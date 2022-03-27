Способен ли Жезказган дорасти до областного центра? - А.Бектенова

09:16 29.03.2022 Вырвется ли Жезказган из "ловушки моногородов"?

Жезказгану превращение в областной центр может буквально подарить вторую жизнь, так как сегодня город полностью зависит от производства меди



Алма Бектенова, 28 марта



Надежда на возрождение

Напомним, что в марте Президент Токаев коренным образом изменил статус Жезказгана. "На территории бывшей Жезказганской области будет сформирована Улытауская область. Город Жезказган вновь станет областным центром. Создание в этом регионе самостоятельной области важное решение не только с экономической точки зрения, но и духовно: Улытау, который находится в центре нашей бескрайней казахской степи, занимает особое место в истории нашей страны. Здесь проходили великие собрания, где решалась судьба страны", – сказал Президент.

Для Жезказгана это решение – шанс возродиться в качестве полноценного города, каким он был в советском прошлом. Под именем Джезказган город стал центром огромной одноименной области в 1973 году. Область включала в себя сам Джезказган, города Балхаш, Никольский, Приозерск и Каражал, а также множество районов. В регионе проживало около полумиллиона человек.

Город бурно развивался. Были построены Джезказганский медеплавильный завод, обогатительная фабрика №3, открывались новые шахты. Джезказган имел собственную трикотажную фабрику, птицефабрику, кирпичный завод, молокозавод, мясокомбинат и даже санаторий. Это был типичный моногород советской эпохи, в котором крупное производство тащило за собой экономику и социальную сферу.

Развал Союза практически уничтожил Жезказган. Завод-гигант едва не закрылся, прекратили работу большинство предприятий. В городе начались регулярные перебои с электроэнергией, подачей воды и тепла, люди, не получавшие зарплату, массово бежали в другие края. Следующим ударом стало упразднение Жезказганской области в 1997 году. С этого момента город критически зависит от деятельности корпорации "Казахмыс", которая достаточно много сделала для восстановления благосостояния жителей.

Нулевые годы отмечены постепенным, хотя и крайне медленным "воскрешением" Жезказгана. Например, в 2012 году начато строительство железнодорожной ветки Жезказган – Саксаульская – Шалкар – Бейнеу, длиной 988 км. Ветка стала частью транзитного коридора граница с Китаем – порт Актау – Баку – Грузия – Турция – страны Европы.

Хотя "Казахмыс" серьезно вкладывается в социальную инфраструктуру, городу необходим собственный фундамент, независимый от частного производства и капризов рынка меди. Жезказгану нужны финансовые вливания, требуется срочная диверсификация экономики, развитие малого и среднего бизнеса. С восстановлением статуса областного центра у города открываются перспективы уйти от типичных проблем моногорода, и главное – улучшить положение жезказганцев, изменить экологическую ситуацию.

Инициативу Президента в городе восприняли с огромной радостью. На днях жители Жезказгана и рабочие компании Kazakhmys Holding направили письмо Касым-Жомарту Токаеву.

"В Послании народу Казахстана, ваши слова о создании Улытауской области, центром которого будет город Жезказган, стали великим подарком для священной земли Улытау. Теперь настал новый период перерождения Улытау-Жезказганского региона. Население региона, ветераны, работники производства, молодежь выражают вам признательность и огромную благодарность за данное решение", – говорится в письме.



Акиматовский стандарт

Частая сменяемость руководства, коррупция, выговоры – деятельность акимата Жезказгана совершенно типична. Теперь администрации придется работать в условиях пристального внимания к новому-старому областному центру. Есть опасения, что коррупционных скандалов станет больше.

Впрочем, в недавней истории их тоже хватало. В 2018 году за коррупцию был задержан заместитель акима Жезказгана Нуржан Орынбаев. По данным Антикора, Орынбаева обвинили в получении взятки от предпринимателя в сумме 550 тысяч тенге за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по объекту "Реконструкция водопроводных сетей города Жезказгана" и своевременную выплату бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы развития регионов-2020.

Как сообщают источники, Орынбаев полностью признал вину, поэтому дело закрыли.

В том же году по собственному желанию уволился аким Жезказгана Батырлан Ахметов.

А в 2019 году глава Карагандинской области Женис Касымбек объявил выговор акиму Жезказгана Кайрату Бегимову за нерешенные коммунальные проблемы. По данным местной прессы, в городе случились перебои с водой и теплоснабжением.

