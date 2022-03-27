Шанхай наглухо закрывают на полный карантин

16:32 28.03.2022

Шанхай закрывается, поскольку COVID-19 в финансовом центре Китая растет



Эндрю Гэлбрейти Дэвид Стэнвей



ШАНХАЙ, 28 марта (Рейтер) - Финансовый центр Китая Шанхай в понедельник начал двухэтапную блокировку своих 26 миллионов жителей, закрыв мосты и туннели и ограничив движение по шоссе в попытке сдержать рост случаев заболевания COVID-19.



Внезапная блокировка, объявленная местным правительством поздно вечером в воскресенье, разделит самый густонаселенный город Китая примерно вдоль реки Хуанпу на девять дней, чтобы медицинские работники в белых защитных костюмах могли проводить "ступенчатое" тестирование.



Это крупнейший сбой, связанный с COVID, обрушившийся на Шанхай, который привел к снижению цен на сырьевые товары, включая нефть и медь, из-за опасений, что любые дальнейшие ограничения могут повредить спросу в Китае, второй по величине экономике мира. Подробнее



Жители к востоку от Хуанпу были заперты в своих домах. Некоторые говорят, что медицинские работники прибыли для проведения тестов уже в 7 утра в понедельник.



Западные жители поспешили запастись продовольствием и другими товарами, готовясь к той же участи с 1 апреля. Службы доставки были перегружены, а в супермаркетах закончились запасы. Несколько пользователей социальных сетей опубликовали изображения того, что им удалось купить.



"Многие оптовые рынки сейчас закрыты", - сказал Би Инву, 50-летний торговец. "Некоторые продавцы неохотно покупают овощи. Если мы не сможем получить овощи от оптовиков или сырой рынок будет закрыт, нам конец".



Ограничения знаменуют собой поворот для властей Шанхая, которые еще в субботу отрицали, что город будет заблокирован, поскольку он придерживался более поэтапного подхода "нарезки и сетки", чтобы попытаться обуздать инфекции. Подробнее



Ву Фань, член шанхайской группы экспертов по COVID, сказал, что недавнее массовое тестирование выявило "крупномасштабные" инфекции по всему городу, что вызвало более сильную реакцию.



"Сдерживание крупномасштабной вспышки в нашем городе очень важно, потому что, как только зараженные люди будут взяты под контроль, мы заблокируем передачу", - сказала она на брифинге.



Число заражений и смертей низкое по мировым стандартам. Но Китай ввел политику нулевого COVID, которая почти закрыла свои границы для путешественников на два года и спешит отключить каждую цепочку заражения.



Шанхай зарегистрировал рекордные 3450 бессимптомных случаев COVID в воскресенье, что составляет почти 70% от общего числа по стране, а также 50 случаев с симптомами. Подробнее



ОГРАНИЧЕНИЯ



Ранее в этом месяце Шанхай заявил, что его ежедневная мощность тестирования составляет около 3 миллионов человек, но Чен Эрчжэнь, врач, отвечающий за городской карантинный центр, предупредил, что этого может быть недостаточно, чтобы опередить распространение вируса.



"Когда число заболевших достигает определенного уровня, в значительной степени возрастает сложность полагаться на предыдущее развертывание персонала", - сказал он правительственной газете Liberation Daily.



Он добавил, что новая изоляция должна, по крайней мере, обеспечить "спокойствие", необходимое для того, чтобы взять вспышку под контроль.



Ву сказал на брифинге в субботу, что Шанхай не может быть заблокирован надолго из-за важной роли, которую он играет в национальной и даже мировой экономике.



Но после воскресного поворота массовое тестирование нарушило транспорт, здравоохранение и широкий спектр экономической деятельности, а общегородские продажи земли также были остановлены в понедельник.



Бюро общественной безопасности Шанхая заявило, что оно закрывает мосты и туннели через реку, а пункты взимания платы за проезд на автомагистралях сосредоточены на востоке города до 1 апреля. Однако порты и два городских аэропорта остаются открытыми.



Шанхай также приказал закрыть фирмы, исключив тех, кто предлагает коммунальные услуги или поставляет продукты питания, хотя фабрики, которым удалось внедрить системы "замкнутого цикла", могли продолжать производство. Некоторые больницы также приостановили предоставление услуг, поскольку они высвобождают персонал и другие ресурсы для оказания помощи в проведении массового тестирования.



Американский автопроизводитель Tesla приостанавливает производство на своем заводе, расположенном в районе, затронутом первой стадией блокировки, на четыре дня, сообщили Reuters два человека, знакомых с этим вопросом. Подробнее



Volkswagen, однако, чей завод в Шанхае находится в той части города, которая должна пройти испытания на втором этапе, заявил, что его производство в городе продолжается.