Пороки "чистого капитализма". Опыт Латинской Америки, - Сергей Кожемякин

00:24 29.03.2022 Пороки "чистого капитализма". Опыт Латинской Америки



Крепчающие ветры мировой политики не обошли стороной Латинскую Америку. Не добившись переворота в Венесуэле, США прельщают ее лживыми посулами. В Колумбии задача власти - пресечь взлет популярности левых сил.



Пакт против реакции



Разрушению СССР способствовало смутное представление многих его граждан о капитализме. Не увидев, подобно отцам и дедам, из какой ямы Советская власть вытащила страну, они смотрели на Запад через розовые очки. Буржуазный строй ассоциировался с бульварами Парижа и супермаркетами, хотя за этой витриной скрывается реальность, в которой есть место и эксплуатирующим батраков помещикам, и чудовищному расслоению, когда нанятые богачами "эскадроны смерти" истребляют бедняков. Всему тому, о чем жители позднего СССР читали только в учебниках истории.



Примером "чистого капитализма" является Колумбия - многолетняя союзница США, с момента образования управляемая правыми силами. Насколько успешно, свидетельствуют опросы. Лишь 16 процентов участников заявили, что страна движется в правильном направлении. Главными проблемами названы бедность, безработица, коррупция, высокий уровень насилия. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН включила Колумбию в список двадцати "горячих точек" голода. По ее данным, свыше 7 млн человек - каждый седьмой житель - страдают от острого недоедания, нехватку продовольствия испытывает больше половины населения.



Колумбия до сих пор не вышла на допандемийный уровень занятости, не работает и не учится треть молодежи. Зато резко подскочил коэффициент Джини, показывающий глубину расслоения. Об отношении власти к ситуации говорит гневный выпад главы МИД Марты Люсии Рамирес, которая потребовала от ООН исключить Колумбию из списка голодающих стран. По ее словам, это вредит репутации государства.



Нежелание элит вникнуть в потребности простого населения делало неизбежным масштабный взрыв. Так и получилось в прошлом году, когда налоговая реформа в интересах богатых стала спусковым крючком. Подавить выступления удалось беспощадным террором. Более сорока человек погибли, тысячи брошены в тюрьмы.



Но остановить порыв власти не могли. В начале года тысячи людей поднялись против роста транспортных тарифов. В столице продолжается голодовка жителей департамента Гуахира. Они требуют обратить внимание на нужды региона, где от голода ежегодно умирают десятки детей, многие населенные пункты не имеют доступа к питьевой воде и медицинской помощи. Отстаивают свои права индейцы, отношение к которым носит черты геноцида. Нанимая ультраправые вооруженные группировки (парамилитарес), наркобароны, владельцы горнорудных и лесозаготовительных компаний отнимают их земли и расправляются с оказывающими сопротивление. В департаменте Каука за головы индейских вождей назначена награда, эквивалентная 250 долл. Власти часто помогают головорезам. Недавно полиция открыла огонь по индейцам Эмбера, ранив несколько человек, включая 10-летнего ребенка.



Следствием копившихся десятилетиями противоречий является партизанское движение. Армия национального освобождения объявила "вооруженную общенациональную забастовку", нападая на силовиков и взрывая трубопроводы.



Уровень одобрения политики президента Ивана Дуке закономерно упал до 25 процентов. Скандалы способствуют моральному фиаско власти. Один из них связан с фигурой наркобарона Хосе Эрнандеса, который, скупая голоса и запугивая жителей, помог Дуке победить в 2018 году.



Ударом по правящему классу стало объединение левых сил. Два десятка организаций, включая Колумбийскую компартию, "Гуманную Колумбию", "Патриотический союз", индейские и афроколумбийские движения, создали альянс под названием "Исторический пакт". Своей задачей он объявил защиту интересов рабочих, крестьян, молодежи и женщин, которые, "составляя подавляющее большинство населения, с момента образования Колумбии отрезаны от власти".