В 2020 году разразился скандал с выселением семей бюджетников из-за ошибки акимата.

В дом, построенный по программе "Нурлы Жер" для малообеспеченных семей, людей торжественно водворил все тот же аким Бегимов. Он лично вручал им ключи, но потом аким стал бывшим, а акимат в лице отдела ЖКХ подал на жителей в суд, обвинив в незаконном вселении.

Люди стояли в очереди по 15 лет, но решение комиссии, давшей им квартиры, по данным акимата, оказалось ошибочным. Характерно, что для восстановления справедливости жильцам пришлось обращаться к Президенту и акиму Карагандинской области.



Дела производственные

Как уже говорилось, очень многое в городе зависит от "Казахмыса". В группу компаний входит ведущее предприятие, дающее львиную долю продукции – Жезказганский горно-металлургический комбинат, бывший "Жезказганцветмет". Кроме того, вблизи города находятся значительные месторождения меди. Группа "Казахмыс" считается крупнейшим в Казахстане производителем меди, выпускает, в том числе, золото и серебро в слитках, а также редкоземельные элементы.

Без сомнения, металлургия – основа существования Жезказгана, да и всего региона. Медным горам город обязан своим возникновением и нынешним существованием, однако производство обеспечивает жителей не только экономической поддержкой, но и всей таблицей Менделеева там, где посторонних примесей быть не должно – в местной воде и воздухе. Экологическая обстановка в городе, несмотря на принимаемые компанией меры, пока остается сложной.

Случаются на предприятии и конфликты. Зимой 2020 года работники одной из подрядных организаций корпорации "Казахмыс" устроили забастовку, требуя повышения зарплаты. Улаживать спор прибыл нынешний аким города Кайрат Абсаттаров.

Нужно отметить, что разногласия достаточно быстро устранили. "Между сотрудниками и руководством компании КМ "Транко" в присутствии акима Жезказгана Кайрата Абсаттарова достигнуто соглашение по изменению уровня заработной платы, улучшению бытовых условий и другим вопросам", – сообщили в акимате области.

Кроме того, в том же году в офисе корпорации "Казахмыс" в Жезказгане произошел странный инцидент. "Председатель профсоюза ТОО "Корпорация Казахмыс" Тогузбай Тажбенов в ходе возникшей ссоры нанес ножевое ранение в спину директору горно-обогатительного комбината Амангельды Минигулову и резаную рану грудной клетки слева специалисту ТОО "Корпорация Казахмыс" Сабыржану Тембаеву, который пытался предотвратить конфликт. Затем, со слов очевидцев, нанес сам себе ножевое ранение в грудную клетку слева, и скончался на месте происшествия. Минигулов и Тембаев госпитализированы. По данному факту проводится расследование", – таков скупой рапорт департамента полиции Карагандинской области.

Далее на официальной странице компании "Казахмыс" опубликовали обращение председателя совета директоров ТОО "Казахмыс Холдинг" Эдуарда Огая об инциденте, произошедшем в Жезказгане. "Как первый руководитель ТОО "Корпорация Казахмыс" я с полной ответственностью заявляю, что со стороны компании будут приложены все усилия для установления причин трагедии. В настоящее время правоохранительными органами производятся необходимые мероприятия, по окончании которых будут установлены все обстоятельства происшедшего. Вокруг данного трагического события в настоящее время высказываются различные мнения. Хочу отметить, что Тогузбай Тажбенов был рекомендован на данную должность мною за проявленную честность, порядочность и высокие профессиональные качества. По этой причине считаю необходимым воздержаться от преждевременных выводов и дождаться результатов расследования. Выражаю искренние слова сочувствия и скорби родным и близким Тогузбая Абсаматовича в связи с невосполнимой утратой", – заявил Эдуард Огай.

По данным некоторых источников, причиной трагедии стали конфликты в профсоюзе. Тогузбая Тажбенова обвинили в злоупотреблениях, намеревались снять с должности. Есть свидетельства и в его пользу, тем не менее, в сентябре 2020 года суд признал погибшего председателя профсоюза "Кәсіп қорған" Тогызбая Тажбенова виновным. Его посмертно осудили по части 3 статьи 24 и части 1 статьи 99 (покушение на убийство) и по статье 287 (незаконное хранение оружия) УК РК.

