Таджикистан разрешил открыть филиал паспортно-визовой службы МВД России на своей территории

00:59 29.03.2022

В Таджикистане решили открыть филиал паспортно-визовой службы МВД России

28 марта 2022, Валентина Григоренко

Министерство внутренних дел России приняло решение организовать работу своей паспортно-визовой службы на территории Таджикистана, сообщил первый заместитель директора Федерального унитарного предприятия "Паспортно-визовая служба" МВД России Сергей Куликов.



"Открытие филиала паспортно-визовой службы МВД России в Таджикистане позволит организовать около 80% работ по подготовке пакета документов перед началом поездки [мигрантов]. При въезде на территорию Российской Федерации граждане Таджикистана – трудовые мигранты, имея разрешение на работу, немедленно смогут приступить к работе", – сказал Куликов в ходе встречи с заместителем министра труда, миграции и занятости населения Шахнозой Нодири, передает ТАСС со ссылкой на информагентство "Ховар".



Отмечается, что у граждан республики появится возможность пройти медосмотр перед выездом, ознакомиться с предлагаемыми условиями работы, трудового договора, зарплаты и определиться без посредников. Куликов заявил, что в случае поддержки предложения по упрощению процесса документирования и трудовой деятельности рабочая группа службы готова выехать в Таджикистан.



Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что массовое привлечение трудовых мигрантов в сферу строительства, общепита, перевозок и услуг мешает трудоустройству российских граждан.