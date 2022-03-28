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Украинский вопрос и трещины в англосаксонском миропорядке, - Е.Пустовойтова
09:22 28.03.2022

ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА | 28.03.2022

Стала видимой линия разлома между евроатлантическим Западом и неевропейскими странами

Стремление Вашингтона диктовать правила международного поведения перекосило и без того теряющий равновесие англосаксонский миропорядок, сложившийся после распада СССР. Ось, объединявшая на западных рубежах России США, Британию и Евросоюз, треснула.

Ослабление международных институтов, прежде всего ООН, наблюдаемое со времени натовских бомбардировок Югославии, стало признаком деградации системы международных отношений. А "тихое" внедрение НАТО на Украину, в ответ на что Москва была вынуждена ввести туда свои войска, привело в движение тектонические пласты, формирующие миропорядок, считает японская Asia Nikkei. "В то время как Соединенные Штаты и их союзники по НАТО используют финансы, культуру, торговлю и поставку вооружений в интересах… сдерживания России, большинство развивающихся стран, уделяя конфликту пристальное внимание, старательно смотрят в другую сторону", – пишет японское издание.

Нарендра Моди

Нарендра Моди

У Китая и Индии, двух самых густонаселенных стран в мире, есть исторические причины не спешить принимать сторону англосаксов в начавшемся конфликте. Опиумные войны Китая и колониальное прошлое Индии никогда не будут забыты. Поэтому Пекин и Нью-Дели воздержались от всех предложений, выдвинутых Соединенными Штатами и их союзниками, осудить Россию. Добавьте к ним самое экономически развитое государство Черного континента – Республику Южная Африка и крупнейшее, в том числе по ВВП, государство Южной Америки – Бразилию. Это быстро растущая мировая сила.

Сюда следует добавить и Пакистан, премьер-министр которого Имран Хан, столкнувшийся с вотумом недоверия у себя дома, приветствовал нейтральную позицию Индии в конфликте между Россией и Украиной. Прежде такая реакция одобрения со стороны одной из двух постоянно конфликтующих стран Южной Азии была невозможна, с удовлетворением отмечает The Indian Express. Стала видимой линия разлома между Европой и неевропейскими странами, отмечает индийское издание.

"США и НАТО должны вести с Россией диалог, а не начинать новую холодную войну", – цитирует официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня агентство "Синьхуа". Китай уже многократно заявлял, что безопасность неделима, а стремление к блоковому противостоянию ведет к мировой войне.

Индия ведет переговоры с Россией о покупке нефти по курсу рупия-рубль, минуя доллар и возвращаясь к временам Советского Союза и СЭВ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, отмечает Asia Nikkei, всегда настороженно относился к объятиям Запада, особенно США. Параллельно рассматривает возможность заключения с Россией двустороннего соглашения о закупке нефти за риалы Иран.

Президент Южной Африки Сирил Рамафоса осудил расширение НАТО на восток, считая это причиной разразившегося конфликта. Президент Уганды Йовери Мусевени одобрил "тихую" дипломатию в китайском стиле в противовес западной, основанной, по его словам, на "двойных стандартах"... А Запад словно не видит признаков все большего своего размежевания с остальным миром. Развивающиеся страны одна за другой поворачиваются к Западу спиной. Сотрудничество с Россией этим странам выгодно, а уход с российского рынка западных компаний освобождает им место.

Теперь, когда США превращают торговлю и финансы в оружие геополитической борьбы, обнажается сущность самообеспечения в важнейших отраслях экономики любой страны, не только России. Потому так много говорят сегодня не только о перспективах создания нового, более справедливого мирового порядка, но и о том месте, которое займет в нем та или иная страна. И начавшаяся 24 февраля специальная военная операция российских вооруженных сил на Украине сыграла в этом немалую роль.

Индийский премьер-министр Моди уверен: "В этом новом порядке Индия должна развиваться более быстрыми темпами". Причем Джо Байден и Нарендра Моди говорят о совершенно разных миропорядках. Если США хотят гальванизировать старый американский геополитический шаблон, то развивающиеся страны, включая такие локомотивы третьего мира, как Китай и Индия, рассматривают этот шаблон как пережиток.

Мировая реакция на последние события показывает, что большинство развивающихся стран не хотят быть частью умирающего старого порядка, который пытаются восстановить США. Эти страны пытаются использовать "украинский рычаг" в своих интересах, далеких от интересов США.

Источник - fondsk.ru
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