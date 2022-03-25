"В ближайшее время пройдет референдум о вхождении в состав России", - глава ЛНР Л.Пасечник

15:25 27.03.2022

Референдум о вхождении Луганской Народной Республики в состав России будет организован и проведен в ближайшее время.



Об этом заявил Глава Республики Леонид Пасечник.



"Я думаю, что в ближайшее время на территории Республики будет проведен референдум, на котором народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в РФ.



Я почему-то уверен, что это именно так и будет", - сказал он журналистам.