Жезказганский горно-обогатительный комбинат – одно из тех предприятий, на которых, собственно, держится вся страна. Сегодня продукция экспортируется в Японию, Китай, Швецию, Голландию, Турцию и страны СНГ. На объектах "Казахмыса" работает до трети трудоспособных жителей региона.

По словам руководителей, корпорация старается внести свою лепту в благосостояние жителей Жезказгана. Например, компании создана Служба регионального развития, в том числе, подразделение занимается системными исследованиями потребностей жителей. Также "Казахмыс" разработал и инициировал совместную программу устойчивого развития городов Жезказган, Сатпаев и Балхаш и Улытауского района до 2025 года, поддержанную акиматами области и городов. Основной задачей этой программы стало создание комфортных условий проживания, решение первоочередных социальных вопросов и диверсификация экономики регионов.

В частности, корпорация реализует проекты по обеспечению чистой питьевой водой городов Жезказган и Сатпаев из подземных источников Эскула и Уйтас-Айдос. Также построен резервный водовод из водохранилища на случай ремонта Уйтас-Айдосского водовода. Компания предоставляет жилье многодетным сотрудникам, за последние годы это сотни квартир.

Занимаются в компании и профессиональным обучением молодежи и подростков, строят детские сады, по запросу акиматов помогают школам. Не остался "Казахмыс" в стороне и от пандемии, на средства компании закуплены лекарства и другие медицинские материалы. Оказывается, помощь полиции (освещение дворов и видеомониторинг), благоустраиваются жилые районы и места отдыха.

Для стабилизации цен на продовольствие в 2018 году компанией открыт крупнейший в Жезказганском регионе торговый центр – гипермаркет ULY DALA. В прошлом году также приступили к созданию сети розничной торговли из 20 мини-маркетов. Кроме того, в Жезказгане создается распределительный центр, позволяющий масштабнее наполнять местный рынок продуктами питания. Есть у компании и экологические проекты, но об этом нужно говорить подробней.



Чем дышит и что пьет Жезказган?

Год назад горожане составили петицию на имя Президента, в ней они просят разобраться с проблемой питьевой воды. В настоящее время люди получают воду из открытого источника – Кенгирского водохранилища, пишут авторы петиции. По мнению подписантов, необходимо брать воду из подземных источников, так как водохранилище сильно загрязнено.

"Предлагаем на республиканском уровне рассмотреть вопрос эффективности использования выделенных бюджетных и внебюджетных средств, принять дополнительные меры для решения проблемы по обеспечению 90 тысяч населения качественной питьевой водой", – цитирует пресса авторов обращения.

"ТОО "Kazakhmys Holding" необходимо принять новую экологическую политику по обеспечению экологической безопасного производства. Необходимо скорейшее начало строительства сернокислотного цеха. Требуется полная консервация хвостохранилища обогатительной фабрики №3 ТОО "Корпорация Казахмыс" в связи с остановкой работы самой фабрики", – считают жители. В составе отходов хвостохранилища находятся цинк, свинец, медь, железо, оксиды кальция и алюминия, сера.

Не оставлена в стороне и проблема Байконура, ставшая причиной длительных дискуссий.

"Тысячи гектаров земель сельскохозяйственного назначения Жезказганcкого региона являются зоной падения ракетоносителей первой ступени, по сути самой токсичной. По данным экспертов, районы падения по своему экологическому статусу отвечают категории "зон экологического бедствия", а районы влияния соответствуют "зоне экологического кризиса". В этой связи необходимо определить экологический статус Жезказганского региона (г.Жезказган, Сатпаев, Улытауский район), предусмотреть компенсации для местного населения", – указано в петиции. Местные активисты уверены, что в почву попадает ракетное топливо – гептил.

Выбросы предприятий должны отслеживаться в автоматическом режиме, с обязательным обнародованием результатов, считают в регионе. Кроме того, жители Жезказгана предложили "Казахмысу" создать зеленый пояс вокруг города. Зампредседателя правления корпорации Адилет Барменкулов поддержал инициативу общественников и обещал проработать этот вопрос.

Как рассказывает пресса, многие местные жители ездят за водой за 60 км от города – к роднику с чистой водой, хотя водопроводы в их домах имеются. Но люди боятся пить эту воду, поскольку уверены, что она вызывает тяжелые заболевания и отравление.

