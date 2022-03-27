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Только бизнес. В Ташкенте завершился отложенный на два года международный инвестфорум, - Анна Козырева
19:48 28.03.2022

Только бизнес
В Ташкенте завершился отложенный на два года международный инвестфорум

В Ташкенте завершился международный инвестфорум - одно из крупнейших бизнес-событий региона. Мероприятие должны были провести еще в 2020 году, но вмешалась пандемия коронавируса. На протяжении трех дней на площадках форума нон-стоп проходили встречи предпринимателей, чиновников и представителей международных финансовых организаций. Всего в нем приняли участие более двух тысяч человек из 56 стран мира. Были подписаны более полутора сотен соглашений и, что не менее важно, - определены основные направления сотрудничества с соседями по региону. Подробности - в материале "Ферганы".

Бизнес

Всего на форуме подписали 164 документа на общую сумму в $7 млрд 833 млн. Большая часть этой суммы - $7 млрд 666 млн - приходится на 97 инвестиционных соглашений, выяснил телеканал "Узбекистан 24". Оставшиеся $166,1 млн - на долю торговых сделок, которых планировалось, в общей сложности, 67.
Также были достигнуты предварительные договоренности по проектам на сумму $3,5 млрд.

👉 В первый день форума были подписаны соглашения по изготовлению минеральных удобрений, цемента, организации производства электроэнергии, хлопково-текстильных кластеров и выпуска смесовых тканей.

Среди них, к примеру, был контракт на проект по производству цемента, автоклавных газоблоков, стекла и стекольных изделий в Андижане.

👉 Во второй день заключались соглашения по проектам химических средств защиты растений, ремонту дорог, а также по созданию на территории кластера Tashkent pharma park современного фармацевтического логистического центра.

👉 25 марта правительство Узбекистана при поддержке IFC (организации, оказывающей содействие республике по привлечению частных инвестиций в энергетический сектор) заключило соглашения о государственно-частном партнерстве на строительство новой теплоэлектростанции в Сырдарьинской области. Эта ТЭС поможет модернизировать энергетический сектор страны, снизить затраты и сократить выбросы углекислого газа. Проектные соглашения сроком на 25 лет была заключены с консорциумом из Electricite De France (EDF), Nebras Power Sojitz Corporation и Kyuden International.

Консорциум будет отвечать за строительство и эксплуатацию парогазовой электростанции с комбинированным циклом мощностью 1600 МВт, которая, как ожидается, станет одной из самых эффективных ТЭС в стране.

👉 Узбекистанский Минздрав и Фонд прямых инвестиций подписали меморандум с компанией Dr.Sulaiman AL-Habib Medical Group (HGM), одним из крупнейших поставщиков медицинских услуг Саудовской Аравии.

В соответствии с документом в систему управления здравоохранением Узбекистана будут внедряться современные технологии оцифровки и централизации всех медицинских данных и процессов взаимодействия с пациентами. В республике будет создана Медицинская академия HMG, до десяти работников младшего медперсонала ежегодно будут отправлять на стажировку в больницы HMG в Саудовской Аравии. В меморандуме говорится и о создании современного многопрофильного медицинского комплекса в Ташкенте.

👉 Банк Rothschild & Co, который контролируют французская и английская ветви семьи Ротшильдов, подписал соглашение о сотрудничестве с Минэнерго Узбекистана. Согласно этому документу, банк станет стратегическим консультантом ведомства "по анализу текущих перспективных проектов в энергетической сфере в республике, определению и привлечению потенциальных инвесторов посредством проектного финансирования, займового и прямого участия в энергетических проектах".

👉 Иностранным IT-компаниям на форуме были обещаны значительные преференции. В случае регистрации в качестве резидентов ташкентского IT Park они смогут получить инвестиции для расширения своего бизнеса в Узбекистане в виде офисов и оборудования, освобождения от арендной платы на срок не менее шести месяцев, а также от оплаты коммунальных услуг и расходов на интернет-связь.

И, похоже, уже нашлись те, кто заинтересовался этим предложением. 26 марта пресс-служба Мининфокома распространила сообщение о встрече своего шефа с руководством белорусской компании Wargaming - разработчика World of Tanks и World of Warships, аудитория которых превышает 200 млн пользователей. Представители компании проявили высокий интерес к IT-рынку Узбекистана и выразили готовность рассмотреть вариант об открытии своего офиса в республике, сообщили в ведомстве.

Международные финансовые институты

22 марта, за день до начала форума, вице-премьер Сардор Умурзаков встретился с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

Стороны обсудили реализацию Страновой стратегии ЕБРР по Узбекистану на 2018−2023 годы. Ее ключевые направления - поддержка развития частного сектора, расширение регионального и международного сотрудничества, продвижение экологически чистых энергетических и ресурсных решений во всех секторах экономики.

