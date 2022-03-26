Галина Саидова: Узбекистан провел очень быструю и очень эффективную либерализацию валютного рынка

09:44 27.03.2022 Галина Саидова - о рисках для Узбекистана при либерализации торговли

Замсоветника президента Галина Саидова в выступлении на Ташкентском инвестфоруме отметила достижения Узбекистана в либерализации торговли. При этом она назвала четыре риска, связанных с созданием рабочих мест, дефицитом внешней торговли, логистикой и интеграцией. "Если нам удастся решить эти четыре блока непростых проблем, то мы можем говорить о следующем этапе либерализации внешней торговой деятельности", - сказала она.



Заместитель советника президента Узбекистана по вопросам развития отраслей экономики, реализации инвестиционной и внешнеторговой политики Галина Саидова 24 марта выступила на Ташкентском международном инвестиционном форуме. Она отметила достижения страны в либерализации торговли и сопутствующие риски.



Достижения

Галина Саидова начала речь с перечисления того, что Узбекистан достиг за пять лет либерализации торговли и развития интеграционных процессов.



"Мы произвели очень быструю и очень эффективную либерализацию валютного рынка. Коротко говоря, мы раньше контролировали внешнюю торговлю через валютное регулирование. Это самый сильный и самый негативный инструмент для регулирования внешней торговли. Нам удалось преодолеть его, и за очень короткий период мы обеспечили унификацию курсов и полную конвертацию", - отметила бывший министр экономики страны.



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В результате валютной либерализации в два раза увеличилось число хозяйствующих субъектов, которые стали заниматься внешней торговлей.



Узбекистан также провел либерализацию внешней торговли за счет "резкого сокращения таможенных ставок".



"Я вам скажу, что только за последние пять лет таможенные ставки сократились в два раза. Если средняя таможенная ставка была 15,8%, то сегодня она чуть меньше 8%. То есть это практически в два раза меньше. И это очень серьезно стимулировало внешнюю торговлю", - заявила она.



Внешнеторговый оборот вырос в 1,7 раза - с 24 млрд долларов в 2016 году до 42 млрд долларов в 2021 году. Экспорт увеличился в 1,4 раза, а импорт - в два раза, сказала замсоветника президента.



"Большая тройка впервые дала суверенный рейтинг Узбекистану, причем дала с оценкой стабильный или даже положительный. В рейтинге ОЭСР мы поднялись с шестой группы на пятую. На самом деле это очень серьезный шаг", - сказала Галина Саидова.



Для улучшения ведения бизнеса Узбекистан провел внутриполитические реформы, в первую очередь, отказавшись от детского принудительного труда. Эти и другие реформы позволили получить преференциальный режим в Европе GSP+, который позволяет экспортировать 6200 наименований товаров в Европу без пошлин.



"Мы разрулили все проблемы с Cotton Campaign. Это открывает для нас рынки уже вне Европы, в том числе и рынки США, Канады и других государств для нашей текстильной продукции. Это достаточно серьезно", - сказала она.



Риски



Фото: Шухрат Латипов / "Газета.uz".



Галина Саидова также перечислила риски для Узбекистана при проведении либерализации торговли и экономической интеграции. Один из серьезных рисков - это необходимость удержания баланса между вопросами либерализации торговли и вопросами создания рабочих мест, сказала она.



"Все прекрасно понимают, особенно в Узбекистане, что в силу демографических проблем для нас очень серьезно создание рабочих мест, причем не просто рабочих мест. Наш народ достаточно высокообразован. И речь идет о создании рабочих мест, соответствующих уровню образования, уровню культуры, уровню эрудиции и так далее. То есть хотя бы достойно оплачиваемых, я боюсь слова высокооплачиваемых, но хотя бы достойно оплачиваемых рабочих мест", - заявила замсоветника президента.



Представитель Администрации президента отметила, что либерализация торговли, открывающая границы для импорта, "имеет внутри себя определенное противоречие".



"Как мы собираемся решать? А это противоречие нужно решать. Для того, чтобы не сползти и не вернуться снова к каким-либо протекционистским мерам, которые бы преследовали, в первую очередь, вот под такими красивыми лозунгами создание рабочих мест, а не сдерживали бы развитие внешней торговли и соответствующую конкурентоспособность между нашими производителями и производителями других стран", - сказала она.



Галина Саидова отметила, что в Узбекистане глубоко внедряется механизм создания цепочек добавленной стоимости, в частности, совершается переход к углубленной переработке собственного сырья.



"Простой пример: мы экспортировали хлопок. Я вам скажу: худо-бедно мы получали от экспорта хлопка в свое время от 800 млн до 1 млрд долларов при хорошей конъюнктуре. Мы отказались от экспорта хлопка практически полностью. Там очень маленькие цифры по экспорту хлопка. И мы сегодня имеем экспорт текстильной продукции в 2021 году более 3 млрд долларов. А вот с хлопка - всего-навсего 136 млн долларов. Где 3 млрд долларов, и где бывший миллиард долларов", - отметила она.



