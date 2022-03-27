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Джо Байден плохо станцевал польку. Президент США призвал к смене власти в России, - "Къ"
10:46 28.03.2022

27.03.2022,

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Президент США завершил свое европейское турне. Его финальным аккордом стало выступление Джо Байдена в Варшаве об украинском кризисе, отношениях с союзниками и будущем России. Речь главы Белого дома, которую активно комментируют в Вашингтоне и Москве, оказалась самой скандальной за все время его правления. Президент США публично признал, что долгосрочная задача объявленной коллективным Западом войны санкций - смена власти в России. Хотя в Белом доме пытаются спустить скандал на тормозах, фразы Джо Байдена, обращенные к аудитории королевского замка, останутся надолго в истории американо-российских отношений.

Выступая в Варшаве, Джо Байден похвастался, что действия США "отрезали российский народ от остального мира и возвращают Россию обратно в XIX век"

Визит Джо Байдена в Польшу, начавшийся в прошлую пятницу, завершал его европейское турне, в ходе которого президент США принял участие в экстренном саммите НАТО, встрече лидеров G7 и заседании Европейского совета в Брюсселе. Учитывая, что именно Брюссель стал главной площадкой для проведения коллективного мозгового штурма западных союзников по вопросам украинского кризиса и отношений с Россией, поездка в Варшаву изначально выглядела лишь финальной точкой к тому, что было произнесено и согласовано на первом этапе поездки.

Однако неожиданно именно польская часть турне Джо Байдена с первых минут оказалась самой непредсказуемой. В программу поездки в приграничный с Львовской областью город Жешув, где расквартированы военные 82-й воздушно-десантной дивизии США, пришлось вносить срочные коррективы в связи с поломкой самолета польского президента Анджея Дуды, который, не долетев до Жешува, совершил аварийную посадку в Варшаве.

Учитывая, что Анджею Дуде пришлось добираться до Жешува на резервном самолете, Джо Байден был вынужден 40 минут просидеть в своем Air Force One в ожидании польского руководства.

В итоге все закончилось хеппи-эндом. "Спасибо большое за то, что вы делаете, вы самые лучшие, и это не преувеличение. Вы самые лучшие, и вы сражаетесь за нас в мировой истории. Это не преувеличение",- обратился к американским военнослужащим Джо Байден, поев с ними пиццы в местной столовой, а также посетив парикмахерскую. После этого он провел в Жешуве совещание по гуманитарной ситуации на Украине и переговоры с президентом Дудой.

Между тем главная сенсация была впереди.

Ею стала пространная речь Джо Байдена, которую он произнес в субботу во дворе королевского замка Варшавы, до этого посетив пункт приема беженцев и пообщавшись с волонтерами.

Когда один из журналистов спросил его, что он думает о Владимире Путине, Джо Байден ответил: "Он мясник, вот что я об этом думаю".

Однако сказанная применительно к президенту Путину скандальная фраза о том, что "этот человек не может оставаться у власти", все же была припасена для варшавской аудитории.

В своем обращении Джо Байден уделил главное внимание тому, какое будущее ждет Россию и ее народ после начала военной спецоперации на Украине. Таким образом, он изложил дальнейшую американскую стратегию по отношению к стране, которая, по его мнению, утратила будущее. "Я всегда прямо и честно говорил с вами, российским народом. Позвольте мне сказать следующее, если вы слышите: вы, российский народ, не являетесь нашим врагом",- сообщил он.

Впрочем, президент США тут же признался, что действия руководства страны "отрезали российский народ от остального мира и возвращают Россию обратно в XIX век". "Лишь за считаные дни до этого вы были страной XXI века с надеждами и мечтами, такими, какие есть у людей по всему миру относительно их самих и их семей",- продолжал Джо Байден.

"Экономика России движется к тому, чтобы в предстоящие годы сократиться вдвое. Она считалась одиннадцатой по величине экономикой мира до начала вторжения. Скоро она не будет входить даже в первую двадцатку",- пообещал Джо Байден.

Впрочем, рассуждая о принятых против России мерах, которые, по его словам, "высасывают ее силу", Джо Байден допустил одну из оговорок, которые заставили усомниться в достоверности его оценок и владении им ситуацией. "В результате наших беспрецедентных санкций рубль почти немедленно превратился в обломки. Российская экономика - и это правда - предлагает один американский доллар за 200 российских рублей",- заявил Джо Байден (в день его речи курс официальный ЦБ РФ составил порядка 96 руб. за $1).

