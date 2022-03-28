В Судане закипает восстание голодных негров, - Равиль Мустафин

09:30 29.03.2022

Суданское эхо операции в Украине



Осложненный экономическими проблемами политический кризис в стране будет усугубляться



Об авторе: Равиль Зиннатуллович Мустафин – журналист-международник.

28.03.2022



В Судане продолжаются вспыхнувшие на прошлой неделе волнения. Массовые демонстрации проходят против новых властей, получивших контроль над страной в результате произошедшего в октябре прошлого года военного переворота и отстранения гражданского правительства премьер-министра Абдуллы Хамдока. Акции протеста проходят на фоне обострения экономического и продовольственного кризисов, неспособности военных и гражданских политиков договориться между собой и выйти из политического тупика, а также усиления разногласий внутри лагеря военных и гражданских политиков. Ко всему этому могут прибавиться и последствия событий в Украине, из-за которых над Суданом нависла угроза голода.



На улицах городов возводятся баррикады из кирпичей, поваленных деревьев и горящих автомобильных шин. Акции протестов быстро перекинулись из столицы Хартума в другие города Судана. По участникам демонстраций, приблизившимся к зданию парламента, силы безопасности открывают огонь на поражение, забрасывают их гранатами со слезоточивым газом. Стараясь не допустить распространения беспорядков по всей столице, власти перекрывают мосты через Белый Нил, который связывает Хартум с городом-спутником Омдурманом.



Западные страны и их СМИ не только обвиняют военных и силы безопасности в излишней жестокости по отношению к участникам демонстраций, но и подталкивают население и оппозицию к дальнейшим акциям протестов. США даже ввели санкции против резервной полиции Судана за жестокость. Вашингтон не может простить генералу аль-Бурхану ни его стремления сблизиться с Россией и предоставить ей территорию для создания военно-морской базы на Красном море, ни его сегодняшнего, уже после начала спецоперации в Украине, лояльного отношения к Москве.



Сам генерал аль-Бурхан, глава нынешнего Правящего совета, положивший конец соглашению о разделении власти между гражданскими и военными, призывает гражданскую оппозицию к диалогу. В интервью саудовской газете Ashsarq Al-Awsat он заявил, что переворот был частью необходимой корректировки политической борьбы и сегодня без согласия общества и политиков никакого нового правительства военные назначать не будут. Часть суданской оппозиции считает, что эти слова являются признаком смягчения позиции военных и поэтому с ними нужно договариваться. Однако другие оппозиционеры, которые чувствуют за собой поддержку западных стран, требуют, чтобы военные полностью ушли с политической арены, хотя сами оппозиционеры не могут между собой договориться и выдвинуть единого кандидата на пост главы правительства.



Между тем политический кризис в Судане будет усугубляться еще и по причине экономического и продовольственного кризисов, а также за счет внутренних разборок как внутри гражданской оппозиции, так и между военными. В стране быстро растет инфляция, цены, особенно на продукты питания и товары первой необходимости, стремительно взлетают вверх, а покупательная способность местной валюты проваливается в бездну. Около половины населения Судана столкнутся в нынешнем году с голодом на фоне экономического кризиса и неурожаев, снижения покупательной способности местной валюты и доступности к продовольственным товарам. Об этом предупреждают Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Всемирная продовольственная программа (ВПП).



Надо иметь в виду, что Судан во многом зависит от импорта зерновых из России, крупнейшего экспортера пшеницы, и Украины, занимающей пятое место в мире. Вместе они производят более трети мирового экспорта зерновых, в том числе 19% мировых поставок ячменя, 14% пшеницы и 4% кукурузы. Однако, как считают в ФАО, в связи с боевыми действиями в Украине, к сентябрю текущего года количество голодающих в Судане может вырасти в два раза и достигнуть 18 млн человек.



Аналитики отмечают обострение борьбы за лидерство и между суданскими военными, в частности между генералом аль-Бурханом и его заместителем генералом Мухаммедом Хамданом Дагало, больше известным как Хемети. По слухам, он в последнее время заметно потеснил генерала аль-Бурхана и даже чуть ли не превратился в реального правителя страны. В феврале, когда Хемети нанес визит в Москву, Абдель Фаттах аль-Бурхани жаловался египетским властям на "опасные политические маневры", совершаемые Хемити, давая понять, что подозревает того в возможной подготовке заговора.



Не исключено, впрочем, что будущее Судана в скором времени станет зависеть от офицеров вооруженных сил страны, которые не захотят отдавать власть в руки гражданских политиков. Тем более что они, гражданские политики, пишет обозреватель лондонского сетевого агентства новостей Middle East Eye Махди аль-Гизули, не проявляют ни желания договариваться, ни способностей управлять страной. Иными словами, "не проявляют никаких признаков объединяющей структуры, способной публично идентифицировать процесс принятия решения в условиях конфликта интересов".



А пока Судан продолжает плутать в потемках тупика, в который сам и забрался в октябре прошлого года, если не раньше. Поскольку пока трудно сказать, сумеет ли Москва в сегодняшних обстоятельствах оказать существенную помощь Судану, военное руководство делает ставку на богатые арабские страны Персидского залива.