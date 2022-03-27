На Ташкентском международном инвестфоруме подписаны соглашения на сумму $7,8 млрд

15:04 28.03.2022

По итогам Ташкентского международного инвестиционного форума подписан пакет твердых контрактов и инвестиционных соглашений на сумму 7,8 млрд долларов, сообщили в МИВТ. Достигнуты также предварительные договоренности по реализации проектов на сумму 3,5 млрд долларов.



По итогам Первого Ташкентского международного инвестиционного форума подписан пакет твердых контрактов и инвестиционных соглашений на сумму 7,8 млрд долларов, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли.



Достигнуты также предварительные договоренности по реализации проектов на сумму 3,5 млрд долларов.



Форум объединил на своей площадке более 2000 участников - инвесторов и гостей из 56 стран мира.



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"Посредством форума правительство страны обозначило для международного делового сообщества вектор на последовательную работу по созданию максимально комфортных и привлекательных условий для инвесторов и всестороннему углублению взаимовыгодного партнерства с зарубежными партнерами и международными организациями", - говорится в сообщении.



В рамках панельных сессий и мероприятий форума были рассмотрены результаты социально-экономического реформирования Узбекистана, а также приоритетные направления его дальнейшего развития, перспективы развития региональных и глобальных торговых связей, механизмы привлечения инвестиций, либерализации торговли и повышения конкурентоспособности национальной экономики, шаги по индустриализации страны и ориентированию промышленности на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, меры по трансформации энергетики и переходу на альтернативные источники энергии, вопросы укрепления транспортной взаимосвязанности стран региона и повышение их транзитного потенциала.



Представители правительственных, деловых и экспертных кругов обсудили механизмы восстановления и стимулирования ускоренного развития экономической активности в постковидный период, сокращения бедности, регулирования денежно-кредитной политики, поддержки бизнеса, развития банковской сферы и финансового рынка.



На полях форума были проведены заседание межправительственной комиссии в сфере торговли, экономики, науки и технологий, культуры, спорта и молодежи между Узбекистаном и Саудовской Аравией, узбекско-китайский инвестиционный форум "Промышленная кооперация. Новые возможности", а также страновая платформа по Узбекистану, в которой приняли участие руководители международных финансовых институтов, иностранных правительственных финансовых организаций и партнеров по развитию.



"Ожидается, что Форум станет постоянно действующей платформой для привлечения иностранных инвестиций и современных технологий в экономику как Узбекистана, так и всего региона Центральной Азии, а также выявления сфер взаимных интересов для налаживания прямых связей между предпринимателями региона и зарубежными деловыми кругами", - отмечается в сообщении.