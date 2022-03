Майкл Хадсон: войну на Украине спровоцировали три группы олигархического капитала США

"Американская империя сама себя разрушает"



В Америке много консерваторов, не разделяющих официальной позиции Вашингтона по поводу военной операции России на Украине. Я уже писал об одном из них – Поле Крейге Робертсе. Не менее известным американским экономистом консервативного направления является Майкл Хадсон (Michael Hudson). Известность к нему пришла полвека назад, когда в 1972 году увидел свет его фундаментальный труд "Супер-империализм: происхождение и основы доминирования США в мире" (Super imperialism: the origin and fundamentals of U.S. world dominance). В прошлом году на русском языке вышла другая книга Хадсона "Убийство хозяина. Как финансовые паразиты и долговое рабство разрушают мировую экономику" (Предисловие В.Ю. Катасонова. М.: "Наше завтра", 2021).



Майкл Хадсон, как и Пол Крейг Робертс, жестко критикует внутреннюю и внешнюю политику США. Не оставил Майкл равнодушным и последние события на Украине. На сайте известного американского консерватора Рона Унза, называемом The Unz Review, было опубликовано несколько статей Хадсона на эту тему. 28 февраля появилась статья "Америка побеждает Германию в третий раз за столетие" (America Defeats Germany for the Third Time in a Century). 7 марта – статья "Американская империя сама себя разрушает" (The American Empire Self-Destructs). 23 марта появляются видео и стенограмма интервью Хадсона под названием "Санкции: ответный удар" (Sanctions: the Blowback).



В первой из названных статей Хадсон вспомнил своего учителя Германа Кана (1922 - 1983), известного американского экономиста, футуролога, директора Гудзоновского института. Хадсон вспоминает, что Г. Кан начинал каждое свое выступление со слов "Войны никогда ничего не решали". Это был тезис послевоенных американских либералов. И тут же приступал к опровержению этого тезиса. Вот и нынешняя война на Украине, считает Майкл Хадсон, может многое изменить и многое решить. Война эта не между Россией и Украиной, а между Россией и Америкой.



Хадсон сосредоточен на вопросе, каковы цели Америки в войне. То, что Вашингтон пытается ослабить Россию, которая мешает американскому доминированию в мире, аксиоматично. Это было и в годы холодной войны.



Однако, кроме долгосрочных геополитических целей в отношении России, у Вашингтона есть более конкретные цели на средне- и краткосрочную перспективу. Это цели американского бизнеса, который воспринимает политику через призму рынков, источников сырья, инвестиций и в конечном счете прибыли. Бизнесу требуется прибыль здесь и сейчас. Вот это нетерпение американского капитала и позволяет лучше понять причины начавшегося на Украине конфликта.



Ключевой тезис Майкла Хадсона – Пентагон и НАТО оказались под пятой большого бизнеса, что приводит к иррациональным с точки зрения долгосрочных геополитических целей решениям и действиям. У рассматриваемой нами статьи есть подзаголовок: "Сектора MIC, OGAM и FIRE покоряют НАТО" (The MIC, OGAM and FIRE Sectors Conquer NATO).



MIC – military-industrial complex. Военно-промышленный комплекс (ВПК).



OGA– oil and gas and mining complex. Нефтегазовый и горнодобывающий комплекс (НГГК).



FIRE – banking and real estate complex. Сектор банков и недвижимости (СБН).



Хадсон отмечает, что три указанных сектора экономики установили полный контроль над Конгрессом США: "Ключевые сенаторы и члены нижней палаты конгресса представляют не столько свои штаты и округа, сколько экономические и финансовые интересы своих основных участников политической кампании… И эти участники делятся в основном на три основных блока". А далее, попав в Сенат и Конгресс США, представители трех блоков расставляют нужных людей в исполнительной власти: "Три основные олигархические группы, купившие контроль над сенатом и конгрессом, поставили своих собственных политиков в Государственный департамент и министерство обороны".



Первый из названных секторов – ВПК – после окончания холодной войны находился в состоянии "стагнации". Спровоцированная на Украине война, по мнению лоббистов ВПК в конгрессе, Госдепе и Пентагоне, приведет к его "реанимации". Хадсон пишет, что "реанимация" уже началась: "Акции этих компаний (ВПК. – В.К.) резко выросли после известий о российской атаке… Инвесторы осознали, что война в мире "капитализма Пентагона" …обеспечит гарантированный зонтик национальной безопасности для монопольных прибылей военной промышленности… Военная эскалация на прошлой неделе обещает резкий рост продаж оружия НАТО и другим союзникам США, что обогащает реальных избирателей этих политиков. Германия быстро согласилась увеличить расходы на вооружение до более чем 2% ВВП". Компании американского ВПК, такие как Raytheon, Boeing и Lockheed-Martin рассчитывают на получение заказов не только от Пентагона, но также военных ведомств Германии и других европейских членов НАТО.



Свои интересы в войне преследуют и компании второго сектора – НГГК. Как пишет Хадсон, "цель этого сектора OGAM состоит в том, чтобы максимизировать цену своей энергии и сырья, чтобы максимизировать свою ренту от природных ресурсов. Монополизация нефтяного рынка долларовой зоны и изоляция его от российской нефти и газа уже более года являются главным приоритетом США, поскольку газопровод "Северный поток - 2" угрожает более тесно связать западноевропейскую и российскую экономики".



Целью лоббистов НГГК является "помешать другим странам, не допускающим контроля над своей нефтью, газом и горнодобывающей промышленностью со стороны американских компаний OGAM, конкурировать на мировых рынках с поставщиками США. Изоляция России (и Ирана) от западных рынков приведет к сокращению поставок нефти и газа, что приведет к соответствующему росту цен и прибылей корпораций".



