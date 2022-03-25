Мэтью Брукер: Три причины, которые объясняют, почему Китай поддержал Россию в конфликте с Украиной

09:38 27.03.2022 Три причины, которые объясняют, почему Китай поддержал Россию в конфликте с Украиной

Растущая враждебность по отношению к либеральному международному порядку на протяжении десятилетия была отмечена документом, парадом и репрессиями в Гонконге.



Отказ Китая осудить вторжение военную спецоперацию России в Украине вызвал ужас в Европе и грозит кислыми отношениями с одним из своих крупнейших торговых партнеров. Несмотря на то, что Пекин изображает себя нейтральной стороной и потенциальным посредником правительство отказалось присоединиться к санкциям США против России и продолжает обвинять в конфликте Вашингтон. Западные лидеры не должны были быть шокированы. Сближение Китая с Россией уходит корнями в прошлое, задолго до разговора между президентом Си Цзиньпином и Владимиром Путиным накануне зимних Олимпийских игр в феврале 2022 года. Это является частью более широкого стратегического сдвига, отражающего изменяющееся восприятие Пекином своего участия в глобальном порядке, основанном на правилах, от взаимовыгодного соглашения, которое способствовало быстрому экономическому развитию, к механизму, в котором доминируют США. сдерживание подъема Китая. Этот сейсмический поворот, в значительной степени с тех пор как Си стал президентом в 2013 году, не скрывался. Выделяются несколько символических моментов, свидетельствует о растущей враждебности Китая к ценностям либеральной демократии и решимости сформировать глобальную систему, более благоприятную для интересов автократий. Этому есть три примера.



1. Документ № 9

В 2013 году лидеры Коммунистической партии распространили среди кадрового состава коммюнике, в котором осуждались "западные" ценности, такие как конституционная демократия, права человека, гражданское общество и свобода прессы, которые изображались как инструменты, используемые антикитайскими силами для подрыва авторитета партии. Документ, получивший официальное название "Коммюнике о современном состоянии идеологической сферы", стал известен по номеру, присвоенному ему партийным ведомством, выпустившим документ.



Документ № 9 предвещал усиление репрессий против юристов по правам человека и правозащитников, ужесточение контроля над средствами массовой информации, сокращение пространства для свободы слова на интернете. Когда-то на Си возлагались надежды, что он окажет либерализирующее влияние, по крайней мере, в рыночной экономике. Документ № 9 был ключевым сигналом того, что его администрация вместо этого будет стремиться вернуться к коммунистической ортодоксии, стремясь восстановить контроль партии над обществом и экономикой.



Политика США, проводившаяся в течение пяти десятилетий, частично основывалась на ставке на то, что Китай станет более либеральным по мере его развития. И если он не превратится в самую многопартийную демократию, то страна все больше будет приходить к принятию норм демократического мира. Документ № 9 показал однозначно, что возможно и обратное: по мере того, как Китай становился богаче и могущественнее, он мог стать более антагонистичным по отношению к основополагающим ценностям послевоенного порядка.



2. Военный парад 2015 г.

В ознаменование 70-летия окончания Второй мировой войны Китай провел крупнейший в истории военный парад в Пекине. Путин появился вместе с Си на площади Тяньаньмэнь; несколько месяцев назад они вместе стояли в Москве, чтобы отметить победу союзников в Европе.



Большинство западных лидеров остались в стороне, бойкотировав российскую церемонию из-за присоединения Крыма к России в 2014 году.



Наследие Китая во время Второй мировой войны сложное. Страдания страны и ее вклад в военные действия недооцениваются на Западе. Китай потерял как минимум 14 миллионов жизней, уступая по потерям только Советскому Союзу. Страна сражалась дольше, чем любая другая союзная держава, сопротивляясь японскому вторжению с 1937 года (некоторые датируют начало войны захватом Маньчжурии в1 931 г.).



Роль Китая относительно игнорировалась отчасти из-за десятилетий нежелания принятия коммунистов. Националистическая партия правила во время войны и вела сопротивление японцам, но была свергнута коммунистами в 1949 году. Признание этого факта означало признание идеологического врага. Парад 2015 года был частью попытки создать повествование, которое воздает должное самопожертвованию Китая.



Тем не менее правительство по-прежнему смотрит на этот период сквозь призму идеологии, которая неуловимым, но важным образом контрастирует с Западом. Этот конфликт, обычно называемый в Китае Войной сопротивления японской агрессии, также известен под другим термином: Мировая антифашистская война. Этот не вызывающий возражений титул был придуман базирующимся в Москве Коммунистическим Интернационалом в 1930-х годах и принят Мао Цзэдуном в конце Второй мировой войны, чтобы показать свою верность Иосифу Сталину, как написал австралийский академик Джон Фицджеральд в книге "Кадровая страна: как Китай стал китайским". Этот термин заключает в скобки две страны как товарищей в более широком конфликте, в котором "Великобритания и Соединенные Штаты были врагами Советской России и Китая не меньше, чем страны, которые фактически вторглись в них", - писал Фицджеральд.



Для большинства европейцев, не имеющих двойственного отношения к смыслу Второй мировой войны, заявление Путина о том, что он стремится денацифицировать Украину выглядит абсурдно. Действия России, как считают европейцы, жутко напоминают гитлеровскую Германию. Тем не менее с точки зрения Коммунистической партии Китая, в этом есть логика. Как показало присутствие Путина рядом с Си в 2015 году, их страны являются партнерами в многолетней борьбе против империалистических капиталистических наций. Понятно, в чем заключаются симпатии Пекина - даже если он не может заявить о них открыто.



3. Гонконг

Бывшая британская колония была местом в мире, где коммунистическая система Китая наиболее заметно пересекалась с открытыми либерально-демократическими ценностями Запада. Полуавтономное существование города после его возвращения в состав Китая в 1997 году показало, как свободное и плюралистическое общество может процветать под прикрытием авторитарного правительства. В этом смысле Гонконг был зеркалом и микрокосмом того, как политически не реформированный Китай был принят в глобальную капиталистическую систему.



Итак, конец этому просвещенный, взаимовыгодный договор имеет огромное значение в том, что он говорит о восприятии Китаем шансов на мирное сосуществование двух систем, построенных на радикально разных мировоззрениях. Гонконгское общество изменилось почти до неузнаваемости, поскольку Пекин ввел закон о национальной безопасности на территории два года назад.



У Пекина были свои причины для вмешательства. В 2019 году Гонконг сотрясали продемократические протесты, которые иногда перерастали в насилие, и вместо того, чтобы рассматривать их как предсказуемую реакцию на неуклонное ограничение свобод в городе, партия рассматривала их как попытку дестабилизировать Китай агентами, контролируемыми США. Репрессии вышли далеко за рамки того, что было необходимо для восстановления порядка. Это общеобщественное движение за исправление, напоминающее раннее правление партии на материке, в соответствии с духом Документа № 9.



Антипатия, продемонстрированная в Гонконге к либеральным ценностям, поучительна, если учесть, почему Пекин не был более решительным защитником глобального порядка, основанного на правилах, в Украине. Экономика Китая зависит от этой западной конструкции, но партия не питает любви к ее принципам. Странам следует помнить об этом, когда они думают о том, как Пекин может изменить глобальную систему в будущем, когда и если у него будет возможность это сделать.



Автор статьи Мэтью Брукер - обозреватель и редактор Bloomberg Opinion. Ранее он был обозревателем, редактором и руководителем бюро Bloomberg News. До прихода в Bloomberg он работал в South China Morning Post. Он имеет сертификат CFA. Источник - profinance.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1648363080





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