 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 28.03.2022
16:32  Шанхай наглухо закрывают на полный карантин
16:31  Талибы запретили чиновникам брить бороды
16:27  А.Грозин: "США в ЦентрАзии: Новый этап программы развертывания влияния"
16:20  Разъяснилась "большая игра" Эрдогана между украинским кризисом и Карабахом, - Ренат Абдуллин
15:04  На Ташкентском международном инвестфоруме подписаны соглашения на сумму $7,8 млрд
15:02  КазПолиция обнаружила 97 схронов с оружием после январских событий в Алматы
14:58  Прокуроры нашли в Актобе (экс-Актюбинск) 27 "неопознанных" объектов культурного наследия

12:56  Как возникли информационные войны, - Валерий Коровин
12:45  Авария на КТК: возобновлена работа на одном из причалов. До ближайшего вежливого шторма?
11:35  Золото – ахиллесова пята Запада в санкционной войне против России, - В.Катасонов
11:30  Грузия опять на краю гражданской войны - улица на улицу, - Б.Агаджанов
11:16  Как Байден-сын и Metabiota хох-вирусами воевали с Россией, - Daily Mail
11:14  Сын (Сердар) отправил папу (Аркадага) в отпуск для написания новых книг
10:46  Джо Байден плохо станцевал польку. Президент США призвал к смене власти в России, - "Къ"
09:22  Украинский вопрос и трещины в англосаксонском миропорядке, - Е.Пустовойтова
09:18  Уползла элита Чубайса - этот огромный, набрякший от русской крови клоп, - А.Проханов
08:56  Китай десантируется на Соломоновых островах, - В.Скосырев
08:39  Запад объявил Кремлю "гибридную тотальную войну", - Ю.Паниев
08:29  "Утилизация" доллара: Венесуэла и Сирия помогут Росии закопать "зеленого", - "СП"
08:27  Спецоперация Y: Обострение на Аравийском полуострове, - М.Магид
08:17  КырБлогерша Батма-Бат арестована за убийство ("навела порчу") баткенской журналистки Арзыгуль Галымбетовой
08:13  Экс-вице-премьер КР Аалиев стал главой Узбеко-кыргызского фонда развития
07:32  Скончался известный казахстанский журналист Батыр Казыбаев (шеф Tengrinews.kz)
00:46  Искатели потерянного: кто и почему уезжает из Казахстана в Россию, - М.Торебаева
00:05  Антироссийские санкции как спусковой крючок всемирного экономического кризиса, - В.Прохватилов
00:02  Один из самых тупых и блатных депутатов КырПарламента продолжит карьеру вице-премьером
00:01  Россия против Анти-России: интересы и ценности, - А.Дугин
00:00  Дела семейские. Чем закончатся реформы Семипалатинска, - Г.Илеуова
Воскресенье, 27.03.2022
23:59  Умер последний 1-й секретарь ЦК КПАз и первый президент Азербайджана Аяз Муталибов
18:45  Петропавловская ТЭЦ на севере Казахстана опять сломалась. Областной центр без тепла и света
16:05  Убит (зарезан в кафе) замначальника УВД Баткенской области Аскарали Мухамадиев
15:32  Байден, хоть и имеет человеческий облик, но ведет сатанинскую политику, отягощенную старческой деменцией, - Рамзан Кадыров
15:25  "В ближайшее время пройдет референдум о вхождении в состав России", - глава ЛНР Л.Пасечник
15:20  Бишкек. Племянница президента Жапарова (Лазат Нуркожоева) оштрафована на 1000 сомов за парковку на тротуаре
12:31  Скончался гендиректор Банкнотной фабрики Казахстана Батырбек Альжанов
11:41  Россия с 2023 перестанет платить пенсии за трудовой стаж, приобретенный в СНГ
11:39  В Узбекистане официально сняли ограничение на доступ к Skype
11:23  В Казахстане взлетели цены: "Народ, глядя на соседей, ринулся в магазины", - "МК"
09:53  В Киеве арестован бандеровцами политолог Михаил Погребинский
09:47  Игорь Стрелков: Как России быстро победить Украину. Четыре совета
09:44  Галина Саидова: Узбекистан провел очень быструю и очень эффективную либерализацию валютного рынка
09:42  Эммануэль Леруа: Путин "разорвал всю долларовую систему"
09:38  Мэтью Брукер: Три причины, которые объясняют, почему Китай поддержал Россию в конфликте с Украиной
06:20  Из африканской Мали выставляют французский воинский контингент. Деколонизация, однако
00:37  КазПолицию начали обмундировывать новой формой (видео)
00:34  Акбар Турсунов: Навруз как феномен мировой культуры. Часть 3
00:28  Кому нужен МВФ? - В.Катасонов
00:27  Ахмад Масуд: талибы нарушили обещание создать инклюзивное правительство в Афганистане
00:23  В.Чушкин: Внешняя и взаимная торговля государств-членов ЕАЭС в 2021 году – предварительные итоги
00:21  США не знают, что делать: Китайский дракон объединяется с русским медведем, - К.Ольшанский
00:20  Грозит ли миру новая пандемия из-за американских биолабораторий на Украине?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Разъяснилась "большая игра" Эрдогана между украинским кризисом и Карабахом, - Ренат Абдуллин
16:20 28.03.2022

