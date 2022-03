Золото – ахиллесова пята Запада в санкционной войне против России, - В.Катасонов

28.03.2022 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ

Драгоценный металл из сокровища превращается в деньги



Самым тяжелым ударом по России в развязанной Западом санкционной войне стала заморозка (арест) значительной части международных резервов РФ. Не менее половины всех резервов. Точных данных пока нет, но это больше 300 млрд. долл. Были заморожены резервы в таких валютах, как доллар США, евро, британский фунт стерлингов, японская иена, канадский и австралийский доллар, швейцарский франк. Одним словом, вся валютная часть международных резервов за исключением китайского юаня. Избежало также заморозки золото, входящее в состав международных резервов. Округленно это 2300 тонн, в стоимостном выражении около 132 млрд. долл. (немного более 20 процентов всех международных резервов РФ на момент заморозки). Золото невозможно было заморозить или арестовать, поскольку на момент начала санкционной войны оно полностью находилось на территории Российской Федерации (в хранилищах Банка России).



Наши противники прекрасно понимают, что столь большие резервы золота позволят России осуществлять торговые и иные операции с другими странами. Ибо драгоценный металл в условиях войн и других чрезвычайных ситуаций из сокровища превращается в деньги, выполняющее функции средства обмена и платежа. Золото в состоянии пробивать бреши в торговых и валютно-кредитных блокадах. В 20-30-е годы ХХ века против СССР Запад организовывал такие блокады, рассчитывая экономически удушить советское государство. А оно использовало золото, которое находило многочисленные лазейки в железном занавесе. В немалой степени благодаря золоту удавалось проплачивать импортные поставки машин и оборудования и провести индустриализацию.



Когда США и их союзники обложили санкциями Иран, удушить его тоже не получилось. И опять немалую роль в этом сыграло золото. А основным источником золотых поступлений стали поставки природного газа в Турцию, последняя расплачивалась за газ драгоценным металлом.



Золото на протяжении тысячелетий было деньгами, причем самыми надежными. В 1944 году на международной валютно-финансовой конференции в Бреттон-Вудсе (США) 44 государства договорились о послевоенном устройстве мировой валютно-финансовой системы. В ее основу был положен золотодолларовый стандарт. Это означало, что мировыми валютами признавались доллар США и золото (американское казначейство гарантировало свободную конвертацию этих двух видов мировых денег). В 1976 году на международной конференции в Ямайке было принято решение о переходе от золотодолларового стандарта к бумажно-долларовому. Проще говоря, золото было изгнано из мира денег, разжаловано в обычный биржевой товар.



Сегодня, в условиях ослабления доллара США и других резервных валют появляется все больше признаков того, что золото возвращается в мир денег. Начавшаяся санкционная война коллективного Запада против России еще более подогрела интерес к золоту как валюте, которая имеет иммунитет по отношению к самым "адским" санкциям.



Организаторы санкций против России, понимая, что они не способны наложить лапу на ее золотой резерв, пытаются не допустить его использования для платежей и расчетов. Этим в начале марта озаботились члены верхней палаты Конгресса США. 7 марта сенаторы Ангус Кинг (Angus King), Билл Хагерти (Bill Hagerty), Джон Корнин (John Cornyn) и Мэгги Хассан (Maggie Hassan) внесли законопроект (S. 3771) "Остановить российское правительство и олигархов от ограничения демократии (Остановить российское золото)" (Stop Russian Government and Oligarchs from Limiting Democracy (Stop Russian GOLD) Act). Законопроект предусматривает вторичные санкции к любым американским организациям, которые совершают сделки с золотом из официальных резервов РФ. "Огромные запасы золота в России – один из немногих оставшихся активов, которые Путин может использовать, чтобы удержать экономику своей страны от дальнейшего падения, – заявил один из авторов законопроекта, сенатор от штата Мэн Ангус Кинг. – Подвергнув санкциям эти запасы, мы можем еще больше изолировать Россию от мировой экономики".



Через несколько дней инициативу сенаторов поддержали члены палаты представителей республиканцы Питер Мейер (Peter Meijer), Брайан Фицпатрик (Brian Fitzpatrick) и демократ Элисса Слоткин (Elissa Slotkin). Их версия закона (HR 7068) устанавливает запрет американским организациям вступать в отношения с теми российскими и нероссийскими организациями, которые совершают операции с золотом из резервов РФ. Оба законопроекта объединены в один двухпартийный документ "Остановить российское золото". Он законом еще не стал, но ждать некогда.



Поэтому американский Минфин де-факто уже ввел санкции против российского золота. Они опираются на указ президента США от 15 апреля 2021 года под номером 14024 "Блокировка имущества в связи с вредоносной иностранной деятельностью правительства Российской Федерации" (Blocking Property With Respect To Specified Harmful Foreign Activities of the Government of the Russian Federation).



