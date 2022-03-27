Россия против Анти-России: интересы и ценности, - А.Дугин

00:01 28.03.2022 Россия против Анти-России: интересы и ценности

глобальный масштаб украинской проблемы

Александр Дугин

27.03.22



На Украине решается судьба миропорядка. Это не локальный конфликт двух держав, что-то между собой не поделивших. Это фундаментальный водораздел истории.



Принято разделять интересы и ценности. Интересы связаны с политическим и геополитическим балансом сил, ценности – с цивилизационными идеалами. Нет таких военных конфликтов, в которых не было обоих измерений – ценностного и прагматического. Но в случае Украины и то, и то имеет глобальный характер и затрагивает всех остальных напрямую. Это не локальное происшествие.



Украина упустила шанс стать государством



Что отстаивает украинская сторона? На первый взгляд, свое национальное государство и свои национальные ценности и свои идеалы. Шанс стать государством Украина получила относительно недавно - в результате распада СССР. Никакой истории у него не было. Поэтому остро встал вопрос об идентичности. На территории Украины оказалось два народа – западный и восточный. Первый считал себя самостоятельным этносом, второй – частью большого русского мира, лишь силой случая оказавшейся от него отрезанной. Украина имела шанс создать государство, но только если бы учла позиции обоих народов, обеих почти равных частей.



И вот тут включился внешний фактор – большая геополитика. Запад, со своей стороны, увидел в оказавшейся (почти случайно) независимой Украине возможность создать на этой территории антирусский плацдарм, чтобы сдержать вероятное укрепление России после того, как она выйдет из шока развала СССР. Это было неизбежно, и Запад к этому готовился. Поэтому именно Запад сделал ставку на жителей западных областей Украины и их идентичность и стал всячески поддерживать только их.



Геополитический генезис украинского нацизма



Тогда-то и встала задача оформить западенскую идентичность как общеукраинскую. Для этого необходимо было осуществить культурный, а при случае и прямой геноцид народа Востока Украины. Чтобы ускоренным образом сформировать украинскую нацию, никогда в истории не существовавшую, Запад согласился на крайние меры - когда надо было искусственно создать симулякр нации и подавить пророссийские настроения Востока Украины он пошел на использование нацистской идеологии. Впрочем, это не в первый раз – для борьбы против советских влияний в исламском мире в годы "холодной войны" (да и позднее для противодействия России) фактически создал, поддержал и накачал оружием и деньгами исламский фундаментализм (от запрещенной в РФ Аль-Каиды до запрещенного Исламского Государства).



Нацизм в Украине – это не только отдельные экстремистские партии и движения, это главный полит-технологический вектор, который при поддержке Запада стал формироваться с начала 90-х. Преследуя нацизм на своей территории, либералы Запада – причем самые радикальные (Сорос, Бернар-Анри Леви и т.д.) – открыто братались с украинскими наци. Нацификация Украины для Запада стал единственным способом быстрого создания на ее территории Анти-России. В противном случае, если бы сохранялась пусть относительная, но демократия, голос Востока не дал бы построить Анти-Россию.



Этапы становления украинского нацизма



Захват власти прозападными нацистами в Украине проходил поэтапно. С начала 90-х стали формироваться националистические движения и партии, пропаганда влияла на молодежь, внедряя в их сознание русофобские установки. При этом украинская идентичность превратилась в двуликого Януса: к Западу было обращена либеральная мина, к России -- нацистский (бандеровский, шухевический) оскал.



Более отчетливо национализм заявил о себе во время Оранжевой революции 2004-2005 годов, когда западенцы подняли восстание, не согласившись с победой кандидата украинского Востока. В результате к власти – с опорой на националистов и либералов - пришел западенец Ющенко. Но его правление было полностью провальным, и его все же сменил провосточный Янукович.



Параллельно накачка украинского нацизма шла своим чередом. На всех этапах Запад продолжал строить Анти-Украину.



Альянс либералов с нацистами



На Майдане в 2013-1014 годах произошел окончательный перелом. При прямой и открытой поддержке Запада был совершен государственный переворот, и власть захватил русофобский альянс – нацистов и либералов, слившихся в новом правительстве в нечто неделимое. Либеральные олигархи Порошенко и Коломойский включились в превращение Украины в нацистское государство. Запад требовал Анти-России, и Киев строго следовал этому плану.



