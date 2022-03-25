 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Киеве арестован бандеровцами политолог Михаил Погребинский
09:53 27.03.2022

"Подтвердилось худшее": Виталий Третьяков прокомментировал арест политолога Михаила Погребинского на Украине

Стало известно о задержании киевскими силовиками известного украинского политолога, основателя и директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского.

Вчера у него в доме прошел обыск, и правозащитники забили тревогу: "Возможно задержание! Просим правозащитников и адвокатов принять все возможные меры!".

Российский журналист и политолог Виталий Третьяков, который много лет знает Погребинского, уверен: киевская власть хочет отомстить Погребинскому за его объективность и беспристрастность. Третьякова цитирует Украина.ру.

Виталий Третьяков рассказал, что знает Михаила Погребинского очень давно, с 90-х годов. По его словам, они сотрудничали, "делали много общих дел".

В последнее время Погребинский выступал на российских телеканалах, комментировал события на Украине, в том числе, принимал участие в передаче Третьякова "Что делать?" на телеканале Культура.

Виталий Третьяков охарактеризовал Погребинского как "одного из самых квалифицированных живущих на Украине политологов, знатоков политических процессов, происходящих на этой территории".

Третьяков рассказал, что какое-то время назад Погребинский пропал из поля зрения. Однако, по его словам, "была надежда, что возможно он куда-то скрылся". Но "подтвердилось худшее, что могло случиться". Третьяков выразил опасения по поводу судьбы Погребинского, ведь "известно, как СБУ действует с теми, кто проявляет хоть какое-то здравомыслие и объективность по поводу отношений Киева и Москвы"

Михаил Погребинский, со слов Виталия Товиевича, "не участвовал в политической борьбе как член какого-то движения, партии", а "просто откровенно и объективно анализировал и комментировал происходящие события", а также "высказывался обо всей этой компании Зеленского".

Виталий Третьяков считает, что киевская власть решила "ему отомстить за все то, что он говорил раньше". "Как они умеют мстить – нам известно", – говорит российский политолог, добавляя, что "можно ожидать чего угодно". Надежды, что все будет хорошо, по словам Третьякова, мало, добавляя, что "в Москве многие, из тех, кто считается социологами и политологами, вряд ли" возвысят голос в его защиту.

А если и "возвысят", говорит Виталий Товиевич, то "на камарилью Зеленского это никакого впечатления это не окажет".

Захар Прилепин высказался сегодня в своем ТГ-канале: "Волновался за этого независимого и спокойного человека. Забрали. Киевское СБУ".

ИРИНА БРИЧКАЛЕВИЧ

Источник - московский комсомолец
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