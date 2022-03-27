КазПолиция обнаружила 97 схронов с оружием после январских событий в Алматы

15:02 28.03.2022

Из незаконного оборота изъято 1268 единиц огнестрельного оружия

Министерством внутренних дел принимаются целенаправленные меры по изъятию из незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов, в том числе похищенных в период массовых беспорядков, имевших место во время январских событий, передает Polisia.kz.



В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, криминальной полицией во взаимодействии со службами ОВД из незаконного оборота изъято 1268 единиц огнестрельного оружия, в том числе 127 автоматов, пулемет, 395 пистолетов, 144 нарезных карабинов, 414 гладкоствольных ружья, а также 238 гранат и более 33 тысяч единиц боеприпасов различных калибров.



За незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия задержано и арестовано 319 лиц, в том числе 22 представителя криминалитета.



В ходе проведенных специальных операций выявлено и ликвидировано 97 схронов с огнестрельным оружием.



Так, 18 марта при проведении оперативной разработки сотрудниками департамента криминальной полиции МВД и ДП города Алматы задержан алматинец, у которого изъято нарезное ружье модели SL-8 223 калибра, 5 гладкоствольных ружей: модели FAIR 12 калибра, 2 единицы модели Ata Arms 12 калибра, 2 единицы модели FRENSHI 12 калибра, а также два ружья для подводной охоты, похищенные из охотничьего магазина "Корган" города Алматы в период январских событий.



12 марта в лесополосе, за гостиницей "Medeus Villa" по улице Керей-Жанибек хандар города Алматы обнаружен схрон из которого изъято 3 пистолета, 15 гранат, 229 патронов различного калибра и 2 бронежилета. По всем фактам проводится досудебное расследование.