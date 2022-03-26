Искатели потерянного: кто и почему уезжает из Казахстана в Россию, - М.Торебаева

00:46 28.03.2022 Искатели потерянного: кто и почему уезжает из Казахстана в Россию

Жители страны эмигрируют в поисках лучших условий и спокойной жизни



Мадия Торебаева



На протяжении многих лет неоспоримым лидером среди стран, куда уезжают казахстанцы, остается Россия. Согласно данным официальной статистики, только в 2020 году из Казахстана в РФ выехало 25 126 человек. На втором месте находится Германия, за третье "борются" США и Польша. В 2021 году страну в общей сложности покинуло более 32,2 тыс. жителей. Подробности - в материале "Известий".



Этнический состав эмиграции



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Сегодня с учетом текущих событий в мире и в Казахстане сложно предположить, как сложатся миграционные настроения населения. Затрудняются дать свой прогноз и казахстанские эксперты. Однако, по мнению директора центра актуальных исследований "Альтернатива" Андрея Чеботарева, факт остается фактом - люди все равно уезжают из Казахстана. В основном, по словам политолога, причины экономические, но кто-то обосновывает решение отъезда получением лучшего образования для детей.



- Миграция в Казахстане носит серьезные объемы. Понятно, что если речь идет о постоянном месте жительства, то прежде всего уезжают русские и вообще представители славянских национальностей. Давно уже существует "образовательная" миграция, когда после окончания средней школы молодые люди едут учиться в российские вузы. И не просто учиться, чтобы потом вернуться домой, а учиться, чтобы потом трудоустроиться там, создать семью и затем потихоньку подтягивать родителей или других родственников, - говорит политолог.



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С ним согласен и профессор факультета социальных наук Казахстанско-немецкого университета Рустам Бурнашев. Но эксперт также отмечает, что выезжающее население, даже с точки зрения его этнических характеристик, не представляет какой-либо определенной стратификационной или социальной группы с четкими идентификационными характеристиками.



- Факторы, которые влияют на решение выехать в другую страну, могут быть самыми различными. В обобщенном виде в качестве основных причин, определяющих миграционный отток жителей стран Центральной Азии в Россию, как правило, указываются наличие историко-культурных, этнических, родственных связей, особенности национально-государственного строительства в странах происхождения и особенность его восприятия мигрантами и программы поддержки миграции, реализуемые в России, - говорит профессор.



Переезжающие в развитые страны Запада обычно объясняют решение более высоким уровнем жизни, формированием диаспор переселенцев из СССР и стран постсоветского пространства, облегчающих адаптацию переселенцев.



Куда чаще всего едут жители Казахстана



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В большинстве своем мигранты из Казахстана предпочитают переезжать в Россию. Кроме того, едут и в Германию, и в другие страны мира. Тут все зависит от экономических возможностей и языковых предпочтений.



По мнению экспертов, референтным можно считать 2019 год, когда на миграцию не оказывали воздействие карантинные меры или политическая нестабильность.



- Основной вектор миграции из Казахстана на ПМЖ был направлен на Россию, куда в 2019 году выехало немногим менее 40 тыс. человек, или почти 88% всех эмигрантов. Вторая по популярности страна - Германия (2805 человек, или 6,2%). Третья - Польша (550 человек). Однако эти цифры не учитывают этническую принадлежность мигрантов. Также надо иметь в виду, что многие люди, уехавшие из Казахстана, не оформляют выезд на ПМЖ и не учитываются в данной статистике, - говорит Рустам Бурнашев.



По данным Бюро национальной статистики Республики Казахстан, за январь–декабрь 2021 года в страну прибыли 11 тыс. человек, что на 4,1% меньше, чем годом ранее. В то же время численность выбывших выросла на 10,6%, до 32 209 человек.



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Проводя анализ таблиц бюро, можно отметить, что численность выбывших увеличивается ежегодно. Исключение составил лишь 2020-й - год начала пандемии COVID-19 - за счет локдаунов, закрытия границ и других всевозможных ограничительных мер.



Всего, по данным Бюро национальной статистики Казахстана на январь 2022 года, в стране проживало 18 879 552 человека. Из них - более 13 млн казахов, 3,5 млн русских, более 620 тыс. узбеков.



