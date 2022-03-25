В Узбекистане официально сняли ограничение на доступ к Skype

|21:34 Байден обозвал Путина "мясником"
18:01 Азербайджанская армия вошла (вторглась?) в армянский Нагорный Карабах
14:44 Россия наносит Европе экономический контрудар, - О.Самофалова
14:32 В горах Иле-Алатауского заповедника найдена сверх-секретная вилла (Сатыбалды Назарбаева?)
14:11 В Баткене скоропостижна скончалась журналистка Арзыгул Галымбетова
14:10 В Киргизии изловили и оперативно выдали Узбекистану "лидера РЭО "Хизб ут-Тахрир"
13:39 В северной Тавриде (бывшей южной Украине) началось формирование новых органов власти, - вице-премьер Крыма Мурадов
13:18 Россию не должно волновать чужое общественное мнение, - Тимур Шерзад
13:12 Однобокая демократия. Как "толерантные" граждане Кыргызстана с поддержкой РФ воевали, - Виктория Гунгер
13:06 Александр Роджерс: Россия и ее многочисленные союзники приступают к осаде Европы
12:44 Самый дорогой газ, закупаемый Китаем - туркменский
12:23 Акбар Турсунов: Навруз как феномен мировой культуры. Часть 2
12:15 Европу накроет взрыв радикального исламизма, - Владимир Прохватилов
12:12 Экономическая модель Запада – получать деньги ни за что, - Герман Садулаев
11:29 Нацификация и денацификация Украины: только факты, - Владимир Овчинский
11:27 Ни злата, ни булата. Коллективный Запад как голый король, - Владимир Винников
10:40 Сердар Бердымухамедов начал формировать свой КабМин - 9 зампредов, 17 министров, 20 -...
10:36 Глава КырМинздрава выгоняет частные клиники из "приватизированных" ими гос-поликлиник и роддомов
10:20 Казахи хотят быть начальниками, поэтому отказываются работать на стройке
10:12 Центр по предупреждению пыток подтверждает факты издевательств над бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым
09:39 YouTube заблокировал канал рос-пранкеров Вована и Лексуса, уличивших в идиотизме британских министров Уоллеса и Пател
08:32 Борбордук. Война не будет. Таджики вернули кыргызским пограничникам трофейный автомат
01:16 "Уже невыгодно": киргизы, таджики, узбеки объяснили отъезд из России
01:14 Перемена мест слагаемых: уйдет ли российская нефть в Азию
00:24 Доллару и евро вход воспрещен. Путин застал Запад врасплох, - Вл.Михеев
00:01 Рос-либер-олигарх Прохоров сбежал в Израиль и просится в иудеи. Отрежьте скорее...
|В Узбекистане официально сняли ограничение на доступ к Skype
11:39 27.03.2022
Мессенджер Skype исключен из "Реестра нарушителей прав субъектов персональных данных", куда был включен в июле 2021 года. Об этом сообщает "Газета.uz" со ссылкой на пресс-службу Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций (МИТК) Узбекистана.
Отмена ограничения на работу мессенджера - "результат взаимовыгодных переговоров со Skype", отметили в МИТК. Подробности не сообщаются.
Skype был включен в реестр как нарушитель статьи 27-1 закона "О персональных данных", требующей, чтобы иностранные интернет-компании и соцсети обеспечили сбор, систематизацию и хранение в базах персональных данных на серверах, физически размещенных на территории Узбекистана. Выполнила ли администрация мессенджера это требование, неизвестно.
Сейчас в МИТК занимаются вопросом восстановления доступа и к другим сервисам, включенным в реестр - это Twitter, TikTok, "ВКонтакте" и WeChat.
В середине марта руководство МИТК провело онлайн-встречу с представителями компании TikTok. В ней участвовали глава ведомства Шерзод Шерматов и вице-президент TikTok Тео Бертрам. Стороны обсудили вопросы обеспечения безопасности личной информации пользователей платформы в республике и исполнения требований узбекистанского законодательства. МИТК предложило компании открыть представительство в Узбекистане. Представители TikTok заявили о готовности совместно предотвращать распространение материалов, противоречащих законодательству Узбекистана.