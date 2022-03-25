 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 27.03.2022
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09:42  Эммануэль Леруа: Путин "разорвал всю долларовую систему"
09:38  Мэтью Брукер: Три причины, которые объясняют, почему Китай поддержал Россию в конфликте с Украиной
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00:28  Кому нужен МВФ? - В.Катасонов
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Суббота, 26.03.2022
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13:06  Александр Роджерс: Россия и ее многочисленные союзники приступают к осаде Европы
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12:23  Акбар Турсунов: Навруз как феномен мировой культуры. Часть 2
12:15  Европу накроет взрыв радикального исламизма, - Владимир Прохватилов
12:12  Экономическая модель Запада – получать деньги ни за что, - Герман Садулаев
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11:27  Ни злата, ни булата. Коллективный Запад как голый король, - Владимир Винников
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Пятница, 25.03.2022
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Скончался гендиректор Банкнотной фабрики Казахстана Батырбек Альжанов
12:31 27.03.2022

Батырбек Альжанов работал в системе Национального банка Казахстана 30 лет, сообщает Zakon.kz.
Генеральный директор РГУ "Банкнотная фабрика Национального банка Республики Казахстан" Батырбек Альжанов скончался в возрасте 58 лет.

Батырбек Асылбекович был человеком огромного трудолюбия и энергии, в котором гармонично сочетались ум, обаяние, скромность, ответственность и талант руководителя. 30 лет работал в системе Национального банка и проявил себя умелым организатором и принципиальным руководителем, пользовался заслуженным доверием и уважением.
Национальный банк РК
Батырбек Альжанов родился 8 марта 1964 года. В 1986 году окончил Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков, в 1997 – Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации.

В разные годы работал в отделении Госкоминтуриста СССР в Алматы, редактором отдела международных связей Госкомитета Казахской ССР по телевидению и радиовещанию.

С мая 1992 года был экономистом в Главном управлении валютно-экономических отношений. Карьерный рост привел Батырбека Альжанова на позицию замдиректора иностранных операций.

С 1996 по 1997 год был запредседателя правления ЗАО "Туранбанк", после чего стал работать в структурах Национального банка Казахстана.

Редакция Zakon.kz выражает соболезнования родным и близким Батырбека Альжанова.

Данияр Кунафин

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Zakon.kz
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