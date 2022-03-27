Авария на КТК: возобновлена работа на одном из причалов. До ближайшего вежливого шторма?

12:45 28.03.2022

Работу возобновили на одном из причалов Каспийского трубопроводного консорциума. Об этом сообщили в компании, передает Zakon.kz.

По состоянию на 28 марта прием нефти в сиcтему Тенгиз – Новороссийск производится на минимальной производительности. ВПУ-1 (выносное причальное устройство. – Прим. ред.) обследовано и признано пригодным к операционной деятельности.

Пресс-служба АО "Каспийский трубопроводный консорциум-К"

В компании уточнили, что погрузка танкера осуществляется через ВПУ-1.



Проведена промывка системы ВПУ-3 для подготовки к ремонтным работам. Промывка осуществлялась с танкера "Криcтина".

Пресс-служба АО "КТК-К"

20 марта при пятибалльном шторме, когда ветер сместил силовой каркас одного из трех плавучих шлангов (они используются для отгрузки нефти на танкеры), был поврежден комплекс оборудования выносных причальных устройств (ВПУ-3) морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума.



Новость по теме



Транспортировка нефти может снизиться втрое из-за аварии на Каспийском трубопроводном консорциуме

Позднее КТК сообщил о повреждении второго выносного причального устройства (ВПУ-2) после шторма.



Новость по теме



Авария на КТК: сколько может потерять казахстанский бюджет

Динара Халдарова