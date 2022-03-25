 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 27.03.2022
18:45  Петропавловская ТЭЦ на севере Казахстана опять сломалась. Областной центр без тепла и света
16:05  Убит (зарезан в кафе) замначальника УВД Баткенской области Аскарали Мухамадиев
15:32  Байден, хоть и имеет человеческий облик, но ведет сатанинскую политику, отягощенную старческой деменцией, - Рамзан Кадыров
15:25  "В ближайшее время пройдет референдум о вхождении в состав России", - глава ЛНР Л.Пасечник
15:20  Бишкек. Племянница президента Жапарова (Лазат Нуркожоева) оштрафована на 1000 сомов за парковку на тротуаре
12:31  Скончался гендиректор Банкнотной фабрики Казахстана Батырбек Альжанов
11:41  Россия с 2023 перестанет платить пенсии за трудовой стаж, приобретенный в СНГ

11:39  В Узбекистане официально сняли ограничение на доступ к Skype
11:23  В Казахстане взлетели цены: "Народ, глядя на соседей, ринулся в магазины", - "МК"
09:53  В Киеве арестован бандеровцами политолог Михаил Погребинский
09:47  Игорь Стрелков: Как России быстро победить Украину. Четыре совета
09:44  Галина Саидова: Узбекистан провел очень быструю и очень эффективную либерализацию валютного рынка
09:42  Эммануэль Леруа: Путин "разорвал всю долларовую систему"
09:38  Мэтью Брукер: Три причины, которые объясняют, почему Китай поддержал Россию в конфликте с Украиной
06:20  Из африканской Мали выставляют французский воинский контингент. Деколонизация, однако
00:37  КазПолицию начали обмундировывать новой формой (видео)
00:34  Акбар Турсунов: Навруз как феномен мировой культуры. Часть 3
00:28  Кому нужен МВФ? - В.Катасонов
00:27  Ахмад Масуд: талибы нарушили обещание создать инклюзивное правительство в Афганистане
00:23  В.Чушкин: Внешняя и взаимная торговля государств-членов ЕАЭС в 2021 году – предварительные итоги
00:21  США не знают, что делать: Китайский дракон объединяется с русским медведем, - К.Ольшанский
00:20  Грозит ли миру новая пандемия из-за американских биолабораторий на Украине?
00:14  КырФемида. Уволены Баткенские прокуроры. Не оправдали...
Суббота, 26.03.2022
21:34  Байден обозвал Путина "мясником"
18:01  Азербайджанская армия вошла (вторглась?) в армянский Нагорный Карабах
14:44  Россия наносит Европе экономический контрудар, - О.Самофалова
14:32  В горах Иле-Алатауского заповедника найдена сверх-секретная вилла (Сатыбалды Назарбаева?)
14:11  В Баткене скоропостижна скончалась журналистка Арзыгул Галымбетова
14:10  В Киргизии изловили и оперативно выдали Узбекистану "лидера РЭО "Хизб ут-Тахрир"
13:39  В северной Тавриде (бывшей южной Украине) началось формирование новых органов власти, - вице-премьер Крыма Мурадов
13:18  Россию не должно волновать чужое общественное мнение, - Тимур Шерзад
13:12  Однобокая демократия. Как "толерантные" граждане Кыргызстана с поддержкой РФ воевали, - Виктория Гунгер
13:06  Александр Роджерс: Россия и ее многочисленные союзники приступают к осаде Европы
12:44  Самый дорогой газ, закупаемый Китаем - туркменский
12:23  Акбар Турсунов: Навруз как феномен мировой культуры. Часть 2
12:15  Европу накроет взрыв радикального исламизма, - Владимир Прохватилов
12:12  Экономическая модель Запада – получать деньги ни за что, - Герман Садулаев
11:29  Нацификация и денацификация Украины: только факты, - Владимир Овчинский
11:27  Ни злата, ни булата. Коллективный Запад как голый король, - Владимир Винников
10:40  Сердар Бердымухамедов начал формировать свой КабМин - 9 зампредов, 17 министров, 20 -...
10:36  Глава КырМинздрава выгоняет частные клиники из "приватизированных" ими гос-поликлиник и роддомов
10:20  Казахи хотят быть начальниками, поэтому отказываются работать на стройке
10:12  Центр по предупреждению пыток подтверждает факты издевательств над бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым
09:39  YouTube заблокировал канал рос-пранкеров Вована и Лексуса, уличивших в идиотизме британских министров Уоллеса и Пател
08:32  Борбордук. Война не будет. Таджики вернули кыргызским пограничникам трофейный автомат
01:16  "Уже невыгодно": киргизы, таджики, узбеки объяснили отъезд из России
01:14  Перемена мест слагаемых: уйдет ли российская нефть в Азию
00:24  Доллару и евро вход воспрещен. Путин застал Запад врасплох, - Вл.Михеев
00:01  Рос-либер-олигарх Прохоров сбежал в Израиль и просится в иудеи. Отрежьте скорее...
Пятница, 25.03.2022
19:35  Токаев создает в Казахстане "Вторую республику", - И.Джорбенадзе
19:07  Ресурсная валюта. Станет ли энергорубль заменой нефтедоллару? - Владимир Винников
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Байден, хоть и имеет человеческий облик, но ведет сатанинскую политику, отягощенную старческой деменцией, - Рамзан Кадыров
15:32 27.03.2022

