страны Евросоюза, главным образом Франция, несколько лет проводила в Сахеле военные операции, целью которых называлась борьба с исламскими экстремистами.

Источник - anna-news.info
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