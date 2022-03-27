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|Путин присвоил Кадырову звание генерал-лейтенанта и двум морским бригадам - звание гвардейских (126-й и 155-й)
19:59 28.03.2022
Президент Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову звание генерал-лейтенанта
Президент Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову звание генерал-лейтенанта. Об этом сообщил спикер регионального парламента Магомед Даудов на странице во "ВКонтакте".
"От всей души поздравляю главу Чеченской Республики Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова с присвоением указом президента России, верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина воинского звания генерал-лейтенанта", - написал Даудов.
Сам указ президента пока не опубликован, пишет РБК.
Напомним, Кадыров сейчас находится в Мариуполе, чтобы поднять боевой дух бойцов.
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Путин присвоил двум морским бригадам звание гвардейских
Президент РФ Владимир Путин присвоил 126-й отдельной бригаде береговой обороны и 155-й отдельной бригаде морской пехоты звание гвардейских
Президент РФ Владимир Путин присвоил 126-й отдельной бригаде береговой обороны и 155-й отдельной бригаде морской пехоты звание гвардейских. Об этом говорится в указах (1, 2), опубликованных на официальном интернет-портале правовой информации.
Наименование "гвардейские" бригады получили "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов".
126-я отдельная бригада береговой обороны относится к Черноморскому флоту. 1 сентября 1939 года в Амурской области была сформирована 126-я стрелковая дивизия. В 1960-1980 годах она входила в состав 32-го армейского корпуса Одесского военного округа, пишет РБК.
Ранее "СП" сообщала, что по данным Минобороны РФ 26 марта во Львове высокоточным оружием была уничтожена крупная база горючего, которая обеспечивала топливом украинские войска.