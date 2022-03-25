В Казахстане взлетели цены: "Народ, глядя на соседей, ринулся в магазины", - "МК"

11:23 27.03.2022

"В такой период у людей начинается паника и появляется мания закупиться на полгода вперед"



Соседний Казахстан после начала специальной операции России в Украине старается соблюдать нейтралитет. А вот местные жители не молчат – только и говорят, что цены на продукты растут не по дням, а по часам. Из продажи даже исчезла легендарная минеральная вода "Боржоми".



"В такой период у людей начинается паника и появляется мания закупиться на полгода вперед"

В Нур-Султане в мелких "придворных" магазинах (так называют местные жители привычные всем магазины шаговой доступности) цены выросли ощутимо. По словам столичной жительницы, воспитывающей дочку-дошкольницу, сильно подорожала молочная продукция, особенно российского производства: "Например, кисломолочный напиток "Актимель", который я покупаю дочке, раньше стоил 200 тенге, а теперь – 220 тенге. Молочная смесь "Nutrilon" была 8 900 тенге, сейчас – 10 730 тенге. Подгузники подорожали – с 7 489 тенге до 10 000 тенге. Также подняли хлеб на 15-20 тенге. Макароны, крупы подорожали". На 23 марта 1 тенге по курсу Центробанка РФ составляет 0,20 рубля – двадцать копеек.



В крупных сетевых супермаркетах подорожание коснулось хозяйственных и канцелярских товаров. Но дефицита не ощущается – прилавки в основном полные.



Жители других городов Казахстана теперь, видимо, не скоро будут пить свой любимый чай с молоком (национальная традиция) с добавлением сахара. "Ажиотаж вокруг сахара добрался из России и в Казахстан. Пришлось магазинам ввести лимит на покупку – 2 кг на человека", – рассказала "МК" молодая мама. Килограмм сахара в Усть-Каменогорске последний раз стоил 550 тенге, сейчас же в магазинах его вообще нет.



"Продуктов в магазинах предостаточно. Но нестабильная ситуация по ценам. В такой период у людей начинается паника и появляется мания закупиться на полгода вперед. А у частников на базарах цены выросли в два раза, и люди не понимая, все скупали. Когда позже мы поехали в крупные торговые центры, то оказалось, что цены такие же, как и раньше, и даже есть скидки, и никакого ажиотажа. На сегодня цены на товары первой необходимости увеличились на 30-50 тенге и до плюс 300 тенге и выше. Но сыпучего сахара в наличии нигде нет, его везде разобрали", – рассказала "МК" еще одна казахстанка.



. Местные власти успокаивают народ, что продовольствия достаточно, и не нужно создавать искусственный дефицит, сметая с полок все подряд. Еще одна нур-султанка рассуждает: "Наш народ смотрит на россиян, как у вас все магазины штурмовали, и тоже опасаясь этого, побежал все скупать". По ее словам, пока прошло не так много времени, чтобы полки в местных магазинах опустели, дефицита товаров не наблюдается. Но цены на продукты уже подросли на 50-100 тенге.



Впрочем, у казахстанцев еще есть шанс до конца этой недели приобрести товары по старым ценам и скидкам. А вот уже со следующей недели новый завоз продовольственных товаров будут реализовывать по новым ценам – выше, чем сейчас. На все заверения властей о том, что не стоит паниковать, местные жители расслабляться не собираются – ожидают роста цен, особенно на импортные товары и электронику. Да и аптеки не отстают – подорожание в этом сегменте коснулось в основном европейских медикаментов. Говорят, они привязаны к валюте, а валюта, как известно, в Казахстане скачет...



Еще одну жительницу Нур-Султана волнует больше другое. После начала специальной операции России в Украине, по ее словам, по телевизору все новости только об этом. "Падение рубля, санкции, рост доллара, аналитика. Голова кругом. А что касается проявления какой-либо национальной ненависти из-за всего происходящего, то в Казахстане все иначе: у нас изначально проживает очень много национальностей, русских и украинцев в том числе. Все свои. Вообще, все спокойно. По словам девушки, большинство казахстанцев, скорее, соболезнуют и Украине, и России. К посольствам обеих стран за последние дни было направлено очень много гуманитарной помощи.



"Все мои русские родственники, которые живут в Казахстане, ничего подобного не рассказывают, и не сталкиваются с неприязнью из-за ситуации с Украиной. Наоборот, мы все очень дружные". В стране сейчас выходные – все отмечают праздник Наурыз. Отменили масочный режим, и народ по-настоящему расслабился и отдыхает, если можно так сказать в этой ситуации.



Авторы: МАРИЯ ПАТИ