В марте СМИ также процитировали заместителя акима Жезказгана Берика Туребекова. "Система водоснабжения полностью изношена. В настоящее время проектно-сметная документация подготовлена и передана на государственную экспертизу. Согласно программе регионального развития, запланировано поменять 219 км внутригородского трубопровода. На сегодняшний день выполнено 75%", – сказал замакима.

Помимо сказанного, в городе существует огромная проблема ветхого жилья. Туристы же жалуются на то, что в Жезказгане элементарно некуда пойти – мало парков, аттракционов, мест культурного отдыха. Но основная задача – ускорить темпы диверсификации экономики города, поскольку развитие инфраструктуры и МСБ напрямую зависят от нее.



Быстрее поворачиваться

В феврале, когда распоряжение Президента о создании Улытауской области еще не было оглашено, аким Кайрат Абсаттаров рассказал о том, какие изменения произойдут в промышленном секторе Жезказгана. По замыслу акимата, проекты направлены как раз на диверсификацию.

В частности, в этом году планируется запуск опытного завода гидрометаллургической переработки черновых медных концентратов ТОО "Корпорация "Казахмыс". Строятся химический завод по выпуску промышленного реагента ТОО "КазХимСинтез" и биоэлектростанция ТОО "Kaz Green Energy". "Реализация этих трех крупных проектов обеспечит более 320 рабочих мест и рост промышленного производства. Инвестиции составят 17,6 млрд. тенге", – пояснил Кайрат Абсаттаров.

Также будет построено общежитие на 200 мест при школе "Өркен", в которой учатся одаренные дети, что позволит принимать больше учащихся из сел. В микрорайоне Кабанбай-батыра обещают построить новую школу. Дано поручения по завершению строительства проблемных объектов – физкультурно-оздоровительного комплекса и детского сада на 320 мест

В целом же в 2021 году, согласно отчету акимата, рост экономики города составил 14,1%, или 836 млрд. тенге. Выросло поголовье крупного рогатого скота на 23,4%, мелкого рогатого скота на 21,4%, лошадей на 27,9%, птицы в два раза, производство мяса и молока увеличилось на 5,4%, на 7,4% соответственно.

В промышленности рост на уровне 13,5%, произведено продукции на 711,7 млрд. Объем производства обрабатывающей промышленности вырос на 16% и составил 671 млрд. тенге. Инвестиции увеличились на 13%, в экономику города инвестировано 42 млрд. тенге, из них частные инвестиции – 31,9 млрд. тенге.

Запущены также два новых инвестиционных проекта – это завод по производству строительных материалов с привлечением 450 млн. тенге инвестиций и созданием 15 рабочих мест. А также мукомольный комплекс ТОО "Самади -2030" с привлечением 400 млн. тенге инвестиций и созданием 30 рабочих мест. В 2014-2020 годах в рамках индустриально-инновационного развития в городе были запущены 9 инвестиционных проектов, создано 652 рабочих места.

Кроме того, в прошлом году были открыты 28 объектов малого и среднего бизнеса на 710 млн. тенге, создано 130 новых рабочих мест. В рамках программы "Дорожная карта бизнеса-2025" поддержано 275 проектов общей стоимостью 2,6 млрд. тенге, сохранено 250 рабочих мест и создано 40 новых рабочих мест. В 2022 году планируется открыть 31 объект на сумму 760 млн. тенге и создать более 140 новых рабочих мест. Также в 2021 году были сданы в эксплуатацию три многоэтажных жилых дома, продолжается строительство еще трех домов.

Есть подвижки и в культурной сфере. В прошлом году с участием Президента Токаева состоялось открытие историко-культурного комплекса "Жошы Хан" (общая стоимость 1,9 млрд. тенге). Комплекс должен стать объектом туризма международного уровня, ожидается, что его посетит до трех тысяч человек в год.

Разумеется, для города, некогда находившегося на грани гибели, указанные темпы и планы весьма неплохи, но для будущего областного центра этого явно недостаточно. Щедрый жест Президента должен обеспечить не просто выживаемость Жезказгана, а превращение его из моногорода, целиком зависящего от деятельности одной компании в современный, экологически безопасный и комфортный для граждан город с развитой экономикой. Источник - turanpress.kz

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