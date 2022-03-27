Казахстанская фристайлистка Настя Городко стала ЧМ среди юниоров

00:19 29.03.2022

Анастасия Городко стала чемпионкой мира по фристайлу-могулу



Казахстанская фристайлистка Анастасия Городко завоевала золотую медаль на мировом первенстве среди юниоров в итальянском Кьеза-ин-Вальмаленко, сообщает Zakon.kz.



Молодая фристайлистка выиграла "золото" в параллельном могуле.



За ней на пьедестале почета разместились две американки: Элизабет Лемли и Элли Макуга.







В этой же программе фристайл-могула среди юниоров на старт вышли двое казахстанцев – Федор Бугаков и Максим Емельянов.



К сожалению, они высокими результатами не блеснули, Федор закончил соревнования на 19-м месте, а Максим на 23-й строчке.