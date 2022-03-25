Убит (зарезан в кафе) замначальника УВД Баткенской области Аскарали Мухамадиев

16:05 27.03.2022

Убит замначальника УВД Баткенской области Аскарали Мухамадиев



Милиция задержала подозреваемого в убийстве заместителя начальника УВД Баткенской области Аскарали Мухамадиева.



По предварительным данным, преступление было совершено в кафе 26 марта.



Между Мухамадиевым и подозреваемым, жителем города Баткен С.Нурбеком, 1988 года рождения, произошла словесная перепалка, в ходе которой подполковнику милиции были нанесены удары ножом.



Полученные ранения оказались не совместимыми с жизнью и подполковник милиции скончался.



О смерти подполковника милиции Аскарали Мухамадиев 27 марта сообщила пресс-служба УВД Баткенской области. Ему было 47 лет.



Мухамадиев Аскарали Жунусович родился 20 апреля 1974 года в селе Достук Баткенского района. Он начал работу в органах внутренних дел в 26-летнем возрасте (в 2000 году). Имеет ряд наград.