Прокуроры нашли в Актобе (экс-Актюбинск) 27 "неопознанных" объектов культурного наследия

14:58 28.03.2022

Прокуроры нашли в Актобе "неопознанные" объекты культурного наследия



ДМИТРИЙ МАТВЕЕВ

Понедельник, 28 Мар 2022,



В результате на учет поставили 27 объектов, о которых до этого чиновники почему-то не знали

Как рассказал Ratel.kz прокурор района Алматы г. Актобе Жасулан ДАУЛЕМБАЕВ (на снимке), в ходе проверки оказалось, что на начало 2022 года в списке памятников историко-культурного наследия Актобе были 9 объектов – зданий, имеющих историческую ценность.



- Но, как показал анализ, на территории областного центра имеется большое количество объектов, которые на сегодняшний день не охвачены охраной как объекты историко-культурного наследия, что может повлечь утерю их ценности, - резюмировал прокурор района.



Поcле проверки список объектов историко-культурного наследия пополнился 27 объектами, среди которых здание городского центра детского творчества по улице Алтынсарина, построенное в 1913 году, православный храм по улице Жанкожа-батыра 1915 года постройки, планетарий, здание кооперативного техникума, а также другие здания.



Весьма странно, что чиновники от управления культуры все эти годы упорно не замечали этих достопримечательностей областного центра. О том, что эти объекты надо охранять и сохранять, давно уже говорили местные историки и краеведы. У актюбинцев давно сложилось устойчивое мнение, что чиновникам из управления культуры надо повышать свой культурный уровень. Тогда можно будет спасти уникальные здания в Актобе, которые зачастую варварски уродуют их собственники.



- Мы помимо прочего посоветовали чиновникам управления культуры, которые занимаются этой темой, сходить к историкам, побеседовать с ними, посетить областной музей и побеседовать. Думаю, после этого много чего нового для себя чиновники от культуры узнают. И тогда, возможно, список охраняемых объектов пополнится, - сказал Даулембаев.



Также после прокурорской проверки в список объектов историко-кульутрного наследия Актобе был включен ансамбль домов в "старой части" города, а также в районе "Жилгородок" и "Авиагородок" Актобе.



- Эти здания, если их сохранить и не дать уродовать "новоделом", могут стать хорошей туристической фишкой Актобе. Также включение в список объектов историко-культурного наследия обеспечит сохранение исторического облика таких объектов, поскольку любые изменения подлежат согласованию с уполномоченным органом, - с надеждой рассказал нам прокурор.



Кроме того, как показал прокурорский анализ, в Актобе 168 объектов археологии не имеют нормативного закрепления, что может повлечь их уничтожение.