За 12 месяцев 2021 года больше всего людей выехало из восточных и северных областей Казахстана. Чаще всего уезжающие этнические русские проживали в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Костанайской областях. При этом жители казахской национальности уезжают в другие страны на ПМЖ из наиболее урбанизированных, развитых территорий - алма-атинского региона, Нур-Султана, Восточно-Казахстанской, Мангистауской и Костанайской областей.



За последний год из Казахстана выехало 2,6 тыс. экономистов, 1,6 тыс. педагогов, 901 медик, 616 юристов.



Страх всему голова



Но есть и другая причина, которую большинство казахстанских экспертов стараются обходить стороной. По мнению протоиерея Александра Суворова, после январских событий в Казахстане люди начали бояться.



- Мне кажется, сейчас людьми владеет страх, на который повлияли январские события, произошедшие в Казахстане. Я не могу вспомнить здесь ни одного случая, когда были бы какие-то межнациональные столкновения. Но русскоязычные боятся, что при политической нестабильности русскоязычные могут стать жертвой этих процессов в случае направленного действия третьих сил, - говорит священник.



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Впрочем, крупные межнациональные столкновения на юге Казахстана все же были и в 2020 году. О том, что эти и произошедшие в январе в Казахстане события могут стимулировать миграционные процессы, говорит Андрей Чеботарев.



- Люди реально испугались. Такой дестабилизации за 30 лет независимости не было. С одной стороны, на этот раз не было межэтнических погромов, как это было в 2020 году в отношении дунган в Кордайском районе Жамбылской области (на юге Казахстана). Но с другой - сейчас не было и такого чувства безопасности у людей. Они испугались, что ситуация может выйти из-под контроля властей, что, оказавшись без полиции и без защиты, они могут остаться один на один с погромщиками. Будем смотреть статистику, насколько эти события повлияют на миграционный процесс. Если к концу года окажется, что выехало больше, чем в прошлом году, то однозначно это можно списать на фактор январских событий, - отмечает политолог.



Почему казахстанцы остаются



Тем не менее многие некоренные жители стран Центральной Азии и не думают об эмиграции. Потому что хотя миграция - естественный процесс, но если он происходит не под воздействием насилия, то в большинстве своем люди предпочитают оставаться в привычной для них среде.



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- У тех, кто просто живет и достаточно обустроен, не стоит вопрос, уехать или нет. Многие живут здесь не первое поколение. К тому же люди понимают, что за рубежом не так все просто. Даже в России. Сколько сложностей с миграционными процедурами, получением гражданства, трудоустройством, - говорит Андрей Чеботарев.



Сомневается в том, что люди, особенно старшего поколения, решатся на переезд и протоиерей Александр Суворов.



- Вот я алмаатинец, я знаю высокообразованную, интеллигентную Алма-Ату, с высшими учебными заведениями, с театрами, с прекрасным русским языком. А если человек в возрасте 40 лет и старше? Он не поедет даже по программе переселения. У него здесь есть какой-то круг знакомых, друзей, устоявшаяся работа, знакомая среда. После 40 лет он уже не создаст себе ни такого круга общения, ни ауры, которую он потеряет здесь, - говорит Александр Суворов.



По его словам, новые реформы, которые недавно были объявлены президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, тоже воодушевили казахстанских граждан русской национальности.



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- Будем надеяться, что правительственная партия, которую из "Нур Отана" переименовали в "Аманат", действительно станет бороться за права граждан и против коррупции, безработицы. И те, кто связан с бизнесом, с производством, понимают, что до сих пор ситуация в стране с коррупцией была шваховая. Если это не изменить, то во всем малом и среднем бизнесе страны наступает полная депрессия. Люди продают бизнес и стараются уехать. Это делают не только русские, но и казахи. Первые шаги президента Токаева, они действительно впечатляющие, они приносят надежду. И мне очень хотелось бы верить в новый Казахстан, - говорит Суворов.



Что касается иммиграции в Казахстан, то, согласно официальной статистике, показатели ее совсем невелики. Так, в 2020 году в страну въехало чуть более 11 тыс. человек, а в 2021-м - 10 982 человека.



Эксперты "Известий" полагают, что жители других постсоветских стран вряд ли массово отправятся в Казахстан. Но не исключают, что уже в ближайшей перспективе все может круто измениться. По крайней мере, согласно аналитике "Яндекса", количество запросов о том, как получить гражданство Казахстана, за год увеличилось почти вдвое. Так, если на 1 марта 2021 года было зафиксировано 2510 запросов, то уже на 1 февраля 2022 года их количество выросло почти вдвое. Источник - Известия

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