Кстати, лоббисты НГГК в конгрессе уже почти полностью свели к нулю все предвыборные обещания Джо Байдена насчет того, что экология и борьба с климатическим потеплением станут для Америки высшим приоритетом. Хадсон отмечает, что "дополнительная цель (лоббистов OGAM. – В.К.) состоит в том, чтобы игнорировать и отвергать экологические стремления заменить нефть, газ и уголь альтернативными источниками энергии. Соответственно, администрация Байдена поддержала расширение морского бурения, поддержала канадский трубопровод к самому грязному в мире источнику нефти в битуминозных песках Атабаска и отпраздновала возрождение гидроразрыва пласта в США".



Олигархическую группу, представляющую третий сектор (банки и недвижимость), Хадсон называет "современным финансово-капиталистическим преемником старой постфеодальной земельной аристократии Европы, живущей за счет земельной ренты". Львиная доля земельной ренты сегодня достается банкам, получающим проценты по ипотечным кредитам. Как отмечает Хадсон, около 80 процентов кредитов американских и британских банков выдаются сектору недвижимости, взвинчивая цены на землю, равно как и арендную плату за ее пользование. Давно уже через ипотечное кредитование произошла смычка банковского бизнеса и сектора недвижимости, создание единого комплекса FIRE (СБН). "Внутри страны целью этого сектора является максимизация земельной ренты и "прироста капитала", обеспечиваемого повышением земельной ренты", – отмечает Хадсон.



Возглавляющий верхнюю палату конгресса демократ от штата Нью-Йорк Чак Шумер (Chuck Schumer) является ярко выраженным лоббистом банков Уолл-стрит и всей олигархической группы FIRE. Долгое время (1973-2009) одним из наиболее энергичных лоббистов FIRE в сенате был нынешний президент США, а тогда представитель в верхней палате Конгресса США от штата Делавэр Джо Байден.



Притязания сектора FIRE выходят далеко за пределы Америки. Олигархи FIRE хотят взимать проценты и ренту со всего мира. Хадсон пишет: "На международном уровне цель сектора FIRE состоит в том, чтобы приватизировать иностранную экономику (прежде всего, чтобы обеспечить привилегию создания кредита в руках США), чтобы превратить государственную инфраструктуру и коммунальные услуги в монополии, стремящиеся к получению ренты за счет предоставления основных услуг (таких как здравоохранение, образование, транспорт, связь и информационные технологии) по максимальным ценам, а не по субсидируемым ценам для снижения стоимости жизни и ведения бизнеса".



Между тремя олигархическими группами (секторами) существуют тесные связи, создающие синергию в виде дополнительной ренты. Так, "Уолл-Стрит всегда была тесно связана с нефтегазовой отраслью (а именно банковские конгломераты Citigroup и Chase Manhattan, в которых доминируют Рокфеллеры)… Сектора FIRE, MIC и OGAM - это три сектора рантье, которые доминируют в сегодняшнем постиндустриальном финансовом капитализме".



Уже в первые дни военных действий на Украине рыночные котировки и капитализация крупнейших компаний и организаций всех трех олигархических групп американского капитала подскочили вверх: "Их взаимные состояния резко возросли по мере роста акций MIC и OGAM. А шаги по исключению России из западной финансовой системы (а теперь частично и из SWIFT) в сочетании с неблагоприятными последствиями изоляции европейских экономик от российской энергетики обещают стимулировать приток в долларовые финансовые ценные бумаги".



Однако бенефициарами этой войны на Украине является лишь небольшая кучка американских олигархов, представляющих три сектора экономики. Вся остальная Америка становится "лузером" (проигравшим). Интересы остальной Америки сегодня некому представлять ни в верхней, ни в нижней палатах конгресса: "Ключевые сенаторы и представители конгресса представляют не столько свои штаты и округа, сколько экономические и финансовые интересы своих основных доноров". Среди этих "доноров" нет представителей ни сельского хозяйства, ни промышленности (исключая производство оружия).



Хадсон заключает: что "Конвергенция политических целей трех доминирующих групп рантье Америки групп подавляет интересы труда и даже промышленного капитала за пределами ВПК. Эта конвергенция является определяющей характеристикой сегодняшнего постиндустриального финансового капитализма. В основном это возврат к экономической ренте, которая не зависит от политики труда и промышленного капитала". Во многих своих работах Хадсон называет это погружением Америки в новый феодализм. В отличие от старого феодализма, который был сориентирован на поддержание и увеличение ренты в границах феода (землевладения), новый американский феодализм хочет стричь ренту со всего мира.



Эту статью Хадсон не случайно назвал "Америка побеждает Германию в третий раз за столетие". Германия показала, что она является послушным вассалом американского хозяина-феодала. Вассала принуждают нести убытки по всем направлениям. И об этих убытках (уже возникших и могущих возникнуть в ближайшем будущем) Майкл Хадсон пишет достаточно подробно: "Самой насущной стратегической целью США в конфронтации НАТО с Россией является рост цен на нефть и газ, прежде всего в ущерб Германии. В дополнение к созданию прибыли на фондовом рынке для нефтяных компаний США более высокие цены на энергоносители выведут большую часть пара из экономики Германии. Похоже, что в третий раз за столетие Соединенные Штаты побеждают Германию, каждый раз усиливая свой контроль над немецкой экономикой, все более зависящей от Соединенных Штатов… а НАТО является эффективной защитой от любого внутреннего националистического сопротивления". Источник - fondsk.ru

