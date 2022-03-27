Разъяснилась "большая игра" Эрдогана между украинским кризисом и Карабахом, - Ренат Абдуллин

16:20 28.03.2022 Что стоит за посредническими усилиями Турции в переговорах России и Украины



Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в очередной раз подтвердил, что перспектива прямых переговоров президентов России и Украины отсутствует. Заявление прозвучало перед раундом российско-украинских переговоров в Стамбуле. Мы разбирались в том, что стоит за посреднической активностью Анкары и как украинские события влияют на ее союзников на Южном Кавказе.



Двухдневная встреча делегаций, назначенная на 29 и 30 марта, будет уже второй на территории Турции с начала спецоперации РФ: до этого главы МИД России и Украины уже успели побеседовать в Анталье в присутствии турецкого коллеги.



Что стоит за посредническими усилиями Турции в переговорах России и Украины

ФОТО: KREMLIN.RU

Незадолго до переговоров в Стамбуле по ситуации на Украине тревожные новости стали поступать из другого проблемного региона. В частности, как заявило министерство обороны РФ, азербайджанские войска в районе Нагорного Карабаха нарушили подписанное в ноябре 2020-го трехстороннее (Баку-Ереван-Москва) соглашение, войдя в зону ответственности российского миротворческого контингента. МИД Азербайджана в свою очередь опроверг эти данные, говоря о приверженности договоренностям. Не остановившись на этом, в Баку заявили, что озвученная Москвой позиция противоречит Декларации о союзническом взаимодействии (подписана 22 февраля текущего года), а также указали на грамматическую ошибку в написания названия населенного пункта Фаррух, ставшего камнем преткновения.



Несмотря на то, что Турция, даже в период войны в Карабахе в 2020-м, не принимала непосредственного участия в боевых действиях, ее политическая поддержка, а также снабжение Азербайджана оружием всегда были серьезным подспорьем для закавказской республики. Неудивительно, что и в нынешней активности Баку и последовавших риторических "шпильках" некоторые наблюдатели усмотрели турецкий след: якобы без санкции от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана азербайджанские власти едва бы пошли на нарушение мирных договоренностей с Россией. Проблема в то, что, согласно точке зрения официального Баку, с его стороны ничего не нарушено.



Действия азербайджанских войск были, так сказать, тепло встречены на Украине. Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов вновь заявил, что "открытие дополнительных фронтов в сфере интересов России на территориях других стран очень помогло бы" его стране. "После того, как Нагорный Карабах ввел военное положение у себя на территории сегодня (26 марта. - "МК"), могу сказать: там действительно происходят события", - отметил представитель Киева.



Однако на российско-украинский переговорный трек это пока не повлияло: делегации из Москвы и Киева решили прибыть в Стамбул 28 марта, как и предполагалось изначально, а в последующие два дня провести двусторонние встречи. Пока неизвестно, будут ли на них, как на переговорах Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы в Анталье, присутствовать турецкие официальные лица. Но и безотносительно этого вполне очевидно, что Турция становится уже не просто еще одной дипломатической площадкой, наравне с Белоруссией, но и претендует на роль главного "миротворца". "Мы осознаем ответственность и доверие, которое возложено на Турцию обеими сторонами. Мы надеемся, что встречи приведут к прочному прекращению огня и установлению мира", - заявил глава турецкого МИД Мевлет Чавушоглу незадолго до стамбульских переговоров.



Стремление Турции выступить в качестве своего рода арбитра, без однозначного принятия той или иной позиции, эксперты связывают, в первую очередь, с региональными интересами самой Анкары и нежеланием терять выгоду где-либо.



"Эрдоган, конечно, желает сохранить хорошие отношения с обеими странами. На Украине он прекрасно зарабатывал, поставляя туда вооружение, включая ударные беспилотники "Bayraktar", создавал военно-политические структуры, вроде "Квадриги" (переговорный формат Анкары и Киева на уровне министров, берущий начало в 2020-м. - "МК"), и многое другое, - подчеркнул в разговоре с "МК" директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. - В то же время, Эрдоган не хочет в связи со спецоперацией потерять и те инвестиции, которые осуществляет Россия в турецкую экономику, а это порядка $6,5 млрд. Поэтому Анкара маневрирует с точки зрения турецких национальных интересов, одновременно решая свои проблемы и на Южном Кавказе, и, полагаю, в зависимости от развития ситуации на Украине, может в конечном счете решить проблемы также в Сирии.



Взяв на себя роль "миротворца", Турция целенаправленно наращивает свое влияние, и, стоит напомнить, что предложения перевести переговоры из Минска в Стамбул звучали и ранее, еще до начала военной спецоперации".



Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, отмечая стремление Анкары укрепить свой авторитет за счет миротворческой активности, выразил сомнения в непосредственной эффективности переговоров как таковых. "Попытки предложить себя в роли посредника Турция предпринимает фактически с первых дней спецоперации РФ на Украине. Тем не менее, несмотря на согласие России использовать турецкую переговорную площадку, успех этого процесса зависит не от позиции Москвы или Анкары, а того, как свой подход сформулирует Киев. Я лично сомневаюсь, что переговоры будут успешными, поскольку требования, выдвигаемые президентом Украины Владимиром Зеленскими неприемлемы: он говорит о необходимости встречи с Путиным и подписании договора о выводе российских сил, что невозможно в принципе", - заявил эксперт.



По словам Игоря Коротченко, операция, проводимая Россией, будет продолжена, и даже в период переговоров, а новый раунд в Стамбуле, как и последующие, не приведут к изменению ситуации. "Пока военная машина Украины не дойдет до состояния, когда Зеленский поймет, что у него нет сил для ведения боевых действий, подвижки на дипломатическом поле невозможны. Роль Турции, которая пытается балансировать, конечно, можно оценить позитивно, но, повторюсь, главное в данном случае не посредничество какой-либо стороны, а неадекватная оценка украинским руководством объективных реалий", - заключил эксперт.



Басурин заявил, что у украинских военных заканчиваются боеприпасы



8111

РЕКЛАМА



1 ч.л. на ночь и все - потенция сильней чем в 20 лет...

Relap



5 МАТЕРИАЛОВ ПО ТЕМЕ

Что же касается Нагорного Карабаха, где сталкиваются интересы турецких союзников в Баку и Москвы (уже самой в данном случае выступающей в роли посредника и гаранта безопасности), то, считает Семен Багдасаров, Баку пользуется украинским кризисом в своих целях, а инцидентов, подобных недавнему, наверняка будет больше - и это в перспективе коснется не только Закавказья.



"Недавнюю активность Азербайджана можно увязать непосредственно с заявлением секретаря СНБО Данилова, который ранее фактически призвал страны постсоветского пространства активизировать свои действия для ослабления России: в Грузии, в Приднестровье, в Карабахе (кроме того, он поддержал идею польского генерала Вальдемара Скшипчака о "возвращении" Калининграда. - "МК"), - напомнил эксперт. - Грузинское руководство сразу жестко обозначило свою позицию, дав понять, что ему это не надо (против идеи "второго фронта" высказались в Грузии и представители власти, и оппозиция. - "МК").



Азербайджанская же сторона прекрасно осознает, что России сейчас не до Нагорного Карабаха, не до Южного Кавказа, поскольку все ее усилия в данный момент сосредоточены на украинском направлении. И на этом фоне в Баку пытаются решить свои прежние задачи.



Показателен и тот факт, что в заявлении министерства обороны Азербайджана поставлена под сомнение сама российская позиция по недавним событиям в Карабахе. Еще относительно недавно подобное в принципе сложно было представить. Это свидетельствует о том, что, если Москва быстро не урегулирует украинскую проблему, то такие "сюрпризы" будут появляться регулярно, и даже не только на постсоветском пространстве".



Военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова Александр Перенджиев, комментируя инцидент в Фаррухе, подчеркнул, что рассматривать его в геополитической плоскости едва ли уместно.



"Если бы речь шла о провокации, то почему нет столкновений на границах Армении и Азербайджана? - отметил эксперт. - Демаркация и делимитация в пограничной зоне так и не проведены, именно там возможны были бы серьезные инциденты, пожелай того одна из сторон. В Фаррухе же, очевидно, речь шла о недопонимании по хозяйственным вопросам. Армянское население в этом пункте не проживает, но пасет скот поблизости. Очевидно, азербайджанская сторона желала провести там какие-то работы, связанные с местной инфраструктурой; осуществить их в принципе могли бы и гражданские, но, учитывая ситуацию, вероятно, решено было для подстраховки привлечь и военных. Но усматривать здесь политическую подоплеку - излишне, такие домыслы только создадут новые проблемы".



Ренат Абдуллин Источник - московский комсомолец

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1648473600





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 24 марта 2022 года №844

- Бюро Мажилиса определило вопросы пленарного заседания Палаты

- О начале работы комиссии по демонополизации экономики РК

- Оперативным Штабом по антикризисным мерам рассмотрены вопросы агропромышленного комплекса

- Премьер-Министр РК и посол Швейцарии обсудили возможности стратегического сотрудничества в железнодорожной отрасли

- Кадровые перестановки

- Проект Закона "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан" рассмотрен в Правительстве

- В кругу непаханых проблем

- Усилить координацию по распределению СЗПТ поручил Премьер-Министр РК

