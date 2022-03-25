Эммануэль Леруа: Путин "разорвал всю долларовую систему"

09:42 27.03.2022

Французский эксперт: Путин "разорвал всю долларовую систему"

Во Франции объяснили, почему в ЕС рано или поздно примут предложение России по оплате газа рублями



Директор института истории российско-французских отношений Эммануэль Леруа рассказал, почему западные страны рано или поздно примут предложение лидера РФ Владимира Путина по оплате газа рублями.



Очевидно, что, вводя санкции против России и практикуя ту политику, которую они ведут, заставляя Россию все операции проводить исключительно в рублях, они подрубают основы экономического мира и стабильности, отметил эксперт.



"В экономическом плане это означает, что все нормы международной ассоциации торговли просто попраны. Значит, Европа выставила саму себя в очень неприглядном свете показала, что ей как торговому партнеру просто нельзя больше доверять. Например, конфисковали коллекцию Морозова. Это же просто грабеж чистой воды!" - цитируют Леруа "Известия".



Он отметил, что решение заставить всех в Европе оплачивать все в рублях имеет несколько смысловых уровней. Это ответ на решение европейцев наложить санкции против России, поставлять оружие Украине против всяких норм и правил, отправлять туда наемников.



Леруа полагает, что в Европе пока еще недопонимают того факта, что Россия бросила вызов мировой финансовой системе. Он подчеркнул, что странам надо будет как-то согреваться, поднимать заводы, поэтому без России не обойтись.



"Цены на нефть и газ из США или восточных стран все равно не позволят производить что-либо по приемлемым, конкурентным ценам. Только российская энергия поможет европейской энергетике. Так что предложение Путина рано или поздно примут, будут вынуждены принять", - заключил Эммануэль Леруа.