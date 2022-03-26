 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 27.03.2022
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00:28  Кому нужен МВФ? - В.Катасонов
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Суббота, 26.03.2022
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Уползла элита Чубайса - этот огромный, набрякший от русской крови клоп, - А.Проханов
09:18 28.03.2022

Элита служения
адский план Чубайса по превращению России в звероферму провалился
Александр Проханов

Анатолий Чубайс покинул Россию. И сразу сошел снег, зацвели сады, опушки расцвели синими подснежниками, стали рождаться младенцы, ангелы на рублевкой "Троице" улыбнулись. Чубайс ушел туда, откуда явился - из чудовищной преисподней, в черную щель русской истории, из которой всегда сочился адский дымок. Вот и теперь, где был Чубайс, осталась струйка дыма с запахом сгоревшей пластмассы. Зло, хлынувшее в Россию после 1991 года, носило имя "Чубайс". Это он создал воровские аукционы и передал великие советские заводы в руки ничтожных и мелких дельцов, горстке олигархов, на которых держалось новое инфернальное государство. Это он над обобранным, беспомощным народом установил власть беспощадной русофобской элиты, исповедующей культ золотого тельца - этой глубинной религии преисподней. Это он скупил чиновников, губернаторов, управленцев всех мастей, создав из них небывалую, чудовищную коррупционную паутину, которой нет равной в мире. Это он, окружив себя офицерами ЦРУ, уничтожал советскую оборонную промышленность, рубил подводные лодки, уничтожал космические группировки, передавал военные секреты, хранившиеся в советских сейфах под семью замками. Это он раздавил народное образование, уничтожил культуру духовного восхождения, закупорил все кровеносные сосуды, через которые русский народ был связан с божественным, горним. Все, к чему прикасался Чубайс, превращалось в смрад, в тлен, как было с РАО ЕС, когда все советские электростанции были проданы за бесценок друзьям Чубайса, но эти деньги не увидел бюджет, они расточились в швейцарских и английских банках.

Чубайс нашел потаенное русское зерно, из которого после всех пожаров вновь поднимался русский урожай, восходило русское государство, вставал народ-победитель. Чубайс был готов склевать это зерно, чтобы на великих пространствах между трех океанов больше никогда не возникла русская империя, и Россия раз и навсегда превратилась бы в огромную звероферму. Но адский план Чубайса по превращению России в звероферму провалился. Русское зерно уцелело, заколосился новый урожай – урожай пятой русской империи.

Чубайс, уходя, увлек за собой всю синтезированную им элиту. Лопнули олигархи, истекая зловонной слизью. Умчались воры, годами наполнявшие министерские кабинеты. Унеслась вся тлетворная, как сине-зеленая водоросль, либеральная интеллигенция, оставив после себя запах тления - такое бывает после отлива на берегах океанов. Среди мелких ракушек и дохлых креветок заметен своим могильным свечением Невзоров-Тель-Авивский.

Уползла элита - этот огромный, набрякший от русской крови клоп, который тридцать лет только и знал, что сосал русские соки. Россия в который раз сбрасывает с себя иссохшую кожу мертвых элит, повторяя опыт глубинных переворотов в своей вековечной истории.

Князь Владимир, получив крещение в Херсонесе, вернулся в Киев и разгромил языческую культуру. Сбросил в Днепр Перуна, разогнал колдунов и жрецов, подавил восстание волхвов и на месте языческих шаманов и магов создал новую элиту православных летописцев и храмоздателей.

Царь Иван Васильевич Грозный разгромил удельных князей, разрывавших государство на части. Отодвинул от трона бояр и вельможных князей и приблизил дворян и опричников, которые мчались во все концы России с метлами и собачьими головами у седел, разнося благую весть нового Государства Российского.

Петр Великий кинул на мокрые плахи всех стрелецких смутьянов, всю бородатую исконную- в теремах и светелках - Русь и вывел на свет семеновских и преображенских гвардейцев, наполнив "гнездо Петрово" яростными и грозными птенцами новой России.

Иосиф Сталин вырубил до последнего всех революционных единоверцев, создав свой беспощадный и яростный Орден меченосцев - восхитительную сталинскую элиту, разгромившую Гитлера, полетевшую в космос, окрасившую половину земного шара в цвет алого знамени.

Сегодняшняя смена элит - это повторение Путиным уроков великой русской истории, данных ему Владимиром Святым, Иваном Васильевичем Грозным, Петром Первым, Иосифом Сталиным. Смена элит, проходящая под свист крылатых ракет и огненные смерчи "Кинжалов, - это потрясающий процесс, протекающий сегодня в русском мироздании.

Грядет новая русская элита, она появляется в полях сражений под Харьковом, Донецком, Луганском. Это герои, жертвующие жизнями за Родину, переносящие подвиг служения из военных штабов и отрядов спецназа в кабинеты мэров и губернаторов. Это технократы, которые обеспечивали производство на оборонных заводах самых совершенных самолетов и танков. Умные, строгие, сдержанные управленцы, знающие цену великого священного труда. Это русские предприниматели, которые кинулись со своими проектами - большими и малыми - восполнять пустоты, зияющие после бегства из российской экономики зарубежных фирм и компаний. Новая элита - бодрая, молодая, новорожденная, путинская элита исповедует этику служения, того поразительного русского мировоззрения, что видит в Государстве Российском проявление высшей святости, почитает государство за силу, делающую русский народ народом-победителем.

Уходит элита стяжания приходит элита служения.

Россия многоцветная, многоязыкая, многоверящая воспроизводит новую имперскую элиту – элиту служения.

Движение Русской Мечты, вероучение Русской Победы, этика служения - вот тот сакральный треножник, на котором возводится сегодня новое путинское государство.

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1648448280


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