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Китай десантируется на Соломоновых островах, - В.Скосырев
08:56 28.03.2022

Китай закрепится на Соломоновых островах

КНР не позволит США окружить себя военными блоками
Владимир Скосырев
27 марта 22

Вокруг Соломоновых островов развертывается дипломатическая борьба.
Соломоновы острова похожи на точки на карте Тихого океана. Но они приобретают стратегическое значение на фоне сообщений, что это государство втайне готово заключить пакт о безопасности с Китаем. Это может привести к созданию его военной базы, заявляют США. В Пекине отвергают обвинения, указывая, что США возводят вокруг Китая сеть военных альянсов таким же образом, как они продвигали НАТО к России. В подтверждение китайские дипломаты указывают на сформированное под давлением Вашингтона объединение Quad, куда вошли США, Япония, Австралия и Индия, а также на военный пакт AUKUS (Австралия Британия, США).

Вокруг Соломоновых островов шла схватка между США и Японией во время Второй мировой войны. А теперь, как утверждает New York Times, за них ведут борьбу США и Китай.

"Утекший" документ свидетельствует о том, что Соломоновы острова и Китай близки к подписанию соглашения, которое может открыть дорогу к дислокации китайских войск и военных кораблей на этих участках суши в океане.

Документ, который хранился в секрете, был обнародован противниками соглашения на островах, его подлинность подтвердило правительство Австралии. Хотя это пока лишь черновик соглашения, он предусматривает отправку китайских подразделений на острова для поддержания "общественного порядка".

"Это для США и их союзников повод для глубокой тревоги. Создание стратегическим противником базы на Соломоновых островах опасно для Австралии и Новой Зеландии, оно может увеличить коррупцию среди местного населения. Если сделка будет подписана, она даст Сагаваре Манассе, премьер-министру Соломоновых островов, возможность обратиться к Китаю за защитой. А предоставление Китаю базы позволит ему заблокировать трафик судов по Южной части Тихого океана", – бьет в набат Чарльз Идл, почетный председатель австралийского Центра стратегических и международных исследований.

В беседе с "НГ" Андрей Карнеев, руководитель Школы востоковедения Высшей школы экономики, отметил: "Китай видит, что на Тихом океане ему рано или поздно в том или ином формате придется противодействовать США. Поэтому он хочет путем таких договоренностей со странами и территориями в регионе выстроить свою систему безопасности. Пока не ясно, что это будет – военное взаимодействие или китайцы будут использовать острова как базы для дозаправки. Понятно, что планы у Пекина далеко идущие. В принципе это обоснованно. Ведь США стремятся заставить все страны следовать своей стратегии. Пекин пускает в ход ради собственной безопасности все средства, даже призрачные. Ведь соперничество Китая и США никуда не делось, оно будет только нарастать. Таков вывод, к которому приходят китайские аналитики, изучая происшедшее в Украине".

Газета Financial Times также увязывает политику Китая на Тихом океане с украинским кризисом. Китайские чиновники, пишет она, указывают на нового призрака – индо-тихоокеанское НАТО, чтобы оправдать свою поддержку России. Этот блок в дальнейшем может вынудить Китай отделиться от Запада и достигнуть самообеспеченности во всем – от продовольствия до полупроводников.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джозеф Байден в разговоре по телефону, состоявшемся 18 марта, выразили противоположные мнения о причинах конфликта в Украине. После этого китайские дипломаты развернули пропагандистское наступление с целью доказать, что альянсы, возглавляемые США, представляют собой такую же угрозу для Пекина, как и для Москвы. Как указал замминистра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн, если это наступление не остановить, то Азиатско-Тихоокеанский регион окажется на краю пропасти (см. "НГ" от 24.03.22).

Как говорит Гарсия Герреро, экономист во французском инвестиционном банке Natixis, поскольку США и ЕС пытаются загнать Китай в угол, Китай расширяет этот угол, дополняя партнерство с Россией партнерством с развивающимися странами, стараясь сделать свою сферу влияния более прочной. А Ни Лэсюн, военный аналитик в Шанхае, прямо предупреждает: "Если мы не сумеем оказать правильное воздействие на украинский кризис, то через 30 лет Запад будет обращаться с нами так же, как сейчас он обращается с Россией".

Естественно, китайские официальные лица высказываются более обтекаемо. Представитель МИДа Ван Вэньбин сказал, что в украинском вопросе Китай исходит из существа самого дела и прилагает усилия для деэскалации обстановки, урегулирования кризиса и восстановления мира. Но добавил: безопасность неделима, а стремление к блоковому противостоянию приведет к тяжелым последствиям.

Украинскую тему не обошел стороной и Си Цзиньпин в разговоре по телефону с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Поводом для разговора стало 50-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Соединенным Королевством. Излагая позицию Китая, Си сказал, что китайская сторона готова играть конструктивную роль в политическом решении украинского вопроса. Отсюда можно прийти к заключению, что если Пекин когда-либо решится вмешаться дипломатически, то, во всяком случае, не на стороне Запада.

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1648446960


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