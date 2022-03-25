В Узбекистане официально сняли ограничение на доступ к Skype

11:39 27.03.2022

Мессенджер Skype исключен из "Реестра нарушителей прав субъектов персональных данных", куда был включен в июле 2021 года. Об этом сообщает "Газета.uz" со ссылкой на пресс-службу Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций (МИТК) Узбекистана.



Отмена ограничения на работу мессенджера - "результат взаимовыгодных переговоров со Skype", отметили в МИТК. Подробности не сообщаются.



Skype был включен в реестр как нарушитель статьи 27-1 закона "О персональных данных", требующей, чтобы иностранные интернет-компании и соцсети обеспечили сбор, систематизацию и хранение в базах персональных данных на серверах, физически размещенных на территории Узбекистана. Выполнила ли администрация мессенджера это требование, неизвестно.



Сейчас в МИТК занимаются вопросом восстановления доступа и к другим сервисам, включенным в реестр - это Twitter, TikTok, "ВКонтакте" и WeChat.



В середине марта руководство МИТК провело онлайн-встречу с представителями компании TikTok. В ней участвовали глава ведомства Шерзод Шерматов и вице-президент TikTok Тео Бертрам. Стороны обсудили вопросы обеспечения безопасности личной информации пользователей платформы в республике и исполнения требований узбекистанского законодательства. МИТК предложило компании открыть представительство в Узбекистане. Представители TikTok заявили о готовности совместно предотвращать распространение материалов, противоречащих законодательству Узбекистана.