Дела семейские. Чем закончатся реформы Семипалатинска, - Г.Илеуова

00:00 28.03.2022

Дела семейские

Гульмира Илеуова: Город, несмотря на все катаклизмы, выжил, практически сохранив свою численность, особенности культурной жизни, специализацию в качестве крупного образовательного центра страны



Гульмира Илеуова, turanpress.kz, 23 марта 22



В Послании народу Казахстана от 16 марта 2022 года президент К.К. Токаев сообщил о возрождении области с центром в г. Семей. Правда, название области меняется – Абайская, но это не меняет сути вопроса: возрождается область, жители которой на протяжении двух десятков лет с завидным упорством не уставали требовать возврата прежнего статуса, восстановления, с их точки зрения, исторической справедливости. Со своей стороны отмечу, что провожу проекты в Семипалатинске/Семее с 2002 года, поэтому на основе большого числа проведенных исследований и личных наблюдений понимаю озабоченность жителей тем застойным и депрессивным состоянием, в которое приходил Семипалатинск за последние 20 лет.

Но Город, несмотря на все катаклизмы, выжил, практически сохранив свою численность, особенности культурной жизни, специализацию в качестве крупного образовательного центра страны. Однако и проблем за истекшие с момента упразднения области в 1997 году в регионе сформировалось немало, они сейчас будут в существенной степени влиять на перспективы его развития. Прежде всего, это разрушение экономической базы, разрывы хозяйственных связей и, в целом, потеря темпа социально-экономического развития. При этом одной из важнейших можно назвать проблему коррупции и сформировавшейся кланово-распределительной основы экономики семейского субрегиона.



Как показал анализ мнений предпринимателей, полученных в рамках исследования осени 2021 года, в этой группе сформировалось недовольство значительным уровнем коррупции в городе и субрегионе. Конечно, определенные изменения для предпринимателей имеют место в связи с улучшением налогового администрирования и ростом цифровизации государственных услуг. Вместе с тем, в условиях низкого платежеспособного спроса населения, закрытия, чаще всего, в связи с банкротством, крупнейших предприятий города, сокращения рабочих мест и других причин – любые изменения экономических правил игры становятся объектом пристального наблюдения и обсуждения у заинтересованных субъектов. Достаточно часто в Семее факты передела собственности и бизнеса с вовлечением представителей государства становятся объектами информационных войн и публичного выяснения отношений между экономическими и бизнес-субъектами. Но также часто подобные темы остаются закрытыми для широкого обсуждения. Это темы, связанные с нарушением экологического законодательства (например, нарушения, связанные с превышением норм выбросов и уничтожение лесного хозяйства), в сфере земельных отношений (прежде всего, продажа по заниженным ценам участков в центре города "своим людям"), в строительной сфере (качество жилого и государственного строительства), в сфере госзакупок. Приведу два примера, получивших наибольшее информационное освещение.



Так, один из самых дискутируемых – это вопрос работы городского автобусного транспорта. В Семее практически всегда были и есть проблемы с бесперебойной работой общественного транспорта, автобусными маршрутами, неотрегулированной маршрутной сетью. В 2018 году по инициативе акиматов города и области при содействии АО "БРК Лизинг" в связи с неудовлетворяющей работой функции пассажироперевозок были переданы от ТОО "Семавтопарк" компании "Semey Bus" (с долей государства в уставном капитале 48,5% и предпринимателя С. Айкельева – 51,5%) (1). В то же время, напомню, что в апреле 2017 г. аким ВКО Даниал Ахметов обратился к депутатам маслихата: "Уважаемые депутаты, спросите у своего земляка, почему он не соглашается на те меры, с которыми согласились владельцы других автопарков. Почему он держит некачественный подвижной состав, почему отказывается от диспетчеризации, почему так плохо выполняет свои обязательства перед горожанами? Я так полагаю, он не бедный человек. После того как Пинчук ответит на ваши вопросы, пригласите его ко мне". Ему вторил аким г. Семея Ермак Салимов: "Удельный вес ТОО "Семавтопарк" и ТОО "Азия Combi" на рынке пассажирских перевозок города составляет более 60%. Именно эти две компании наотрез отказываются оформить наши отношения в юридическом поле города. В одном случае владельцем автопарка является Григорий Пинчук, в другом – аффилированное с ним лицо" (2). Но вот уже весной 2021 года при новом руководителе города Семея Нурымбете Сактаганове, словно не было акимской критики и недовольства, автобусное хозяйство возвращается в руки хозяина ТОО "Семавтопарк". На вполне законных основаниях, по решению суда. Со скандалом на всю страну и с очень коррупционным послевкусием. При этом качество услуг для населения не улучшилось.



Еще одна коррупционная тема, поднятая в ходе экспертных интервью – это затянувшийся на три года вместо трех месяцев ремонт/модернизация центрального городского парка Семея, стоимостью 1 млрд. тенге. Отмечалось, что изначально не было нормальной экспертизы проектно-сметной документации, поэтому в первоначальном проекте не было заложено строительство общественного туалета. Сейчас помимо стоимости, огромного числа недоделок и критики со стороны экспертов и населения, вызывают вопросы и другие темы, как, например, стоимость конструкции с надписью "Семей-парк" за 12 миллионов. Как выясняется, подрядчиком многострадальной реконструкции является организация "Енбек Семей", филиал РГП на ПХВ "Енбек" КУИС Министерства внутренних дел (3), о чем стараются не упоминать при рассмотрении данного вопроса.



Очевидно, что коррупция и ее субъекты есть во всех регионах и городах страны. Также видно, что в предпринимательской среде нарастает запрос на законность и порядок, честное ведение бизнеса. В то же время, в отличие от других и тем более столичных городов, Семей слишком долго был городом "второго" уровня, растеряв при этом экономический потенциал. Именно поэтому должно пройти время, чтобы государственный бюджет перестал быть практически единственной возможностью для предпринимателей заработать. И поэтому тем более нужно обеспечить полноценный контроль над теми финансовыми средствами, которые сейчас польются (наконец-то!) на возрождение прекрасного и важного для страны города.



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(1) Соучредитель Semey Bus обратился за помощью к президенту страны. Подробнее: https://inbusiness.kz/ru/news/souchreditel-semey-bus-obratilsya-za-pomoshyu-k-prezidentu-strany

(2) https://semey.city/novosti-semeya/25373/

(3) https://semey.city/novosti-semeya/43148/