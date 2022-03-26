"Утилизация" доллара: Венесуэла и Сирия помогут Росии закопать "зеленого", - "СП"

08:29 28.03.2022 "Утилизация" доллара: Венесуэла и Сирия могут помочь России заставить Запад покупать сырье за рубли

РФ сделала шаг на пути к тому, чтобы и котировки на нефть и газ в мире были в нашей валюте

Дмитрий Родионов

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Василий Колташов Николай Стариков



Заявление президента Владимира Путина о перспективах перехода к расчету в рублях за российский газ вызвало бурную дискуссию среди экспертов. Некоторые считают это неосуществимым, другие же уверены, что это только первый шаг к глобальному переформатированию товарных рынков.



Однако следует принимать во внимание, что расчеты в долларах и котировки в долларах - это разные вещи, пишет блогер МихаилРостовПапана на трейдинговой платформе "Смартлаб".



По его мнению, то, что газ теперь будет продаваться в Европу только за рубли лишь решает проблему расчетов. Цена по контракту будет по-прежнему формироваться европейскими биржевыми площадками в долларах, а покупатели будут технически платить рублевый эквивалент долларовой цены. Подлинная победа будет, когда на Питерской бирже газ будет котироваться в рублях без оглядки на котировки в долларах и не только российский газ, но и газ Казахстана, Азербайджана, Туркмении и… Катара. Когда в контрактах "Газпрома" и "Новатэка" будут прописаны цены рублевые Питерской биржи. А пока, доллар мимикрирует под сенью рубля, уверен он.



Вторая проблема - "утилизация" долларов. По словам автора. Западные компании через кривые схемы в обход своих же санкций накупят рубли, что даже поможет укрепить курс российской валюты. Но куда эти доллары и евро денет наш Центробанк?



Идеальное решение, как считает автор, выглядит так. На бирже нельзя больше за рубли продать доллар, евро, фунт, йену. Западные банки могут получить рубли только в виде рублевой выручки их западных клиентов от продажи товаров в России. То есть, рубли можно получить только, продав что-то реальное и нужное на внутреннем российском рынке, а не продукцию печатных станков.



Автор также считает, что в ближайшее время кто-то из дружественных стран должен объявить о присоединении к рублевой зоне в торговле энергоносителями. Например, Венесуэла и Сирия могут объявить о переводе торговли своей нефтью за рубли, а Туркмения и Азербайджан перевести на рубли торговлю газом. В этот момент возникает гигантская потребность в оборотных рублях. Это и есть рублевая эмиссия под энергоносители.



По словам автора, особенность банковской системы такова, что сколько бы рублей не эмитировали, все они будут вращаться в российской банковской системе. Тогда российские банки начнут расти в размерах ударными темпами, будет расти их вес на мировых рынках, появится мировой рынок рублевого долга.



Он уверен, что спецоперация на Украине запускает в мире тектонический процесс, и украинский федеральный округ, по сути, будет небольшим гешефтом между делом по сравнению с открывающимися перспективами.



Все это звучит, безусловно красиво, но это все в теории. На практике же мы видим, что страны Европы категорически отвергают возможность перехода на рубли в расчетах за газ.



- Проблему нужно решать пошагово, - уверен писатель и публицист Николай Стариков.



- Контракты в долларах, безусловно, хуже, чем контракты в рублях, но контрактов в рублях никогда не было. Причем они появятся лишь в следующем договорном цикле, а пока для выполнения договорных обязательств в долларах необходимо будет платить в рублях, но для этого прийти на Московскую биржу, и там купить рублей. Проблема только в том, что столько рублей на бирже может не найтись, ведь речь идет о сумме примерно 1 млрд долларов в сутки, если речь идет только о газе. То есть без участия ЦБ РФ тут не обойтись. Но вот незадача, именно на него Запад наложил санкции, а значит, никак не может с ним сотрудничать. Выхода тут два: сидеть без газа или снять санкции с ЦБ. Ну, и в целом, общее направление движения это снятие всех ограничений с вешней торговли России. Потому что для того, чтобы на бирже был спрос на евро, нужно, чтобы было на что это евро тратить. В сегодняшней ситуации в России евро мало кому из компаний нужны. Так что, друзья, придется снимать санкции с Центробанка и со всей внешней торговли России, чтобы не остаться без газа.



"СП": - Может, дружественные станы - Казахстан тот же, могли бы первыми перейти на рубли?



- Сложно представить себе, чтобы наши партнеры действовали более активно, чем мы. Давайте покажем им пример, и тогда можно будет договариваться с тем же Казахстаном о торговле казахским газом в нашей валюте. А почему бы, собственно, и нет? Тем более, что объединение российских и украинских экспортеров зерна сегодня выглядит более, чем актуально и осуществимо.