ЕБРР в настоящее время реализует в республике 57 проектов совокупной стоимостью 1,7 млрд евро.
На форуме Государственный комитет по экологии подписал два соглашения с ЕБРР на сумму $50 млн. Они касаются строительства и рекультивации полигонов твердых бытовых отходов в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области.

Еще один международный финансовый институт - Азиатский банк развития - подписал с профильным комитетом соглашение о проекте развития автомобильных дорог в Узбекистане на $274 млн.

Наконец, между Азиатским банком инфраструктурных инвестиций и "Узбекистон темир йуллари" было подписано соглашение по проекту электрификации железной дороги "Бухара - Мискен - Ургенч - Хива" на $108 млн. Вице-президент АБИИ Константин Лимитовский на днях рассказал корреспонденту "Ферганы" о текущих проектах банка в республике. Почитать интервью с ним можно здесь.

Региональное сотрудничество

Теме регионального сотрудничества на форуме была отведена особая роль. Вице-премьер Сардор Умурзаков, выступая на панельной дискуссии "Инвестиционный потенциал Центральной Азии", предложил создать в регионе интегрированное инвестиционное пространство.

"По сути, каждая экономика Центральной Азии уникальна в части специализации тех или иных отраслей и направлений, которые развиваются. И самое главное преимущество в том, что наши экономики не являются конкурентами. Они являются экономиками, которые взаимодополняют, а точнее - должны взаимодополнять [друг друга]", - подчеркнул он.

Умурзаков отметил заслугу президента Шавката Мирзиеева в том, что страны Центральной Азии являются "приоритетным вектором сотрудничества" для Узбекистана.

"У нас есть огромное количество точек роста, которые мы должны задействовать. На практике мы на двусторонней основе уже работаем с соседними странами. Мы стараемся развивать целый ряд направлений. Понятно, что в силу географических особенностей и в силу тех вызовов, с которыми мы столкнулись за последние два года, я имею в виду, конечно же, пандемию коронавируса, объективно, что объемы нашей взаимной торговли выросли. Но здесь нужно ставить вопрос, насколько они тоже соответствуют нашему потенциалу и какова доля взаимной торговли в общем объеме внешней торговли каждой из стран. К сожалению, ответ не будет, наверно, удовлетворительным и исчерпывающим", - подчеркнул вице-премьер.

По его мнению, первое направление, которое необходимо обсуждать в рамках регионального сотрудничества - это снятие барьеров во взаимной торговле. Второе - это конкретные проекты в промышленной кооперации. Речь о том, чтобы создавать СП и наладить производство продукции с высокой добавленной стоимостью, которая на сегодняшний день либо импортируется в Центральную Азию из третьих стран, либо имеет потенциал для экспорта на рынки третьих стран. Наконец, необходимо развивать транспорт и логистику.

Уделить внимание развитию и модернизации транспортных коридоров в Центральной Азии призывали и представители Казахстана, принимавшие участие в форуме. В качестве примера министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев привел прорабатываемый в настоящее время проект высокоскоростной пассажирской железнодорожной магистрали "Туркестан - Шымкент - Ташкент".

Указанные вице-премьером Узбекистана основные направления сотрудничества - это и есть те три столпа, на которых в ближайшее время хотят сконцентрироваться власти республики и призывают сделать то же самое своих соседей.
Россия

Россия остается одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Узбекистана. По итогам 2021 года она вернула первое место среди основных торговых партнеров республики с долей 17,9% в его общем внешнеторговом обороте, обогнав Китай (17,7%).

РФ на форуме, как выразился один из организаторов, представляла "солидная делегация". Во-первых, речь о прибывших бизнесменах во главе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Еще до начала мероприятия он открыл химико-индустриальный технопарк "Чирчик". Развитием объекта будет заниматься управляющая компания, созданная казанским "Химградом" совместно с узбекскими партнерами на паритетной основе.

В химико-технологический комплекс уже вложено $30 млн. Десять проектов будут введены до конца этого года. Общая сумма вложений на первом этапе составит $200 млн.

Однако региональными инициативами дело не ограничилось. 25 марта, в разгар работы форума, туда прибыла делегация во главе с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым. Он провел встречу с президентом Шавкатом Мирзиеевым, в ходе которой были рассмотрены "вопросы расширения узбекско-российского многопланового сотрудничества".

В свете последних событий Кремль, вероятно, будет стараться "навести новые мосты" в отношениях с Узбекистаном. В республике же дают понять, что готовы развивать бизнес-сотрудничество, при этом четко отделяя его от политики. О ней на форуме, во всяком случае, в открытой для прессы его части, не было сказано ни слова.

***

В Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана уже объявили, что хотят сделать форум постоянно действующей платформой для привлечения иностранных инвестиций в экономику республики и региона. Логичная мысль, учитывая, что как площадка для дискуссий, встреч и обмена мнениями представителей бизнеса он полностью себя оправдал.

АННА КОЗЫРЕВА
27.03.22

Источник - fergana.media
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