На парламентских выборах 13 марта "Исторический пакт" занял первое место, проведя 27 депутатов в нижнюю палату и 19 - в верхнюю. В этот же день состоялись общенациональные первичные выборы (праймериз). Кандидатом от "Исторического пакта" избран Густаво Петро, набравший 4,5 млн голосов - больше, чем выдвиженцы всех остальных партий и коалиций, вместе взятые. Теперь ему предстоит принять участие в назначенных на 29 мая президентских выборах. Опросы прочат Петро уверенную победу.



Судьба политика довольно интересна. В молодости он был членом левой партизанской организации "Движение 19 апреля", неоднократно арестовывался. В 1990-х годах начинаются попытки Петро объединить разрозненные левые силы. Он избирался депутатом и сенатором, а в 2012-2015 годах возглавлял столичную администрацию. На последних президентских выборах политик прошел во второй тур, где проиграл Дуке.



Программа Петро включает повышение корпоративных налогов и введение налога на крупные состояния, экспроприацию неиспользуемых земель для передачи безземельным крестьянам, проведение трудовой реформы в интересах работников и расширение системы пенсионного обеспечения. Кандидат обещает повысить госконтроль над центробанком и принять экстренные меры для решения продовольственной проблемы. Также Петро призывает снизить зависимость от добычи и экспорта нефти, развивая другие сектора. Например, повышение импортных пошлин на продукцию пищевой и легкой промышленности должно возродить эти отрасли внутри страны.



Совершенно очевидно, что буржуазия постарается не допустить победы левого политика. Учитывая крах неолиберальных сил, против Петро выдвинуты формально "независимые" фигуры, прибегающие к популизму. Среди них Серхио Фахардо и Ингрид Бетанкур. Второе направление - террор. В прошлом году в стране были убиты 214 общественных деятелей, с начала этого года число жертв уже превысило 60. Внутренними беженцами в 2021 году стали 74 тыс. человек. За нынешнюю избирательную кампанию совершено свыше 500 нападений на кандидатов и работников их штабов - в два раза больше, чем во время прошлых выборов. Левые политики получают угрозы расправы. "Ваши головы полетят первыми в пример остальным. Мы продолжим патриотическую работу по очистке родины от левого мусора", - говорится в посланиях ультраправой группировки "Черные орлы". По данным офиса уполномоченного по правам человека, высокая вероятность вооруженных нападений в ходе выборов существует в 274 муниципалитетах. Расположены они в районах с высокой поддержкой Петро.



В Вашингтоне не только поддерживают власть, но и требуют жестких мер в отношении оппозиции. Посетив Боготу, замгоссекретаря США Виктория Нуланд выразила озабоченность риском вмешательства в выборы со стороны "авторитарных режимов". Речь идет о якобы имеющейся поддержке Петро Китаем, Ираном и Россией. Как заявила Нуланд, Вашингтон поможет Колумбии пресечь "иностранное влияние". Угрозы подхватила пресса. "Нью-Йорк таймс" предупредила, что если не принять срочных мер, "успех левых укрепит влияние Китая и подорвет позиции США". После этого Дуке побывал с визитом в Вашингтоне, где сообщил о готовности нарастить экспорт нефти. В ответ Джозеф Байден пообещал предоставить Колумбии статус основного союзника вне НАТО.



Опасность перерождения



"Нефтяной вопрос" приобретает все больший вес во внешней политике США. Прекращение поставок из России заставляет задумываться над новыми источниками сырья, в том числе такими, которые еще вчера казались неприемлемыми.



Долгое время Вашингтон пытался уничтожить нефтяной сектор Венесуэлы. Эмбарго привело к снижению экспорта более чем в пять раз и тяжелому кризису. Пользуясь этим, США поддержали попытку переворота и признали главой государства оппозиционера Хуана Гуайдо.



Политика максимального давления продолжалась до последнего момента. 3 марта Байден продлил действие указа, позволяющего вводить новые санкции. Венесуэла характеризуется в нем как "чрезвычайная угроза безопасности США". Через считанные дни, однако, дипломатический вектор поменялся. В Каракасе побывала американская правительственная делегация, обсудившая с "нелегитимным режимом" возобновление поставок нефти.