"СП": - Настоящая победа будет не когда будут платить рублями за газ, а когда они вообще без рублей не обойдутся? Это будет началом "утилизации доллара"?



- Именно. Продажа Западом товаров за рубли станет возможна тогда, когда рубли будут нужны Западу для покупки товаров, без которых они не могут обойтись. Но в целом я бы не рассматривал сегодняшние действия России как уничтожение доллара или попытку нанести доллару смертельную рану. Больше всего вреда ему принесли сами американцы, которые подрывают к нему доверие. Но наши действия вынужденные, нас, по сути, выперли, вопреки правилам игры, и мы вынуждены реагировать.



Что касается перспективы, давайте все же будем трезвомыслящими реалистами. Мы должны показать уважение к нашей национальной валюте, пример организации зоны торговли за рубли. И тогда, возможно, наши партнеры, союзники, страны, симпатизирующие России, последуют за нами. Но мы должны показать пример. До сих пор мы свой рубль не любили, не холили, не лелеяли. Пришло время это изменить.



- Настоящая победа будет тогда, когда будут реально пересмотрены долговременные контракты на поставку газа с переводом оплаты на рубли, - считает руководитель центра политико-экономических исследований Института нового общества Василий Колташов.



- Затем мы двинемся дальше - практически все долговременные контракты в России будут функционировать на принципах оплаты за рубли, это будет уже более- менее крупная победа. Но настоящий большой успех будет тогда, когда биржевая торговля переведется на рубли, когда Россия и Китай смогут вот так перестроить мировые товарные рынки, чтобы продажа всей продукции, произведенной в евразийской части мира - в континентальной Евразии, осуществлялась на этих биржах за рубли и юани. Это будет очень большая победа. Она просто вырвет товарные рынки у Запада.



Однако в настоящее время трудность представляет решение задачи хотя бы уже перевода в рубли контрактов по газу с недружественными государствами. Мы, по сути, только вступаем в сражение за пересмотр этой системы. Тем более, что в Европейском союзе, в Германии говорят о том, как они не хотят этого, как они намерены этого перехода не допустить. В реальности предстоят переговоры, скорее всего, очень непростые и долгие, но они в итоге приведут к пересмотру контрактов потому, что иначе поставки газа просто не будут осуществляться, так как оплата в евро для нас более не является безопасной.



"СП": - Что даст в целом перевод на рубли, кроме притока валюты?



- Надо понимать, что перевод российской торговле или тем более - перевод на рубли евразийской торговли будет работать на развитие российского фондового рынка. То есть, российские банки, которые сейчас очень сильно потеряли, прежде всего, в стоимости своих бумаг, они будут выступать агентами для западных компаний, которые должны будут как-то рассчитываться за российский поставки, в первую очередь, за поставки газа. И в этой ситуации курсы бумаг российских банков будут расти. В целом, можно ожидать и по банковскому сегменту, и по сегменту компаний, которые торгуют углеводородами, металлами и т. д. роста бумаг этих компаний на Московской бирже. Таким образом, просто будет развиваться российский фондовый рынок.



"СП": - Можно ли серьезно говорить о полной "утилизации" доллара?



- Никакой полной утилизации доллара не предвидится. Предвидится падение ценности американской валюты в товарном выражении, и то же самое касается евро. Товарные рынки Запада вырвать из их валютных зон быстро не получится. Поэтому мы будем наблюдать все постепенное обесценивание западных валют в форме удорожания товаров на этих рынках, удорожания нефти, газа, зерна, всего перечня пищевых товаров, удобрений. Вот таким будет этот процесс.



Разумеется, можно ожидать и дальнейшего укрепления рубля. Но до того момента, как завершится операция на Украине, до того момента, как начнутся большие переговоры, не стоит спешить с ожиданиями. В любом случае, на укрепление рубля уже сработало только одно объявление том, что России переведет торговлю газом на национальную валюту.



"СП": - Пока речь о переводе торговли газом в рубли касается недружественных стран. А как с дружественными странами?



- С дружественными странами торговля газом за рубли тоже будет развиваться, но это будет происходить в основном по долгосрочным контрактам, хотя здесь возможны варианты. Так или иначе, думаю, что Москва тут, скорее всего, настаивать не будет.



Перевод всей российской торговли и тем более - евразийской торговли преимущественно на рубли и юани, причем, как торговли по долгосрочным контрактам, так и торговли биржевым товаром приведет к резкому повышению статуса двух валют, в том числе к тому, что они станут более интересными с точки зрения резервирования. Это сформирует крепкую торговую пару: рубль - юань, которая будет работать на обе валюты. Но пока все это в теории… Источник - svpressa.ru

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