Вторая оговорка, разлетевшаяся по телеграмм-каналам, касалась той части речи, в которой он говорил об Украине,- в ней он назвал Мариуполь Метрополем. "По крайней мере какая-то помощь поступает в центральные украинские города. Но не в Метрополь. Извините. Не в Мариуполь",- заявил Джо Байден.

Предсказав России и ее народу угасание и изоляцию, президент США при этом пообещал расцвет Украине.

"Украина никогда не станет победой для России, поскольку свободные люди отказались жить в мире безнадежности и тьмы. У нас будет иное будущее, более светлое будущее, коренящееся в демократии",- предрек Джо Байден, по словам которого, Украина "вдохновила весь мир". Впрочем, быстрого светлого завтра Украине президент США пообещать не готов. Он дал понять, что "битва между демократией и авторитаризмом" - это игра вдолгую, которая "не будет выиграна за дни или месяцы".

В связи с этим президент США сослался на опыт Венгрии и Чехословакии эпохи холодной войны. "Советские танки сокрушили демократические восстания, но сопротивление продолжилось, пока наконец в 1989 году не пала Берлинская стена и все стены советского господства. Они пали, люди одержали верх",- отметил он.

Рассуждения Джо Байдена о демократии и авторитаризме касались не только России и Украины. Примечательно, что там же находилась экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, с которой президент США поговорил по телефону, уже находясь на борту президентского самолета, возвращавшегося в Вашингтон. "Он поблагодарил ее за то, что она присутствовала на его выступлении в Варшаве. Президент подчеркнул продолжающуюся поддержку со стороны Соединенных Штатов народа Белоруссии в деле защиты и продвижения прав человека, в том числе свободы выражения мнений, а также свободных и честных выборов",- сообщила пресс-служба Белого дома.

Между тем к вопросу своих отношений с Владимиром Путиным, уже не раз становившимся главным антигероем мировой политики в глазах президента США, Джо Байден снова обратился на пресс-конференции в Варшаве.

Запад решает, что делать с Россией
"Я сам лично разговаривал с ним по телефону много раз. Раз за разом! Мы предлагали ему подлинную дипломатию и выдвигали конкретные предложения, нацеленные на укрепление европейской безопасности. И, как следствие, прозрачности. Предлагали добиться уверенности для всех сторон",- пожаловался Джо Байден. По его словам, "Кремль стремится изобразить расширение НАТО как империалистический проект, нацеленный на дестабилизацию России, но ничто из этого не является правдой. НАТО - сугубо оборонительный альянс".

Реагируя на призыв Джо Байдена к смене власти в России, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью Reuters заявил: "Не Байдену это решать. Президента России выбирают россияне". "Каждый раз подобные личные оскорбления сужают окно возможностей для наших двусторонних отношений при нынешней администрации",- добавил он в беседе с ТАСС.

Судя по всему, осознав, что в своих высказываниях Джо Байден зашел слишком далеко, в Вашингтоне пытаются спешно дать задний ход.

"Президент имел в виду, что Путину нельзя позволить осуществлять власть над своими соседями и регионом. Он не обсуждал власть Путина в России или же смену режима",- заявил в субботу официальный представитель Белого дома.

"Как вы неоднократно слышали от нас, мы не имеем стратегии смены режима в России или где бы то ни было еще",- повторил этот тезис в воскресенье после переговоров с главой МИД Израиля Яиром Лапидом госсекретарь США Энтони Блинкен.

В свою очередь, комментируя речь Джо Байдена в Варшаве, газета The Wall Street Journal предупреждает, что в условиях кризиса безопасности президенту США следует воздержаться от неподготовленных комментариев, чтобы не допускать неточностей и оговорок, способных накалить ситуацию еще больше.

Что происходит после ввода войск России на Украину. День 32-й
Из европейских лидеров от новых высказываний Джо Байдена первым поспешил дистанцироваться президент Франции Эмманюэль Макрон. "Я бы не стал употреблять такого рода выражения, потому что продолжаю дискутировать с президентом Путиным. Мы, европейцы, не должны поддаваться любой эскалации. Мы, европейцы, не должны забывать нашу географию и нашу историю. Мы не ведем войну против российского народа",- заявил в воскресенье президент Макрон в эфире телеканала France, сообщив о намерении в понедельник или во вторник провести новый телефонный разговор с Владимиром Путиным, чтобы обсудить эвакуацию жителей Мариуполя.

Сергей Строкань; Екатерина Мур, Вашингтон

Источник - Коммерсант
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