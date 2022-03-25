 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Игорь Стрелков: Как России быстро победить Украину. Четыре совета
09:47 27.03.2022

Стрелков дал четыре совета, как России победить в операции на Украине

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, один из основателей движения независимости Донбасса, полагает, что благополучный исход спецоперации РФ на Украине достижим при выполнении четырех главных условий. Необходимо отказаться от признания легитимности нынешнего правительства в Киеве, начать формирование добровольческих сил из местных пророссийских активистов, перейти к решительным действиям по отношению к представителям украинской власти и националистам и, наконец, приготовиться к военной и экономической мобилизации в России. Об этом Стрелков, ныне выступающий как независимый эксперт, рассказал на своей странице в соцсетях.

"Способствовать скорейшему созданию на освобожденной территории властей новых, - призывает Стрелков. - Предпочтительно – властей Новороссии (на территории Херсонской области) и Малороссии ("украины") - где-либо на Слобожанщине или в одном из освобожденных городов Киевской области". С этими пророссийскими властями можно и нужно заключать договоры о дружбе, интегрируя их в Союзное государство вместе с РФ, Белоруссией и республиками Донбасса. "Здесь важна не форма, а декларация принципа полного переформатирования бывшей "украины" и создание законной альтернативы киевским нацистам", - подчеркивает Стрелков.

Добровольческие вооруженные и полицейские силы из местных сторонников в России и противников киевского режима следует создавать, по мнению Стрелкова, "с подчинением их российскому военному командованию, но с предоставлением некоторой степени автономности". Это, по словам эксперта, позволит получить дополнительные людские ресурсы, не прибегая к регулярной армии России, имеющей ряд "неизбежных ограничений".

Представителей киевских властей, особенно "наиболее одиозных и непримиримых" неонацистов, Игорь Стрелков предлагает сделать "законными объектами для воздействия всеми видами оружия".

Наконец, России необходимо провести "серию частичных мобилизаций" воинских резервов, чтобы подготовить войска в достаточных количиствах для уверенной победы на Украине, считает эксперт. Не обойтись также без разумного переведения экономики на военные рельсы. Россия в этой операции, настаивает Стрелков, может "только полностью выиграть или полностью проиграть".

Антон Размахнин

Источник - московский комсомолец
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