Далее последовала реакция России, воссоединение с Крымом и восстание проросийского Донбасса. Русская Весна призвана была разделить Украину на Западенщину и Новороссию по линии двух народов, двух идентичностей, но она была по ряду причин свернута. Киев получил возможность приступить к нацификации восточных территорий. Геноцид Востока начался с новой силой и не только в отношении сопротивляющегося Донбасса, но в отношении всех областей Новороссии – как оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, так и всех остальных.



Запад не просто закрывал на это глаза, но всячески этому содействовал. В этом случае можно сказать, что Запад поступался своими ценностями ради своих интересов. Геополитика оказалась важнее либерализма.



Анти-Россия создана



Но вместе с тем в украинское общество активно проникали и западные идеи и нормативы – гендерная политика, ЛГБТ+, распространение наркотиков, постмодернистская культура (понятая украинцами как тотальный нигилизм и цинизм). В результате Украина к 2022 году стала полноценной Анти-Россией.



Ее национальные интересы н этот момент состояли в



· отвоевывании Донбасса и Крыма,



· вступлении в НАТО,



· завершении полного цикла геноцида Востока,



· получении ядерного и биологического оружия, которое можно было бы направить против России.



А идеология состояла из русофобии и нацизма в сочетании с западничеством и либерализмом.



Именно это Киев отстаивает сегодня на уровне интересов и ценностей. Запад же полностью поддерживает Киев во всем, кроме готовности вступить в ядерное противостояние с Россией. Запад и превратил Украину в Анти-Россию, она ему нужна именно и только в таком качестве.



Русофобия как новая глобальная идеология



Показательно, что в критической ситуации специальной военной операции Запад оказался в затруднительном положении: теперь ему надо не просто объяснять свои интересы, но и оправдывать украинский нацизм, скрывать который было больше не возможно. Чего стоит недавняя фотография в Одессе знакового идеолога либерализма Бернара-Анри Леви с открытым неонацистом, экс-главой карательного батальона "Айдар" и начальником военной администрации Одессы Максимом Марченко. Так либерал-нацизм как прагматическая идеология Украины стал по необходимости приниматься и самим Западом. Отсюда политика глобальных сетей – Youtube, facebook, twitter, объявленных в РФ запрещенными террористическими организациями. Общим знаменателем стала русофобия.



Запад быстро нашел выход из положения: приравняв саму Россию к "нацизму", был объявлен Крестовый поход против нее, в котором антирусский нацизм считался вполне приемлемым союзником, то есть "ненацизмом вовсе" - не смотря на символику, преступные практики, декларируемый и осуществляемый геноцид, пытки, этнические чистки и т.д.



Интересы и ценности глобального Запада: гегемония, либеральный тоталитаризм, русофобия



Так выстроилась конфигурация противостояния двух лагерей. С одной стороны, мы имеем Запад и его геополитические интересы –



· стремление расширить НАТО,



· сохранить однополярную модель,



· продолжить глобализацию и процесс превращения человечество в единую массу под контролем Мирового Правительства (проект Great Reset) ,



· спасти рушащуюся на глазах гегемонию США.



Этому соответствует столь же тотальное распространение идеологии –



· либерализм,



· глобализм,



· индивидуализм,



· cancel culture, требование уничтожать несогласных.



· ЛГБТ+, феминизм и трансгендеры,



· постмодернизм, сознательное уничтожение и осмеяние классического культурного наследия,



· woke-состояние, готовность доносить на тех, кто нарушает установки либерализма,



· постгуманизм, перевод человечества в виртуальное измерение (проект Мета, запрещенная в РФ террористическая орагнизация),



· причем к этому сегодня добавляется русофобский нацизм.



То, что было искусственно построено на Украине – либерал-нацистская идеология Анти-России - захватывает и сам Запад, где русофобия входит в обязательную систему ценностей, а ее отсутствие или не согласие с ней караются уже административными и силовыми методами. Так украинский хвост начал вилять вашингтонской собакой. Сегодня перед лицом российской специальной военной операции либерализм окончательно и нераздельно слился с нацизмом (в его русофобской версии).



Интересы России: многополярный мир



Теперь каковы интересы и ценности России в этом фундаментальном конфликте?



