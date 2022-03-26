Скончался известный казахстанский журналист Батыр Казыбаев

07:32 28.03.2022

Известный казахстанский журналист, медиаменеджер Батыр Казыбаев скончался на 54-м году жизни, сообщает Zakon.kz.

Основателю Tengrinews и главе холдинга Alash Media Group было 53 года, передает Tengrinews.kz.



Батыр Казыбаев родился в семье известного казахстанского журналиста и писателя Какимжана Казыбаева, многие годы проработавшего на руководящих должностях в редакциях областных и республиканских газет. Батыр Казыбаев пошел по стопам отца и выбрал карьеру в журналистике – стал успешным медиаменеджером.



Пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай выразил соболезнования в связи с кончиной Батыра Казыбаева.