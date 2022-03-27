Талибы запретили вещание британской BBC в Афганистане

00:15 29.03.2022

Правительство Афганистана, сформированное захватившим власть движением "Талибан"*, запретило ТВ-вещание в стране британской телерадиокомпании BBC. Об сообщила сама медиа-корпорация.



Телевизионные программы BBC на пушту, фарси и узбекском языках, охватывавшие более чем 6-миллионную аудиторию, были сняты с эфира в Афганистане после того, как талибы приказали местным каналам не транслировать контент ряда зарубежных СМИ. Доступ к персидскому телеканалу BBC остался только у 20% афганцев, которые имеют спутниковое телевидение. При этом радио и онлайн-сервисы корпорации не затронуты.



Среди других международных вещательных компаний, программы которых были запрещены в Афганистане, - "Голос Америки", немецкая Deutsche Welle и China Global Television Network.



"Мы призываем талибов отменить свое решение и позволить нашим телевизионным партнерам [в Афганистане] немедленно вернуть новостные программы BBC в свои эфиры", - заявил глава отдела языков Всемирной службы BBC Тарик Кафала (Tarik Kafala).

До запрета талибов BBC через афганские партнерские телестанции каждый день в течение получаса вещала на языке пушту, пять дней в неделю по 15 минут шла программа на узбекском языке и по 60 минут - на персидском языке. Кроме того, на фарси выходили две еженедельные информационно-аналитические программы.