Вначале геополитические интересы. Россия категорически отвергает глобализм, однополярный мир и гегемонию Запада. На практике это значит жесткое сопротивление расширению НАТО на Восток и всем остальным формам давления со стороны Запада на Россию. Москва строит многополярный мир, в котором отвоевывает себе место независимого и суверенного полюса. В этом ее поддерживает Пекин, ряд исламских и латино-американских стран. О сходной модели миропорядка подумывает и Индия. Позднее все остальные – в том числе и страны Европы и Америки – убедятся в привлекательности, обоснованности и неизбежности такой конструкции.



Чтобы реализовались русские геополитические интересы, Анти-России на территории Украины существовать не должно. А с точки зрения Запада все наоборот, ведь он эту Ант-Россию и создал. Так, мы имеем фундаментальный конфликт интересов, который Россия пыталась разрешить мирным путем, но это не получилось. Отсюда новая жесткая фаза.



Атлантизм против Евразийства – финальная битва на территории Украины. Это классическое положение геополитической теории от Макиндера до Путина. Иди как выражался Бжезинский в 90-е: "без Украины Россия уже никогда не поднимется". А с Украиной поднимется, решили стратеги в Москве.



Ценности России: традиция, дух, человек



Переходим к ценностям. Запад и Киев сегодня бьются за патологический (с точки зрения политической теории) синтез либерализма и нацизма. И то, и другое объединяется русофобией.



Русофобия либералов объясняется их ненавистью к суверенной России, обрушивающей однополярный мир, планы глобалистов и гегемонию Запада. Русофобия Киева основана на том, что Россия препятствует геноциду населения Востока и созданию украинской нации. Так либерализм и нацизм соединятся в едином порыве. Ненависть к русским, призывы к физическому уничтожению русских от Президента Путина до младенцев, женщин и стариков сливаются с пропагандой ЛГБТ+, защитой гей-браков и постмодернистской культуры. Таковы ценности цивилизации, объявившей России войну.



Россия отстаивает иные ценности. Во-первых, традиционные – державу, суверенитет, веру, нормальную семью, человечность, культурное наследие. Во-вторых русские – защита своих людей на Украине, оказавшихся под угрозой экстерминации. В-третьих евразийские – сама Россия открыта для разных народов и культур, категорически отвергает любые формы нацизма и расизма. Россия признает право других идти своим путем и строить тот тип общества, который будет избран – но не за счет самой России и народов, которые ищут в ней -- как в Ковчеге - спасения. Это и есть основы современной русской Идеи, противопоставленной западному и украинскому либерал-нацизму.



Русская цивилизация против анти-русской



Интересы и ценности у нас и у них противоположны. Цели и последствия конфликта – глобальны, затрагивают весь миропорядок, все страны и народы. Масштабы конфликта планетарные.



Столкнулись две системы – либерал-нацистский лагерь Запада и Россия, защищая не только свою русскую Идею, но и многополярный миропорядок, в котором смогут существовать и иные идеи – китайская, исламская, и та же западная, но где не будет места нацизму и принудительному глобалистскому либерализму.



Отсюда цель специальной военной операции – денацификация. Напрямую это касается Украины, но косвенно и всех остальных. Россия не потерпит русофобии ни в каком виде. Это уже принципиально.



Это столкновение цивилизаций – русская цивилизация против анти-русской.



Судьба пятой колонны в самой России



Теперь стоит обратить внимание на пятую колонну, которая попыталась восстать против специальной военной операции, но была быстро остановлена и убежала за рубеж на первом этапе, и особенно на шестую колонну, которая ранее успешно мимикрировала долгие годы, выражая Путину формальную лояльность.



Пятая колонна либералов еще с Первой чеченской компании однозначно встала на сторону Анти-России. Ненавистью к России полны речи и заявления большинства российских оппозиционных либеральных деятелей. Многие из них сбежали из России еще раньше, осев кто в США, кто в Европе, кто в Израиле, а кто и в Киеве. Причем Киев многие выбирали осознано – как оплот Анти-России, то есть свою идеологическую вотчину. И конечно, они не замечали процветающего там украинского нацизма – с ним их примеряла общая русофобия. Многие из российских либералов пятой колонны и сами становились нацистами или по крайней мере их апологетами.