26 февраля Минфин США выпустил Директиву № 2 к президентскому указу № 14024 под названием "Запреты, связанные с корреспондентскими или сквозными счетами и обработкой транзакций с участием определенных иностранных финансовых учреждений". 2 марта появилась директива № 4 к тому же президентскому указу, озаглавленная "Запреты, связанные с операциями с участием Центрального банка Российской Федерации, Фонда национального благосостояния Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации (Директива о суверенных сделках в отношении России)".



Наконец, 24 марта ведомство разместило на своем сайте инструкции, которыми должны руководствоваться американские организации, чтобы не подвергнуться вторичным санкциям в связи с блокировкой золотого резерва РФ. Вторичным санкциям могут подвергнуться и неамериканские организации, которые будут соприкасаться с российским золотом. "Эти инструкции дают ясно понять, что на любые транзакции с золотом, относящиеся к Центральному банку Российской Федерации, распространяется действие существующих санкций", – говорится в разъяснительных материалах министерства.



Министр финансов США Джанет Л. Йеллен (Janet L. Yellen) в связи с запуском золотых санкций против России заявила: "Соединенные Штаты вместе с нашими партнерами и союзниками наносят удар в самое сердце способности России финансировать и осуществлять свои военные действия и зверства против Украины". Золотые санкции вошли в последний пакет американских санкций и начали действовать с момента их публикации инструкций, т. е. с 24 марта. В них обозначен принцип: незнание инструкций от ответственности не освобождает.



Каков будет эффект от золотых санкций Вашингтона, говорить сложно. На примерах таких санкций против Ирана и Венесуэлы можно предположить, что эффект будет низким или почти нулевым. Однако здесь необходимо лучше проверять людей, которые имеют то или отношение к золоту из официальных резервов. А еще эффективность золотых санкций Вашингтона зависит от того, сколько стран-союзниц к ним присоединится. На данный момент, по моим сведениям, никакие страны, кроме США, золотые санкции против России не планируют.



Хотя, честно говоря, Россия не очень хорошо подготовила свои арсеналы золотого оружия. На протяжении почти двух лет (с 1 апреля 2020 по конец февраля 2022 года) Банк России не закупал золота в состав международных резервов. Чуть ли не 90 процентов драгоценного металла, добытого в стране за два года (2020-2021 гг.), было вывезено за рубеж (более 600 тонн). В нынешней ситуации необходимо ввести полный запрет на вывоз добываемого золота за пределы страны, а большую часть новой добычи направлять на пополнение золотого резерва России.



Целесообразно последовать примеру Китая. Он уже 15 лет подряд занимает первое место в мире по добыче золота, но оно из страны не вывозится. Более того, Китай ежегодно закупает на мировом рынке золото в объемах, примерно в два раза превышающих внутреннюю добычу. По оценкам экспертов, к сегодняшнему дню в Китае накопления золота превышают 30 тысяч тонн. При этом не менее половины этого золота находится в государственных запасах.



Мы, правда, не можем буквально повторять опыт Китая по закупке золота на мировом рынке, поскольку российские валютные резервы заморожены. Однако мы можем пойти по другому пути. Президент В. Путин сделал важное заявление о том, что Россия переходит в расчетах за поставляемый в Европу и другие страны из списка "недружественных государства" природный газ с иностранных валют на российские рубли. В ближайшее время такой переход на рубли может произойти по экспорту нефти, природных ресурсов и иных товаров.



Некоторые страны уже отреагировали на заявление российского президента, заявив, что они не могут оплачивать российские поставки природного газа по той причине, что у них нет российских рублей. Что ж, таким странам можно предложить оплачивать такие поставки золотом. У большинства европейских стран доля золота в международных резервах превышает 50%. Вот данные о физических объемах драгоценного металла в международных резервах некоторых европейских стран (по состоянию на март 2022 года, тонн): Германия – 3359,1; Италия – 2451,8; Франция – 2436,5; Швейцария – 1040,0; Нидерланды – 612,5.



"Я не думаю, что кто-то в Европе знает, как выглядят рубли, никто не будет платить рублями", – сказал заявил 24 марта на саммите лидеров ЕС в Брюсселе премьер-министр Словении Янез Янша. Охотно верю, что господин Янша не знает, как выглядят российские рубли. В международных резервах Словении наших рублей, возможно, действительно нет. Однако есть золото (3,2 т), есть валюта (доллары и евро) на сумму около 1,5 млрд. долл. Я думаю, Россия не откажется, если Словения заплатит за газ своим золотом. А если его не хватит, купит недостающее золото на рынке. Именно так могли бы выглядеть наши равноправные и взаимовыгодные отношения с Европой. Источник - Фонд стратегической культуры