Подробности переговоров не оглашались, но, как сообщил президент Боливарианской республики Николас Мадуро, встреча прошла в "сердечной атмосфере", а диалог будет продолжен. Власти освободили из мест лишения свободы двух американцев и объявили о готовности возобновить диалог с оппозицией. О том же заявил ряд оппозиционных сил, с которыми после переговоров с Мадуро встретились гости из Вашингтона. Наконец, глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсиа обнародовал условия положительного ответа на запрос США - уважение суверенитета и легитимности правительства Мадуро. Также дипломат сообщил о готовности нарастить добычу нефти с 1 до 2 млн баррелей в сутки. Ряд СМИ со ссылкой на источники в правящих кругах США сообщили о возможном ослаблении санкций.



Возможная нормализация отношений несет немало рисков, тем более что ситуацию трудно назвать стабильной. С одной стороны, Гуайдо окончательно себя дискредитировал. Финансовые скандалы и открытая связь с зарубежными кураторами привели к тому, что от него отшатнулись многие соратники. Это доказали местные выборы, в которых, вопреки призывам Гуайдо к бойкоту, участвовал ряд оппозиционных партий. Потерпела провал идея политика организовать референдум с требованием отзыва Мадуро. Свои подписи под инициативой поставили 42 тыс. человек - 1 процент от требуемого количества.



Но недооценивать противников власти нельзя. На последних губернаторских выборах они победили в трех регионах. Еще в одном - штате Баринас - Верховный суд аннулировал победу кандидата от оппозиции. Было назначено повторное голосование, в ходе которого оппозиционер Серхио Гарридо взял верх над экс-главой МИД Хорхе Арреасой. Важность схватке придавал тот факт, что Баринас был оплотом правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (ЕСПВ) и с 1998 года управлялся родственниками экс-президента Уго Чавеса - сначала его отцом, потом братом.



Неоднозначная картина в экономике. Правительству удалось сократить инфляцию. За февраль она составила 2,9 процента - минимум за восемь лет. ВВП, по официальным данным, в прошлом году вырос на 4 процента. В 18 раз повышена минимальная зарплата. Вместе с тем власти пошли на значительную либерализацию. Практически ликвидирован валютный контроль, из-за чего выросла долларизация экономики, введены налоговые льготы на импорт, ослаблено государственное субсидирование товаров и услуг. Поощряются частные инвестиции в отраслях, контролируемых государством. В рамках "чрезвычайных полномочий" правительство разрешило иностранным компаниям владеть 100-процентными долями в месторождениях нефти, хотя законодательство ограничивает их участие 49 процентами.



В результате доля занятых в госсекторе снизилась с 36 до 24 процентов, с 48 до 85 процентов увеличилось число работающих по временным контрактам или вовсе без контракта. Этому способствовал введенный в 2018 году мораторий на заключение коллективных договоров. Следствием стала серия забастовок против увольнений, приватизации госактивов и ущемления трудовых прав. Углубилось расслоение, символом чего служит открытие десятков казино, запрещенных при Чавесе.



Среди тревожных тенденцией - нападки на Коммунистическую партию Венесуэлы (КПВ). Она критикует "неолиберальную корректировку", при которой власти идут на уступки бизнесу в обмен на лояльность последнего. После этого деятельность КПВ стала ограничиваться. Перед последними выборами были дисквалифицированы полтора десятка ее выдвиженцев, среди них кандидат в губернаторы Баринаса Альдемар Саноха. В штате Апуре на глазах семьи был застрелен коммунист, директор общественной радиостанции Хосе Урбина, известный своей критикой представителей власти.



Видимо, оценив опасность этих тенденций, правительство пошло на некоторый пересмотр курса. На V съезде ЕСПВ Мадуро говорил о важности привлечения трудящихся к управлению и защите социальной справедливости. По его словам, эти необходимые для "нового этапа строительства социализма XXI века" условия требуют борьбы с бюрократизацией и коррупцией. Заявив о "нулевой терпимости к моральной гнили", президент пообещал сурово наказывать нерадивых чиновников. Аналогичные заявления сделаны на II съезде рабочего класса. Власти выступили за укрепление советов трудовых коллективов и обещали отменить запрет на заключение коллективных договоров. Остается надеяться, что эти обязательства будут выполнены. В условиях обостряющейся обстановки уступки капиталу могут иметь роковые последствия.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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