Что стоит за посредническими усилиями Турции в переговорах России и Украины

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в очередной раз подтвердил, что перспектива прямых переговоров президентов России и Украины отсутствует. Заявление прозвучало перед раундом российско-украинских переговоров в Стамбуле. Мы разбирались в том, что стоит за посреднической активностью Анкары и как украинские события влияют на ее союзников на Южном Кавказе.

Двухдневная встреча делегаций, назначенная на 29 и 30 марта, будет уже второй на территории Турции с начала спецоперации РФ: до этого главы МИД России и Украины уже успели побеседовать в Анталье в присутствии турецкого коллеги.

Что стоит за посредническими усилиями Турции в переговорах России и Украины
ФОТО: KREMLIN.RU
Незадолго до переговоров в Стамбуле по ситуации на Украине тревожные новости стали поступать из другого проблемного региона. В частности, как заявило министерство обороны РФ, азербайджанские войска в районе Нагорного Карабаха нарушили подписанное в ноябре 2020-го трехстороннее (Баку-Ереван-Москва) соглашение, войдя в зону ответственности российского миротворческого контингента. МИД Азербайджана в свою очередь опроверг эти данные, говоря о приверженности договоренностям. Не остановившись на этом, в Баку заявили, что озвученная Москвой позиция противоречит Декларации о союзническом взаимодействии (подписана 22 февраля текущего года), а также указали на грамматическую ошибку в написания названия населенного пункта Фаррух, ставшего камнем преткновения.

Несмотря на то, что Турция, даже в период войны в Карабахе в 2020-м, не принимала непосредственного участия в боевых действиях, ее политическая поддержка, а также снабжение Азербайджана оружием всегда были серьезным подспорьем для закавказской республики. Неудивительно, что и в нынешней активности Баку и последовавших риторических "шпильках" некоторые наблюдатели усмотрели турецкий след: якобы без санкции от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана азербайджанские власти едва бы пошли на нарушение мирных договоренностей с Россией. Проблема в то, что, согласно точке зрения официального Баку, с его стороны ничего не нарушено.

Действия азербайджанских войск были, так сказать, тепло встречены на Украине. Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов вновь заявил, что "открытие дополнительных фронтов в сфере интересов России на территориях других стран очень помогло бы" его стране. "После того, как Нагорный Карабах ввел военное положение у себя на территории сегодня (26 марта. - "МК"), могу сказать: там действительно происходят события", - отметил представитель Киева.

Однако на российско-украинский переговорный трек это пока не повлияло: делегации из Москвы и Киева решили прибыть в Стамбул 28 марта, как и предполагалось изначально, а в последующие два дня провести двусторонние встречи. Пока неизвестно, будут ли на них, как на переговорах Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы в Анталье, присутствовать турецкие официальные лица. Но и безотносительно этого вполне очевидно, что Турция становится уже не просто еще одной дипломатической площадкой, наравне с Белоруссией, но и претендует на роль главного "миротворца". "Мы осознаем ответственность и доверие, которое возложено на Турцию обеими сторонами. Мы надеемся, что встречи приведут к прочному прекращению огня и установлению мира", - заявил глава турецкого МИД Мевлет Чавушоглу незадолго до стамбульских переговоров.

Стремление Турции выступить в качестве своего рода арбитра, без однозначного принятия той или иной позиции, эксперты связывают, в первую очередь, с региональными интересами самой Анкары и нежеланием терять выгоду где-либо.

"Эрдоган, конечно, желает сохранить хорошие отношения с обеими странами. На Украине он прекрасно зарабатывал, поставляя туда вооружение, включая ударные беспилотники "Bayraktar", создавал военно-политические структуры, вроде "Квадриги" (переговорный формат Анкары и Киева на уровне министров, берущий начало в 2020-м. - "МК"), и многое другое, - подчеркнул в разговоре с "МК" директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. - В то же время, Эрдоган не хочет в связи со спецоперацией потерять и те инвестиции, которые осуществляет Россия в турецкую экономику, а это порядка $6,5 млрд. Поэтому Анкара маневрирует с точки зрения турецких национальных интересов, одновременно решая свои проблемы и на Южном Кавказе, и, полагаю, в зависимости от развития ситуации на Украине, может в конечном счете решить проблемы также в Сирии.

Взяв на себя роль "миротворца", Турция целенаправленно наращивает свое влияние, и, стоит напомнить, что предложения перевести переговоры из Минска в Стамбул звучали и ранее, еще до начала военной спецоперации".

