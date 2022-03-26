Спецоперация Y: Обострение на Аравийском полуострове, - М.Магид

08:27 28.03.2022

После атак йеменских повстанцев коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила о необходимости силой "защитить мировые источники энергии"

Михаил Магид



Новости с Украины заполнили ключевые СМИ планеты. Поэтому после просмотра новостей у кого-то могла появиться иллюзия, что на Ближнем Востоке поутихло. К сожалению, это не так. Один из самых напряженных моментов связан сегодня с обострением между Саудовской Аравией и йеменскими повстанцами-хуситами (движение Ансар Аллах).



25 марта хуситы, используя беспилотники иранского производства, совершили 16 атак на территории Саудовской Аравии. Нападению подверглись нефтехранилища и другие объекты крупнейшей государственной нефтяной компании Saudi Aramco. Саудовцы сообщили, что по распределительной станции нефтепродуктов нефтяного гиганта Aramco в городе Джидда был нанесен удар, вызвавший пожар в двух резервуарах, но жертв нет. Гигантский шлейф дыма был виден над городом.



Хуситы контролируют четверть территории Йемена, включая столицу, Сану, и ведут военные операции против коалиции иностранных государств, оккупирующей Йемен. Впрочем, коалиция, во главе которой стоят Саудовская Аравия и ОАЭ, заявляет что никого не оккупируют, а сражается против мятежников-хуситов, защищая международно признанное правительство президента Абд-Раббо Мансура Хади.



Что теперь? Коалиция начинает операцию против хуситов. Предупреждение об этом прозвучало после того, как она заявила, что перехватила и уничтожила в небе Йемена еще два беспилотника, которые были запущены в сторону саудовского королевства из йеменского порта Ходейда.



Коалиция во главе с Саудовской Аравией сообщила в субботу, что начала военную операцию, чтобы остановить нападения на свои нефтяные объекты и "защитить мировые источники энергии". Об этом заявили саудовские государственные СМИ. В свою очередь, хуситы говорят, что готовы прекратить обстрелы Саудовской Аравии только если саудовцы и их союзники перестанут блокировать Йемен.



Коалиция добавила, что операция находится на ранней стадии, что хуситы должны понести кару за свое "враждебное поведение" и что целью операции является "защита глобальных источников энергии и обеспечение цепочек поставок".



Телеканал Al Masirah TV, связанный с движением хуситов, сообщил, что военные самолеты коалиции совершили налеты на город Ходейда и что полеты все еще продолжаются. Он также сообщил, что коалиция атаковала энергетическую корпорацию и нефтяные объекты в Ходейде.



Есть несколько процессов, которые накладывают сегодня отпечаток на этот конфликт, продолжающийся с 2015 года, когда силы коалиции вошли в Йемен.



Во-первых, США оказывают давление на Саудовскую Аравию, с целью заставить ее увеличить добычу нефти. Цены на нефть сегодня высоки, прежде всего из-за конфликта на Украине, и американцы хотели бы, чтобы саудовцы помогли уменьшить их. Однако, Саудовская Аравия пока не соглашается на увеличение добычи нефти. И причины связаны как раз с хуситами.



Дело в том, что Соединенные Штаты исключили хуситов из американского списка террористических организаций и разрешили торговлю с ними. Это случилось 16 февраля, а еще раньше, 4 февраля президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон прекращает поддержку военных действий коалиции в Йемене и намерен работать над мирным урегулированием в данной стране. Все вместе вызвало гнев саудовцев и стало фактором, способствующим их нежеланию идти навстречу американцам. Конечно, они остаются военно-политическим союзником США и, быть может, Вашингтон еще сумеет заставить их увеличить добычу нефти, но пока ничего не выходит. Кроме того, атаки хуситов могут привести к дополнительному росту цен на нефть.



Во-вторых, хуситы получают свое оружие - от противотанковых до баллистических и крылатых ракет, от некоторых видов боеприпасов до беспилотников - от своего союзника Ирана. Таким образом, конфликт на Аравийском полуострове - это не только противостояние саудовцев и хуситов, но и борьба между Саудовской Аравией и Ираном. Такой конфликт, имеющий международное измерение, чрезвычайно опасен. Впрочем, ни Иран, испытывающий сегодня огромные экономические трудности, ни Саудовская Аравия в настоящее время не заинтересованы в полномасштабной войне друг с другом.