Торгово-промышленную палату Узбекистана возглавил химик Вахабов

15:47 28.03.2022

Назначен новый руководитель Торгово-промышленной палаты Узбекистана

В системе Торгово-промышленной палаты (ТПП) Узбекистана произошло новое кадровое назначение.



Как сообщили в пресс-службе ТПП, Даврон Вахабов стал новым председателем палаты.



До назначения на эту должность он работал первым заместителем председателя ассоциации "Узтекстильпром".



Даврон Вахабов родился в 1980 году в Ташкентской области. В 2001 году окончил Ташкентский химико-технологический институт, в 2003 году – Ташкентский государственный экономический университет, а в 2007 году – Ташкентский государственный юридический университет.



Трудовую деятельность начал в 2001 году в центре переподготовки кадров Агентства по внешней трудовой миграции Министерства труда и социальной защиты.



В свое время успешно реализованы такие проекты как "Оксарой текстиль", "Зарбдор Текстиль", "Оксарой Вортекс", "Остекс Текстиль Жиззих" и "Сардоба Оксарой Текстиль".4



В 2020 году был награжден орденом "Дустлик".



Напомним, в середине февраля текущего года бывший председатель ТПП Адхам Икрамов стал министром по развитию спорта.