Байден, хоть и имеет человеческий облик, но ведет сатанинскую политику, отягощенную старческой деменцией, - Рамзан Кадыров

15:32 27.03.2022

Kadyrov_95

Россия является страной, которая уважает и охраняет права миллионов мусульман, проживающих на своей территории и за ее пределами!



В нашей великой стране на законодательном уровне запрещено оскорблять религиозные чувства верующих, признавать тексты священных писаний экстремисткими, а также оскорблять каким-либо образом наших любимых пророков.



Под строгим запретом пропаганда ЛГБТ и прочих античеловеческих извращений. Наше государство охраняет права мусульман и стоит на защите прав каждого верующего человека!



Для меня как мусульманина отрадно, что весь Исламский мир поддержал Россию в ее борьбе против вселенского зла! Ни одна из более чем 120 стран мира, в которых преобладает мусульманское население, не присоединилась к санкциям против России.



Это в частности Саудовская Аравия, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Палестина, Ирак, Сирия, Иран, Ливия, Индонезия, Иордания, Египет, Катар, Азербайджан, Алжир, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Йемен, Босния и Герцеговина, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Джибути, Западная Сахара, Йемен, Казахстан, Катар, Киргизия, Северный Кипр, Коморы, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Ливан, Мавритания, Малайзия, Мали, Мальдивы, Марокко, Нигер, Нигерия, Оман, Сенегал, Сьерра-Леоне, Сомали, Судан, Таджикистан, Тунис, Туркмения, Узбекистан, Чад и другие!



От имени 30 миллионов мусульман России хочу выразить всем вам слова искренней благодарности! Да будет Вами доволен Всевышний Аллах1!



Сегодня вы еще раз доказали что мусульмане всегда выступают на стороне правды и справедливости!



А Байден, хоть и имеет человеческий облик, но ведет сатанинскую политику, отягощенную старческой деменцией. Что касается G7, двадцатки, тридцатки и так далее, то многие из этих стран достойны называться лишь шестерками америки!



Я горжусь тем, что являюсь мусульманином и наблюдаю как все мусульмане объединились с нами и выразили свою однозначную позицию против Запада!



Поэтому как бы Байден и его прихвостни не помогали Киевскому режиму, мы не оставим на Украине даже запаха нацистов, бандеровцев и шайтанов! Умоется кровавыми слезами тот, кто посмеет выступить против нас в этой борьбе!



На этом пути мы не остановимся, пока по всей земле не будет установлен мир, основанный на священных для каждого нормального человека ценностях! Наш Верховный Главнокомандующий, Президент России Владимир Путин всегда выступает за мир и против войны, поэтому давно заслуживает Нобелевскую премию мира! А всякая нечисть, являясь убийцами и террористами, безуспешно пытается выставить его в плохом свете. Но человечество увидело правду и показывает Западу, что больше не будет мириться с его кровожадной политикой!



Запад, олицетворяющий собой вселенское зло, обязательно падет! И всякий кто попытается его спасти, погибнет под его обломками!



Сегодня мы наблюдаем за началом гибели горделивого монстра, с которого мы обязательно собьем всю его спесь!



И еще забыл спросить, Байден, ты человек или…?

t.me/RKadyrov_95

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Mar 26 at 15:21