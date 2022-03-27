Запад объявил Кремлю "гибридную тотальную войну", - Ю.Паниев

08:39 28.03.2022 Байден назвал санкции против России самыми тяжелыми в мировой истории

Юрий Паниев

Зав. отделом международной политики "Независимой газеты"

27/03/22

Лидеры G7 экстренно собрались в Брюсселе, чтобы обсудить новый пакет ограничений в ответ на военную спецоперацию РФ в Украине.

Владимир Путин в минувшую пятницу заявил, что на Западе прогрессирует дискриминация всего, что связано с Россией. "Сегодня пытаются отменить целую тысячелетнюю страну, наш народ. Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией... об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств и при полном попустительстве, а иногда и поощрении правящих элит", – подчеркнул президент РФ.

А министр иностранных дел Сергей Лавров в тот же день сказал, что страны Запада объявили России гибридную войну, цель которой – уничтожить российскую экономику и страну в целом. Эту точку зрения он высказал на заседании правления Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова. "Сегодня нам объявили гибридную, тотальную войну. Этот термин использовала гитлеровская Германия, а сейчас произносят многие европейские политики, когда говорят о том, что они хотят сделать с Российской Федерацией. Цели не скрываются, декларируются публично: разрушить, сломать, уничтожить, задушить российскую экономику и Россию в целом", – указал глава дипведомства.



По его словам, в этом "санкционном беспределе" становится очевидным, что всем ценностям, которые западные коллеги проповедовали России, – свободе выражения мнений, рыночной экономике, неприкосновенности частной собственности, презумпции невиновности – "грош цена".



О том, что введенные протии России "самые тяжелые карательные санкции в мировой истории" далеко не предел, предупредил во время визита на польско-украинскую границу президент США Джозеф Байден. В ходе европейского турне, включавшего также посещение саммитов НАТО и "большой семерки" в Брюсселе, глава Белого дома неоднократно давал понять: политическую и экономическую изоляцию Москвы необходимо усиливать. Тем более что прогресса на российско-украинских переговорах по-прежнему не наблюдается.



Пока в более или менее позитивном ключе высказался по поводу переговоров только президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который взялся за роль посредника между РФ и Украиной. По его словам, по четырем из шести пунктов, которые обсуждаются на переговорах, якобы достигнут консенсус. Речь идет о вопросах членства в НАТО, разоружении, коллективной безопасности и официальном статусе для русского языка. То есть препятствием остается лишь будущий статус Крыма и Донбасса.



Однако глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поспешили опровергнуть даже осторожный оптимизм Эрдогана. По словам Мединского, Россия видит стремление украинцев затянуть переговоры, поскольку в Киеве полагают, что время работает на них, и говорят, что у них много центров принятия решений, с которыми нужно согласовать те или иные решения.



Один из таких центров, как сообщила в субботу глава Форин офиса Лиз Трасс, находится в Лондоне. Там создано специальное переговорное подразделение для оказания помощи Украине, призналась она в интервью Daily Telegraph. "Не думаю, что Россия серьезно заинтересована в переговорах в настоящее время. Вот почему я говорю, что нам нужно проявить жесткость, чтобы добиться мира. Нам необходимо удвоить санкции. Нам необходимо вдвое увеличить поставки вооружения в Украину. Но когда придет время для переговоров, я хочу, чтобы Великобритания сыграла ключевую роль в заключении сделки, которая заработает", – сказала Трасс. Вторя ей, Кулеба заявил, что "стимулировать конструктивный подход" для России могут больше западных санкций и больше военной помощи Украине. "Такую трехстороннюю стратегию – санкции, военная поддержка, переговоры – никто не должен подвергать сомнению", – отметил украинский министр.



Состоявшиеся 24–25 марта в Брюсселе саммиты НАТО, G7 и ЕС продемонстрировали консолидацию Запада в вопросе военной помощи Украине. Среди отправляемого в Украину вооружения будут как советские образцы из стран бывшего Варшавского договора, совместимые с украинской техникой, так и западное вооружение, освоение которого не требует длительного обучения. Эта помощь практически целиком ограничена противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК), переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) и стрелковым оружием.



