Бишкек. Племянница президента Жапарова (Лазат Нуркожоева) оштрафована на 1000 сомов за парковку на тротуаре

15:20 27.03.2022

СОБЫТИЯ

15:19, 27 марта 2022 20685



"Сводка" (АКИpress) – Управление патрульной службы милиции оштрафовало Лазат Нуркожоеву за то, что она припарковалась на тротуаре.



Сумма штрафа составила 1000 сомов.



Лазат Нуркожоева - племянница президента Садыра Жапарова.