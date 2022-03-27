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Торгово-промышленную палату Узбекистана возглавил химик Вахабов
15:47 28.03.2022

Назначен новый руководитель Торгово-промышленной палаты Узбекистана
В системе Торгово-промышленной палаты (ТПП) Узбекистана произошло новое кадровое назначение.

Как сообщили в пресс-службе ТПП, Даврон Вахабов стал новым председателем палаты.

До назначения на эту должность он работал первым заместителем председателя ассоциации "Узтекстильпром".

Даврон Вахабов родился в 1980 году в Ташкентской области. В 2001 году окончил Ташкентский химико-технологический институт, в 2003 году – Ташкентский государственный экономический университет, а в 2007 году – Ташкентский государственный юридический университет.

Трудовую деятельность начал в 2001 году в центре переподготовки кадров Агентства по внешней трудовой миграции Министерства труда и социальной защиты.

В свое время успешно реализованы такие проекты как "Оксарой текстиль", "Зарбдор Текстиль", "Оксарой Вортекс", "Остекс Текстиль Жиззих" и "Сардоба Оксарой Текстиль".4

В 2020 году был награжден орденом "Дустлик".

Напомним, в середине февраля текущего года бывший председатель ТПП Адхам Икрамов стал министром по развитию спорта.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Kun.uz
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