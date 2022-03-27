Эрдоган прилетит в Ташкент для участия в заседании совета стратегического сотрудничества

19:52 28.03.2022

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетит 29 марта в Узбекистан с двухдневным официальным визитом. Основным пунктом программы пребывания будет участие в работе второго заседания Узбекско-Турецкого Совета стратегического сотрудничества высшего уровня, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.



В Ташкенте пройдут переговоры между Шавкатом Мирзиеевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом. На них будет обсуждаться развитие и укрепление двусторонних отношений дружбы и стратегического партнерства, расширение многопланового сотрудничества между странами.



"В центре внимания будут вопросы продвижения совместных проектов кооперации в области торговли, инвестиций, инноваций, промышленности, логистики, туризма и других отраслях экономики, а также продолжения активной реализации программы культурно-гуманитарного обмена. Состоится обмен мнениями по актуальным аспектам международной и региональной политики", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным "Ферганы.Ру", по итогам визита планируется принятие Совместного заявления и подписание ряда важных двусторонних документов.



Узбекско-Турецкий совет стратегического сотрудничества высшего уровня был создан в соответствии с Совместным заявлением президентов двух стран от 2018 года. Сопредседателями совета являются Мирзиеев и Эрдоган. Совет определяет совместную стратегию развития сотрудничества в сферах политики, безопасности и обороны, экономики и торговли, инвестиций, туризма, энергетики, транспорта и транзита, сельского и лесного хозяйства, культуры, образования, науки и техники, инноваций, здравоохранения, а также в других направлениях, представляющих взаимный интерес.



Первое заседание Совета состоялось в феврале 2020 года в рамках официального визита Шавката Мирзиеева в Турцию. Тогда стороны заявили, в частности, о намерении довести объем двусторонней торговли до $5 млрд в год. С 2016 года объем взаимной торговли вырос вдвое и достиг $3,5 млрд. За последние три года удвоился объем турецких инвестиций в экономику Узбекистана, в прошлом году он составил $1,2 млрд.