На пресс-конференциях лидеров стран НАТО спрашивали, предоставят ли они Украине тяжелые вооружения. Самым откровенным оказался президент Франции Эмманюэль Макрон. "Есть предел – не стать участником войны. С этим согласны все союзники. Поэтому сегодня никто не пошел на поставки нового снаряжения, прежде всего самолетов или танков. Это бы означало стать участником войны", – заявил он. По словам Макрона, основные решения саммита касались укрепления обороны самого альянса. В частности, в Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии разместят боевые группы, которые будут действовать наряду с 40 тыс. военных, уже развернутыми на восточном фланге НАТО.



В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц, отметив, что Украина и далее будет получать ПТРК и ПЗРК, сказал, что страны НАТО ежедневно мониторят ситуацию с точки зрения целесообразности пересмотреть решение о военной помощи Киеву. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал предоставлять Украине оружие "такого качества и в таком количестве", которые требуются Владимиру Зеленскому "для защиты своей страны".



В коммюнике же саммита G7 основное внимание уделено имплементации уже объявленных антироссийских санкций, а также необходимости перекрыть все возможности их обойти. В документе есть и новый элемент – лидеры "семерки" поручили своим министрам присмотреться к транзакциям Центробанка РФ с золотом, чтобы ограничить возможности России в стабилизации экономики. Кроме того, подчеркивается готовность ввести новые санкции, если потребуется.



В день проведения саммита именно это и сделали Великобритания, США и Канада. В британский черный список вошли 59 лиц и организаций, в американский – более 400 "представителей российской элиты, законодателей и оборонных компаний", в числе которых 328 депутатов Госдумы. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о внесении в "стоп-лист" 160 граждан РФ.



В отличие от Ирана, против которого санкции вводились постепенно, экономический удар по России стал массированным и резким. Его цель – в короткие сроки отбросить Россию на десятилетия назад и помешать финансировать военную спецоперацию. К середине минувшей недели, по данным Би-би-си, действовало уже более 7 тыс. мер против российских физических лиц и компаний. Если 2754 ограничения были введены до 22 февраля – дня признания Россией ДНР и ЛНР, то еще почти 4,4 тыс. – всего за месяц. Россия оказалась фактически отрезана от мировой финансовой системы, лишилась новейших технологий и преференций в торговле, потеряла часть гражданской авиации и половину накопленных золотовалютных резервов.



Список внушительный, но возможности для рестрикций далеко не исчерпаны. Как сообщили источники Wall Street Journal, Минфин США на этой неделе объявит новые санкции, под которые попадут компании, поставляющие товары и предоставляющие услуги военным и разведывательным службам России. Санкции могут быть введены против ряда технологических компаний, в том числе производителей микросхем и разработчиков суперкомпьютеров. На случай дальнейшей эскалации конфликта припасены такие меры, как, например, запрет на импорт российских энергоносителей в Европу или на заход российских судов в американские и европейские порты.



Более того, Байден, похоже, поставил цель лишить Россию почти всех оставшихся позиций на мировой арене. Если в 2014 году, после присоединения Крыма, Россию исключили из G8, то теперь Вашингтон хочет, чтобы она покинула и G20. "Что касается "группы двадцати", мой ответ – да", – ответил в Брюсселе президент США на вопрос, считает ли он нужным исключить РФ из клуба государств с наиболее развитой экономикой. Но у этой идеи, по признанию Байдена, есть и противники. "Если Индонезия (председательствующая в этом году в G20. – Ю.П.) и другие страны не согласятся, то нам… следует рассмотреть вопрос о том, чтобы предоставить Украине возможность присутствовать на встречах G20", – цитирует американского президента лондонская Independent.



Впрочем, Москву такая перспектива не особо расстроила. "Что касается формата "двадцатки", он важен, – сказал в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. – Но, с другой стороны, в нынешних условиях, когда большая часть участников этого формата находится с нами – по их инициативе – в состоянии экономической войны, ничего смертельного не произойдет".



27.03.22 Источник - независимая газета

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