Отказ от экспорта хлопка-сырца и его переработка внутри страны позволили увеличить экспортный потенциал в три раза. "То же самое мы можем делать с природным газом. То же самое мы можем делать с медью. То же самое мы можем делать с цинком и так далее", - пояснила замсоветника.



Она отметила, что создание цепочки добавленной стоимости на базе местного сырья в определенной мере служит инструментом для решения проблемы, то есть не просто увеличивает экспорт, но и создает "достойно оплачиваемые" рабочие места.



Вторым направлением для либерализации торговли Галина Саидова назвала международную кооперацию, в рамках которой Узбекистан может "вписываться в глобальные цепочки добавленной стоимости" через покупку полуфабрикатов или их реализацию.



Узбекистан также может перейти к модели торговли, на которой работают более развитые страны. Речь идет про импорт безо всяких ограничений сырья или полуфабрикатов и экспорт готовой продукции.



"Для этого нужно достичь высокой конкурентоспособности продукции как по цене, так и по качеству. Но это правильная модель. Это модель, на которой работают сегодня развитые страны. Сразу ее не достичь, но поэтапно мы вполне можем работать на этой модели, и она будет создавать нам плюс к либерализации торговли без каких-либо протекционистских мер, даст нам возможность создания новых производств и достойно оплачиваемых рабочих мест", - отметила она.



Вторым "противоречием" замсоветника назвала большой дефицит внешней торговли.



"В прошлом году этот дефицит превысил 8 млрд долларов. На минуточку, это немаленькая цифра для Узбекистана, у которого общий внешнеторговый оборот составляет 42 млрд долларов. Платежный баланс покрывается ускоренным притоком прямых иностранных инвестиций, вообще иностранного капитала, поступлением от трудовых мигрантов. Она закрывается - мы имеем устойчивый платежный баланс, но тем не менее эта цифра обращает на себя внимание", - подчеркнула она.



Представитель Администрации президента считает, что проблему торгового дефицита необходимо решать, потому что "мы должны балансировать поступающие потоки финансовых ресурсов". Для этого она предлагает "как можно быстрее перейти от экспорта сырья к экспорту готовой продукции".



Помимо создания хлопково-текстильных кластеров для переработки хлопка-сырца, Узбекистан сегодня создает медный кластер, а также шесть химических кластеров, которые будут углубленно перерабатывать газовое сырье и другие виды сырья.



"Мы будем на этой базе создавать очень серьезные высокотехнологичные производства, причем на открытой платформе. Что значит открытая платформа? Мы приглашаем любых инвесторов, отечественных и иностранных, даем им условия, даем им место, даем им инфраструктуру и так далее для того, чтобы они привозили свои технологии, ноу-хау, но перерабатывали вместе с нами наше сырье здесь, создавали соответственным образом рабочие места", - сказала она.



Сейчас Узбекистан стимулирует приток иностранных инвесторов именно в высокотехнологичные отрасли, "на те этапы переработки продукции, которые соответствуют готовой продукции", отметила Галина Саидова.



По ее мнению, следующим риском, который "Узбекистан сегодня имеет и ощущает, особенно в последнее время, очень тяжело - это логистика".



"Для нас это серьезные риски. Если посмотреть на карту, вы видите, где находится Узбекистан. И в условиях сегодняшней ситуации наши логистические возможности ухудшились, прямо скажем. Нам приходится сейчас огибать определенные территории. Нам это, мягко говоря, не нравится. Грубо говоря, это совсем ни к чему с учетом нашей сегодняшней ситуации", - сообщила она.



Заместитель советника президента заявила, что предстоит очень большая работа по разработке альтернативных транспортных коридоров, которые бы способствовали экспорту отечественной продукции.



"Ну и естественным образом развивать торговлю с теми, кто находится рядом. До кого легче дотянуться транспортным плечом. Если посмотреть на карту, я вам могу не называть эти страны. Рядом большие страны вокруг нас, с большим потенциальным рынком, с большой емкостью, с большим населением. В некоторые страны трудно пробиться, но это наш челлендж, это наш вызов, это наша задача. Мы должны туда пробиваться, а для этого нам надо повышать конкурентоспособность своей продукции", - подчеркнула она.



По словам Галины Саидовой, четвертым риском является необходимость грамотного и сбалансированного проведения политики. Речь про сочетание глобальной и региональной интеграции.



"Если назвать это в буквах - это ВТО, это ЕАЭС. То есть мы работаем и в том, и в другом направлении. Мы видим плюсы, минусы, сложности и необходимости тут и там. Должна быть филигранная соответствующая работа соответствующих органов. Для того чтобы мы очень грамотно осуществили и глобальную интеграцию, и региональную интеграцию. Если нам удастся решить вот эти четыре блока достаточно непростых проблем, то мы можем говорить о следующем этапе и следующем скачке в либерализации нашей внешней торговой деятельности и в повышении конкурентоспособности нашей продукции", - сказала она.



В конце 2020 года Галина Саидова в своей статье для французской финансовой газеты La Tribune заявляла, что предыдущая экономическая модель Узбекистана, унаследованная от советской эпохи, привела к экономической стагнации.



26.03.22 Источник - gazeta.uz

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