В Киргизии снова обсуждают и ждут отставку правительства. Жапаров - не тянет...

09:19 29.03.2022

Глава Кабинета министров Акылбек Жапаров прокомментировал вероятность своей отставки.



"Она всегда есть", - ответил он на вопрос о вероятности его отставки сейчас.



"Поэтому будем работать. На все воля божья", - добавил он.



Акылбек Жапаров также добавил, что никогда не исключает этого. "Человек родился - он умрет, человек стал премьер-министром - он уйдет в отставку. Если об этом думать, он никогда не будет работать", - пояснил он.