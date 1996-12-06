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Ушли к Бандере лидеры харьковских нациков - Тарасенко (командир "Фрайкора") и Янголенко
19:32 28.03.2022

Харьковские новости: ликвидация известных мерзавцев
Алексей Иванов

Денацифицирован командир украинского добровольческого подразделения "Фрайкор" и руководитель одноименной неонацистской группировки Георгий Тарасенко.

Родился 6.12.1996 в Харькове. Ненависть ко всему русскому унаследовал от родителей (хотя семья - русскоязычная). Тусил среди нациков с подросткового возраста, засветился в нескольких экстремистских акциях. Активно участвовал в событиях Евромайдана и терроре против харьковских антимайданщиков. Весной 2014 года 17-летний Жора подался в каратели, отправился убивать мирных жителей Донбасса. "Азовец". Зарекомендовал себя как крайне жестокий подонок, на счету которого немало военных преступлений. Осенью 2016-го вступил в партию "Национальный корпус"* основателя батальона "Азов"* Андрея Билецкого. Соучредитель ОО "Патриот Слобожанщины", соучредитель проекта GunPride.

В мае 2017-го создал собственную группировку "Фрайкор", которую провозгласил "действительно правой" организацией "орденского типа". Freikorps (нем.) - свободный корпус, добровольческий корпус. Это наименование целого ряда полувоенных формирований, существовавших в Германии и Австрии в XVIII-XX вв. Наиболее известны фрайкоры, существовавшие в Германии после Первой мировой войны. Их в результате распустили, но они стали ведущей кадровой базой для НСДАП. К примеру, выходцами из фрайкоров были Генрих Гиммлер, Мартин Борман, Рудольф Гесс, Рейнхард Гейдрих, Рихард Дарре, Эрнст Рем...

Тарасенковский "Фрайкор" официально зарегистрирован 19.03.2018. Через полтора месяца, накануне 9 мая, боевики под руководством Тарасенко сбросили с постамента бюст Георгия Жукова в Харькове. Через год снесли еще один бюст маршала Жукова. Разбили памятный знак "Камень дружбы украинского и русского народов" в селе Русская Лозовая. Организовывали марши, посвященный годовщинам основания Украинской повстанческой армии*, "антимарши" в День Победы. Устраивали акции в честь "дня памяти о жертвах Голодомора", против "формулы Штайнмайера" о поэтапной реализации Минских соглашений и т. д. Проводили русофобские "тренинги" для школьников и студентов. Чувствуя абсолютную безнаказанность (и пользуясь прямым покровительством со стороны СБУ) занимались нападениями на более/менее вменяемых политиков и общественных деятелей, кошмарили предпринимателей, торговавших товарами российского производства. Добавим, что "Фрайкор" исправно поставлял юных карателей для "зоны АТО".

Штаб "Фрайкора" находится в Харькове, крупнейший филиал - в Ивано-Франковске. Еще 1.10.2019 "Фрайкор" вошел в "Штаб сопротивления капитуляции" (Харьковский областной штаб сопротивления пророссийскому реваншу"), где компанию тарасенковцам составили "Национальный корпус"*, "Национальные дружины"*, "Правый сектор"*, "Демократическая сокыра", "Традиция и порядок", "Щит 520", "Cокол", "Автомайдан", "Харьков НАТО и ЕС", "Ветеранское братство", "Союз ветеранов АТО", "Общество ветеранов АТО", "Общество инвалидов АТО", "Украинское объединение участников АТО" и "Всеукраинское объединение воинов войны России с Украиной".

Тарасенко (член "координационного совета по национально-патриотическому воспитанию" при Харьковской областной государственной администрации) о выборе названия для группировки: "Украина - полноправная часть европейского культурного пространства". О самой группировке: "Мы создали организацию орденского типа. Членами организации являются только те, кто прошел множество испытаний и имеют черный шеврон. У нас есть общественно-политическое направление, есть военно-силовое. Военное подразделение тренируется и проходит ротацию на фронте постоянно, на разных участках, в разном формате. Мы хотим развиваться и делаем большую ставку на Харьков, как оплот национальных сил на востоке страны". О врагах: "Это Россия, пророссийские элементы, разномастная вата. Русская церковь Московского патриархата - один из главных врагов украинской государственности в современном мире".

