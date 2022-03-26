 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
Скончался известный казахстанский журналист Батыр Казыбаев
07:32 28.03.2022

Известный казахстанский журналист, медиаменеджер Батыр Казыбаев скончался на 54-м году жизни, сообщает Zakon.kz.
Основателю Tengrinews и главе холдинга Alash Media Group было 53 года, передает Tengrinews.kz.

Батыр Казыбаев родился в семье известного казахстанского журналиста и писателя Какимжана Казыбаева, многие годы проработавшего на руководящих должностях в редакциях областных и республиканских газет. Батыр Казыбаев пошел по стопам отца и выбрал карьеру в журналистике – стал успешным медиаменеджером.

Пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай выразил соболезнования в связи с кончиной Батыра Казыбаева.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Zakon.kz
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