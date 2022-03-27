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|Талибы запретили чиновникам брить бороды
16:31 28.03.2022
Талибы запретил чиновникам ходить на работу без бороды
Правящее в Афганистане движение "Талибан" (запрещенное в России, а также находящееся под санкциями ООН с 2001 года за террористическую деятельность) потребовало от сотрудников ряда министерств не появляться на работе без бороды. В декабре 2021 года представители движения утверждали, что не будут настаивать на отращивании бороды, а просто оставят это в качестве рекомендации.
В понедельник о недопуске на работу из-за отсутствия бороды заявили журналистам представители министерства образования Афганистана. По словам источника, пожелавшего остаться неизвестным, аналогичная проблема коснулась уже и сотрудников других министерств. Такое положение дел беспокоит афганских госслужащих, многие из которых не желают отращивать бороду и носить традиционный головной убор. Ранее в министерстве иностранных дел Афганистана сообщали, что талибы не выпускали служащих ведомства из-за короткой бороды или отсутствия головного убора. Контроль за исполнением предписания осуществляют сотрудники министерства запрета предосудительного.
В начале августа 2021 года движение "Талибан" активизировало наступление на правительственные силы Афганистана. 15 августа оно вошло в Кабул и на следующий день заявило, что война окончена. После чего началась массовая эвакуация граждан западных стран и сотрудничавших с ними афганцев, в результате которой были отмечены случаи массовой давки в аэропорту Кабула, паника при вылете и многочисленные несчастные случаи в связи с нарушением техники безопасности на взлетно-посадочной полосе. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульских аэропорт, что стало завершением почти 20-летнего присутствия американцев в Афганистане. После этого власть в стране полностью захватили талибы и начали устанавливать свои порядки.