 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КырБлогерша Батма-Бат арестована за убийство ("навела порчу") баткенской журналистки Арзыгуль Галымбетовой
08:17 28.03.2022

28 марта 2022, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА
По факту смерти журналистки Арзыгуль Галымбетовой задержана блогер

По факту смерти журналиста Арзыгуль Галымбетовой возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" УК КР. Об этом сообщает пресс-служба УВД Баткенской области.

Уточняется, что за день до смерти, 25 марта Арзыгуль Галымбетова обратилась в милицию с заявлением. Она указала, что блогер Батма-Бат (Батмакан Жолболдуева) задела ее честь и достоинство, в частности очерняет ее.

"В этот день Арзыгуль Галымбетовой стало плохо, примерно в 20.00 она обратилась в отделение неврологии Баткенской областной объединенной больницы. Несмотря на оказанную помощь, она скончалась ночью. По факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" УК КР. В рамках следствия задержана блогер Батма Жолболдуева. Она водворена в ИВС. Следствие продолжается", - сообщили в УВД.

Напомним, Арзыгуль Галымбетова работала региональным корреспондентом AКИpress в Баткенской области. Помимо прочего, она освещала приграничные вопросы. Она умерла 26 марта. За день до своей смерти на своей странице в Facebook она опубликовала видео, где указывалось, что блогеры Батма Бат и Роза Маманова якобы навели на нее порчу и хотят ее смерти. Отметим, Батмакан Жолболдуева уже оказывалась в центре скандала, когда ее ударил руководитель аппарата полпредства президента в Баткенской области Алихан Ураимов.

Источник - 24.kg
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