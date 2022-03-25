Россия с 2023 перестанет платить пенсии за трудовой стаж, приобретенный в СНГ

11:41 27.03.2022

25.03.22

1 января 2023 года Россия планирует денонсировать Соглашение о гарантиях прав граждан стран-участниц СНГ в области пенсионного обеспечения. Об этом сообщает издание РБК, получившее копию проекта федерального закона, разработанного Минтрудом и МИДом России.



Соглашение предполагает, что пенсии назначает и выплачивает государство, где пенсионер живет постоянно, независимо от его гражданства. Взаимные расчеты стран не проводятся (если только это не предусмотрено отдельными двусторонними договорами).



При назначении человеку пенсии учитываются весь трудовой стаж и заработок, приобретенные на территории СССР до 1992 года, а также на территории стран-участниц соглашения после этой даты. В частности, заработок живущего в России пенсионера, полученный в государствах СНГ, рассматривается как заработок, полученный на российской территории России. При назначении пенсии его заработок в национальной валюте переводят в рубли по курсу на дату оформления.



Соглашение было подписано в 1992 году, его участниками, кроме России, являются девять стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина.



"Соглашение успешно выполняло свою задачу по учету интересов тех поколений граждан, которые имеют стаж работы в СССР", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Однако с даты его подписания прошло 30 лет, в странах-участницах соглашения произошел переход от государственной системы пенсионного обеспечения к формированию пенсий на основе уплаченных страховых взносов. И положения договора СНГ "уже не соответствуют идеологии и основополагающим принципам пенсионных систем".

"В связи с ростом миграционных потоков в Российскую Федерацию растут и затраты на реализацию соглашения, при том что под него уже могут подпадать граждане, не имеющие или имеющие минимальный стаж работы в СССР и не внесшие вклад в развитие экономики страны", - говорится в пояснительной записке.

Денонсация соглашения позволит сэкономить в период с 2023 по 2025 год до 2,2 млрд рублей из бюджета Пенсионного фонда России (ПФР).



Законопроект уже согласован с Минэкономразвития, Пенсионным фондом, Минфином, поддержан государственно-правовым управлением президента и Счетной палатой.



Действующих пенсионеров выход России из соглашения не коснется: ПФР продолжит им платить пенсии в полном объеме.

Россия уже заключила со странами ЕАЭС (Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией) новое многостороннее соглашение, согласно которому расходы на пенсию будут делиться по пропорциональной системе. Стаж, приобретенный на территории разных государств-членов, будет суммироваться, и каждая из стран будет выплачивать только свою часть.



Двустороннее соглашение на тех же принципах подписано с Таджикистаном, переговорный процесс идет с Молдавией и Узбекистаном. Если двусторонний договор заключить не удастся, проживающие в РФ пенсионеры-иностранцы будут получать пенсию только за трудовой стаж, приобретенный в России.