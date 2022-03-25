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|Скончался гендиректор Банкнотной фабрики Казахстана Батырбек Альжанов
12:31 27.03.2022
Батырбек Альжанов работал в системе Национального банка Казахстана 30 лет, сообщает Zakon.kz.
Генеральный директор РГУ "Банкнотная фабрика Национального банка Республики Казахстан" Батырбек Альжанов скончался в возрасте 58 лет.
Батырбек Асылбекович был человеком огромного трудолюбия и энергии, в котором гармонично сочетались ум, обаяние, скромность, ответственность и талант руководителя. 30 лет работал в системе Национального банка и проявил себя умелым организатором и принципиальным руководителем, пользовался заслуженным доверием и уважением.
Национальный банк РК
Батырбек Альжанов родился 8 марта 1964 года. В 1986 году окончил Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков, в 1997 – Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации.
В разные годы работал в отделении Госкоминтуриста СССР в Алматы, редактором отдела международных связей Госкомитета Казахской ССР по телевидению и радиовещанию.
С мая 1992 года был экономистом в Главном управлении валютно-экономических отношений. Карьерный рост привел Батырбека Альжанова на позицию замдиректора иностранных операций.
С 1996 по 1997 год был запредседателя правления ЗАО "Туранбанк", после чего стал работать в структурах Национального банка Казахстана.
Редакция Zakon.kz выражает соболезнования родным и близким Батырбека Альжанова.
Данияр Кунафин