Петропавловская ТЭЦ на севере Казахстана опять сломалась. Областной центр без тепла и света

18:45 27.03.2022

В Минэнерго назвали причину очередной аварии на ТЭЦ-2 Петропавловска



В настоящий момент температура сети достигла 45°С. Восстановление температурного режима планируется до конца дня – в ближайшее время будет включен пятый котлоагрегат, сообщает Zakon.kz.

О текущей ситуации на Петропавловской ТЭЦ-2 рассказали в Министерстве энергетики.



26 марта в 21:30 на ТЭЦ-2 произошло промерзание импульсных трубок из-за открытого теплового контура.



Причиной стала разгерметизация цеха из-за обрушения дымовой трубы 20 марта и понижение температуры наружного воздуха до -13°С.



Это повлекло за собой остановку трех котлов.



На данный момент импульсные трубки отогреты, на ТЭЦ-2 работают три котла, начата растопка четвертого котла, в ближайшее время будет включен в работу пятый котлоагрегат.

Минэнерго

Температура сети в настоящий момент 45°С, до конца дня планируется восстановление температурного режима.



Данияр Кунафин