Любопытно, что последняя публикация Тарасенко в Telegram-канале (25 марта) была посвящена "агонии" российской армии: "Враг демотивирован. Оккупанты по всем направлениях имеют потери и ни на одном из них противнику не удалось добиться успеха. Террорист Гиркин-Стрелков открыто заявил о провале российской "спецоперации" в Украине. Враг обессилен. […> Враг обязательно будет уничтожен и изгнан из украинских земель. Не позволяем сломить нас".

В итоге неонацист Жора сдох под Харьковом.

Да и вообще, отмечает издание "Антифашист", за время проведения спецоперации ряды "Фрайкора" значительно поредели.

"Георгий был лучшим из нас. […> Под его командованием мы совершили 7 боевых ротаций на Донбасс и встали на защиту Харькова с первого дня полномасштабного российского вторжения. Мы состоялись как организация и подразделение благодаря его руководству. Несмотря на эту тяжелую потерю наше подразделение продолжает выполнять боевые задачи, наша организация продолжит дело Георгия, мы продолжим бороться за Великую Соборную Украину. Георгий Тарасенко навсегда в строю!", - гласит заявление остатков "Фрайкора". Скоро встретитесь со своим главарем в аду.

Тарасенко

Фрайкоровцы демонстрируют удостоверения участников боевых действий, выданные украинским министерством по делам ветеранов
Вскоре после отправки к Бандере г-на Тарасенко денацифицирован еще один медийный персонаж - Сергей Янголенко, командовавший карательным батальоном "Харьков-1".

Родился в 4.05.1975 в Харьковской области. В 1994-96 годах служил в 23-й аэромобильной бригаде войсковой части А-0223 в г. Кременчуг, в 1996-99 годах - контрактная служба в Национальной гвардии Украины. В 1999-2005 годах работал телохранителем. С 2005-го служил в харьковском "Беркуте", но в начале 2014-го предал (на пару с младшим братом Андреем) своих товарищей, уволился и перешел на сторону майданутых. Впрочем, по свидетельству экс-беркутовцев, братьев и без того собирались увольнять: Янголенки отличались неадекватными поступками, агрессивностью. К тому же, были нечисты на руку. Сергей, например, собирал деньги с личного состава, якобы на какие-то серьезные нужды, и присваивал их.

13.04.2014 тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков объявил о создании спецбатальонов "Слобожанщина", "Харьков-1" и спецроты "Харьков-2"; "Слобожанщину" возглавил Андрей Янголенко, а "Харьков-1" - Сергей Янголенко. Бывшие защитники правопорядка стали военными преступниками, кровавыми убийцами. В частности, братья запомнились зверствами в райцентрах Волноваха и Володарское (Никольское), мародерством, грабежами. За такие "подвиги" Аваков 2.08.2014 наградил старшего брата именным оружием и медалью "За военную службу в Украине".

После этого батальоны вернулись в Харьков. "На сегодняшний день батальон выполняет задачи на блокпостах вокруг Харькова и в области на границей с Россией, а группа быстрого реагирования патрулирует один из районов Харькова. Служба нужная, хотя в АТО интереснее. […> Чтобы сохранить Харьков украинским, нужны реформы. Прежде всего в армии и силовых структурах. Нужно укреплять эти структуры, работать с населением. Сейчас "Харьков-1" тренирует местную "Самооборону". Наши батальоны - одна из тех сил, которая не допустит в регионе сепаратизма. […> Нужно создать сильную армию и правоохранительные органы и силой вернуть Украине Донбасс. Надо вернуть Украине этнические территории, которые были у нашего государства сразу после развала Российской империи - ту же Кубань, Белгородскую область. Эти земли можно и нужно возвращать", - говорил Янголенко осенью 2015-го. Потом "Харьков-1", "Харьков-2" и "Слобожанщина" были ликвидированы, на их базе был создан объединенный батальон "Харьков".

30 августа 2018 года назначен начальником полиции оккупированного города Дружковка в нескольких десятках километрах от Донецка. Уже 3 октября задержан за вымогательство и получение взятки. Ч. 3 ст. 368 "Получение взятки в особо крупном размере служебным лицом, занимающим особо ответственное положение" УК Украины. Янголенко грозило лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Но 5 октября городской суд Краматорска отпустил его на поруки депутата Верховной рады Татьяны Черновол.

Уголовное дело 234/15535/18 неторопливо рассматривалось Краматорским городским судом. Сам Янголенко служил в ГУ Нацполиции по Донецкой области (на оккупированных территориях). Продолжал терроризировать местное население. Занимался всевозможными криминальными делишками, преимущественно - банальным рэкетом.

Тоже сдох под Харьковом.

Источник - rusvesna.su
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1648485120


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