Kadyrov_95
Россия является страной, которая уважает и охраняет права миллионов мусульман, проживающих на своей территории и за ее пределами!

В нашей великой стране на законодательном уровне запрещено оскорблять религиозные чувства верующих, признавать тексты священных писаний экстремисткими, а также оскорблять каким-либо образом наших любимых пророков.

Под строгим запретом пропаганда ЛГБТ и прочих античеловеческих извращений. Наше государство охраняет права мусульман и стоит на защите прав каждого верующего человека!

Для меня как мусульманина отрадно, что весь Исламский мир поддержал Россию в ее борьбе против вселенского зла! Ни одна из более чем 120 стран мира, в которых преобладает мусульманское население, не присоединилась к санкциям против России.

Это в частности Саудовская Аравия, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Палестина, Ирак, Сирия, Иран, Ливия, Индонезия, Иордания, Египет, Катар, Азербайджан, Алжир, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Йемен, Босния и Герцеговина, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Джибути, Западная Сахара, Йемен, Казахстан, Катар, Киргизия, Северный Кипр, Коморы, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Ливан, Мавритания, Малайзия, Мали, Мальдивы, Марокко, Нигер, Нигерия, Оман, Сенегал, Сьерра-Леоне, Сомали, Судан, Таджикистан, Тунис, Туркмения, Узбекистан, Чад и другие!

От имени 30 миллионов мусульман России хочу выразить всем вам слова искренней благодарности! Да будет Вами доволен Всевышний Аллах1!

Сегодня вы еще раз доказали что мусульмане всегда выступают на стороне правды и справедливости!

А Байден, хоть и имеет человеческий облик, но ведет сатанинскую политику, отягощенную старческой деменцией. Что касается G7, двадцатки, тридцатки и так далее, то многие из этих стран достойны называться лишь шестерками америки!

Я горжусь тем, что являюсь мусульманином и наблюдаю как все мусульмане объединились с нами и выразили свою однозначную позицию против Запада!

Поэтому как бы Байден и его прихвостни не помогали Киевскому режиму, мы не оставим на Украине даже запаха нацистов, бандеровцев и шайтанов! Умоется кровавыми слезами тот, кто посмеет выступить против нас в этой борьбе!

На этом пути мы не остановимся, пока по всей земле не будет установлен мир, основанный на священных для каждого нормального человека ценностях! Наш Верховный Главнокомандующий, Президент России Владимир Путин всегда выступает за мир и против войны, поэтому давно заслуживает Нобелевскую премию мира! А всякая нечисть, являясь убийцами и террористами, безуспешно пытается выставить его в плохом свете. Но человечество увидело правду и показывает Западу, что больше не будет мириться с его кровожадной политикой!

Запад, олицетворяющий собой вселенское зло, обязательно падет! И всякий кто попытается его спасти, погибнет под его обломками!

Сегодня мы наблюдаем за началом гибели горделивого монстра, с которого мы обязательно собьем всю его спесь!

И еще забыл спросить, Байден, ты человек или…?
t.me/RKadyrov_95
/1630
1.1Mviewsedited
Mar 26 at 15:21

Источник - tsargrad.tv
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1648384320


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