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, отмечая стремление Анкары укрепить свой авторитет за счет миротворческой активности, выразил сомнения в непосредственной эффективности переговоров как таковых. "Попытки предложить себя в роли посредника Турция предпринимает фактически с первых дней спецоперации РФ на Украине. Тем не менее, несмотря на согласие России использовать турецкую переговорную площадку, успех этого процесса зависит не от позиции Москвы или Анкары, а того, как свой подход сформулирует Киев. Я лично сомневаюсь, что переговоры будут успешными, поскольку требования, выдвигаемые президентом Украины Владимиром Зеленскими неприемлемы: он говорит о необходимости встречи с Путиным и подписании договора о выводе российских сил, что невозможно в принципе", - заявил эксперт.

По словам Игоря Коротченко, операция, проводимая Россией, будет продолжена, и даже в период переговоров, а новый раунд в Стамбуле, как и последующие, не приведут к изменению ситуации. "Пока военная машина Украины не дойдет до состояния, когда Зеленский поймет, что у него нет сил для ведения боевых действий, подвижки на дипломатическом поле невозможны. Роль Турции, которая пытается балансировать, конечно, можно оценить позитивно, но, повторюсь, главное в данном случае не посредничество какой-либо стороны, а неадекватная оценка украинским руководством объективных реалий", - заключил эксперт.

Басурин заявил, что у украинских военных заканчиваются боеприпасы

8111
РЕКЛАМА

1 ч.л. на ночь и все - потенция сильней чем в 20 лет...
Relap

5 МАТЕРИАЛОВ ПО ТЕМЕ
Что же касается Нагорного Карабаха, где сталкиваются интересы турецких союзников в Баку и Москвы (уже самой в данном случае выступающей в роли посредника и гаранта безопасности), то, считает Семен Багдасаров, Баку пользуется украинским кризисом в своих целях, а инцидентов, подобных недавнему, наверняка будет больше - и это в перспективе коснется не только Закавказья.

"Недавнюю активность Азербайджана можно увязать непосредственно с заявлением секретаря СНБО Данилова, который ранее фактически призвал страны постсоветского пространства активизировать свои действия для ослабления России: в Грузии, в Приднестровье, в Карабахе (кроме того, он поддержал идею польского генерала Вальдемара Скшипчака о "возвращении" Калининграда. - "МК"), - напомнил эксперт. - Грузинское руководство сразу жестко обозначило свою позицию, дав понять, что ему это не надо (против идеи "второго фронта" высказались в Грузии и представители власти, и оппозиция. - "МК").

Азербайджанская же сторона прекрасно осознает, что России сейчас не до Нагорного Карабаха, не до Южного Кавказа, поскольку все ее усилия в данный момент сосредоточены на украинском направлении. И на этом фоне в Баку пытаются решить свои прежние задачи.

Показателен и тот факт, что в заявлении министерства обороны Азербайджана поставлена под сомнение сама российская позиция по недавним событиям в Карабахе. Еще относительно недавно подобное в принципе сложно было представить. Это свидетельствует о том, что, если Москва быстро не урегулирует украинскую проблему, то такие "сюрпризы" будут появляться регулярно, и даже не только на постсоветском пространстве".

Военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова Александр Перенджиев, комментируя инцидент в Фаррухе, подчеркнул, что рассматривать его в геополитической плоскости едва ли уместно.

"Если бы речь шла о провокации, то почему нет столкновений на границах Армении и Азербайджана? - отметил эксперт. - Демаркация и делимитация в пограничной зоне так и не проведены, именно там возможны были бы серьезные инциденты, пожелай того одна из сторон. В Фаррухе же, очевидно, речь шла о недопонимании по хозяйственным вопросам. Армянское население в этом пункте не проживает, но пасет скот поблизости. Очевидно, азербайджанская сторона желала провести там какие-то работы, связанные с местной инфраструктурой; осуществить их в принципе могли бы и гражданские, но, учитывая ситуацию, вероятно, решено было для подстраховки привлечь и военных. Но усматривать здесь политическую подоплеку - излишне, такие домыслы только создадут новые проблемы".

Ренат Абдуллин

Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1648473600


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 24 марта 2022 года №844
- Бюро Мажилиса определило вопросы пленарного заседания Палаты
- О начале работы комиссии по демонополизации экономики РК
- Оперативным Штабом по антикризисным мерам рассмотрены вопросы агропромышленного комплекса
- Премьер-Министр РК и посол Швейцарии обсудили возможности стратегического сотрудничества в железнодорожной отрасли
- Кадровые перестановки
- Проект Закона "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан" рассмотрен в Правительстве
- В кругу непаханых проблем
- Усилить координацию по распределению СЗПТ поручил Премьер-Министр РК
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  