Сегодня в России пятая колонна находится под жестким запретом и большой опасности из себя не представляет. Но в целом ее интересы и ценности совпадают с Вашингтоном, ЦРУ, Пентагоном, блоком НАТО и Киевом, которых они и обслуживают. То есть это чистый враг. А что с врагом делают в военных условиях, лишний раз напоминать не требуется.



Системные либералы между молотом и наковальней



Гораздо сложнее обстоит с шестой колонной. Сегодня именно она в центре внимания. К ней принадлежат те, кого называют "системными либералами" - олигархи, политики, чиновники и деятели культуры, разделяющие либеральную идеологию (монетаризм, долларовый империализм, currency board, космополитизм, ЛГБТ+, трансгендеры, глобализация, цифровизация и т.д.), но при этом не выступающие против Путина открыто.



Сегодня они оказались в трудном положении – между молотом и наковальней. Именно против шестой колонны Запад ввел серьезные экономические санкции, отобрал их яхты и дворцы, заморозил банковские счета и описал недвижимость. Цель была одна: заставить их свергнуть Путина. Но это невозможно и это самоубийство.



И шестая колонна растерялась – от нее Запад требовал невозможного. Поэтому им надо либо бежать и бороться с Путиным извне (как это сделал Чубайс и ряд других знаковых фигур российского олигархата), либо солидаризоваться со специальной военной операцией, но это перечеркнет их позиции на Западе и лишит награбленного. И вот что важно: они не могут больше оставаться либералами – даже системными, так как либерализм сегодня в глобальном масштабе слился с русофобией, стал версией нацизма. А нельзя быть нацистом и вести одновременно с ним борьбу, требующую колоссальных жертв.



Получается либо Россия, либо либерализм



Если системные либералы (шестая колонна) хотят оставаться системными, им необходимо перестать быть либералами. Либерализм сегодня равен нацизму, а Россия начала беспрецедентную операцию по денацификации. Следовательно, системные либералы должны пройти денацификацию (делиберализацию) сами.



Обращение в патриотизм



Многие бывшие либералы 90-х уже так и поступили еще на предыдущих стадиях, сделав свой выбор – между Россией с традиционными ценностями и Западом с либерал-нацистскими ценностями они выбрали Россию и Традицию. И замечательно. К таким никаких вопросов. Человек меняется, может заблуждаться, преследовать тактические цели, в конце концов, грешить и каяться. Никто камень в экс-либералов, ставших патриотами, бросать не собирается. Но определенный ритуал смены идеологии, своего рода обращение в патриотизм пройти все же стоит.



Неверно было бы обращать – как испанских евреев в католичество – системных либералов в патриотизм насильно. Это вопрос идеологии и свободы совести. И здесь насилие даст лишь обратный эффект. Но в элите общества в столь напряженное и решающее время должны быть те, кто полностью разделяет интересы и ценности страны, ведущей онтологическую войну с большим противником – за интересы и ценности. И если элита ценностей не разделяет, а интересов не понимает, то ей не место в элите.



Сегодня полным ходом идет война России с глобальной Анти-Россией. Сохранять внутри России вражеские сети было бы противоестественно. Поэтому если шестая колонна выбирает России, она не может больше называться "системными либералами", это все равно, что быть "системными нацистами". Нынешнее положение дел этого не допускает.



Россия должна стать Россией: русский Свет



Наша победа зависит не только от героических действий нашей армии, успехов военно-стратегического планирования, материального обеспечения операции, эффективного политико-административного управления освобожденными территориями и т.д.. Она зависит от того, насколько глубоко и полно Россия станет Россией. Сегодня обращение к Русской Идее не прихоть власти. Даже коммунисты устами Сталина в трудной критической ситуации обращались к русскому народу, к Церкви и нашей героической истории. Сегодня же ничто этому и не препятствует. Кроме предрассудков системных либералов, которые, надеюсь, просто еще не осознали серьезности своего положения.



Люди и в России и на Украине ждут от Москвы настоящих слов. Истинной речи. Искреннего обращения к глубинам народного бытия. Пора сказать – эта специальная военная операция относится к разряду священных.



Сегодня снова русский солдат и русский гражданин в тылу, русский сын и русская мать, русский поп и русский поэт решают судьбу человечества.



Россия в смертельной схватке с Анти-Россией выступает как цивилизация Света. Это и есть наши интересы и ценности. Мы несем миру Свет, тихий, но негасимый невечерний русский Свет. Источник - zavtra.ru

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